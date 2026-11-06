Trang trọng lễ trao Huy hiệu Đảng tại các địa phương ở Hà Tĩnh

Chiều 6/11, Đảng ủy xã Đức Thịnh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 33 đảng viên từ 30 - 80 năm tuổi Đảng. Dự buổi lễ có đồng chí Trương Thanh Huyền – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Dịp này, Đảng bộ xã Đức Thịnh có 33 đảng viên vinh dự đón nhận Huy hiệu của Đảng từ 30 - 80 năm tuổi Đảng.

Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Đào được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo Đảng ủy xã Đức Thịnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Đào.

Đồng chí Nguyễn Văn Đào – đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Đại An, Đảng bộ xã Đức Thịnh vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Đào sinh ngày 10/7/1928; vào Đảng ngày 10/10/1948, chính thức ngày 2/2/1949. Trong quá trình hoạt động, công tác, đồng chí từng tham gia Việt Minh ở cơ sở, phục vụ chiến dịch ở Trung Lào; công tác tại các cơ sở đào tạo y tế, đảm nhiệm cương vị Bí thư chi bộ, tham gia cấp ủy; sau đó tiếp tục phục vụ trong lực lượng quân y thuộc Quân khu 4. Trở về địa phương, đồng chí từng đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy xã Đức An (cũ).

Trải qua các cuộc kháng chiến, những năm tháng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dù ở bất cứ cương vị, môi trường công tác nào, đồng chí luôn gắn bó với tổ chức Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức cho sự nghiệp cách mạng và quê hương.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo Đảng ủy xã Đức Thịnh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đức Thịnh trao Huy hiệu 55 và 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đức Thịnh trao Huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thanh Huyền – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đào và các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đồng thời nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Trương Thanh Huyền khẳng định: Tấm gương của đồng chí Nguyễn Văn Đào, cũng như các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng hôm nay, là tài sản tinh thần quý báu của Đảng bộ và Nhân dân địa phương; góp phần bồi đắp truyền thống cách mạng, hun đúc niềm tin, ý chí và trách nhiệm cho các thế hệ cán bộ, đảng viên tiếp nối.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Đào và các đồng chí đảng viên luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, trở thành điểm tựa tinh thần, tấm gương để các thế hệ trong gia đình và địa phương học tập, noi theo; đồng thời động viên con cháu tiếp nối truyền thống cách mạng, tích cực đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã Đức Thịnh tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đồng chí đảng viên lão thành, người có công và gia đình chính sách. Các tổ chức đảng cần quan tâm gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống; chủ động sưu tầm, lưu giữ tư liệu, câu chuyện về quá trình hoạt động, cống hiến của các thế hệ đảng viên đi trước, gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và thế hệ trẻ.

Cũng trong chiều 6/11, Đảng ủy xã Thiên Cầm tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 31 đảng viên từ 30 đến 75 năm tuổi Đảng. Dự buổi lễ có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Thiên Cầm có 31 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên 55 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên 50 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên 45 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên 40 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trong đó, có 2 đảng viên Hồ Viết Nhuân và Bùi Đình Thi được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Đồng chí Hồ Viết Nhuân, sinh ngày 12/02/1930, quê quán xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh; vào Đảng ngày 07/7/1953, hiện sinh hoạt tại Chi bộ Tây Phúc, Đảng bộ xã Thiên Cầm. Từ tháng 8/1945 đến năm 1950, đồng chí tham gia lực lượng thanh niên, đội viên du kích. Từ năm 1950 - 1977, đồng chí phục vụ trong Binh chủng Công binh, trải qua nhiều cương vị. Năm 1977, đồng chí nghỉ hưu, trở về địa phương, là Phó Bí thư Chi bộ Phúc Trung; từ năm 1995 đến nay, đồng chí sinh hoạt tại Chi bộ Tây Phúc, Đảng bộ xã Thiên Cầm.

Đồng chí Bùi Đình Thi, sinh ngày 2/02/1930, quê quán xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh; vào Đảng ngày 5/01/1953, hiện sinh hoạt tại Chi bộ Trung Thành, Đảng bộ xã Thiên Cầm. Từ năm 1947 đến năm 1949, đồng chí là Tổ trưởng Đoàn Thanh niên Cứu quốc, tham gia công tác dân quân tại địa phương. Từ năm 1949 đến năm 1963, đồng chí phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đó, đồng chí công tác tại tỉnh Lai Châu. Năm 1981, đồng chí nghỉ hưu, trở về địa phương và tiếp tục sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Trung Thành, Đảng bộ xã Thiên Cầm.

Trong quá trình công tác, 2 đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng. Sau khi nghỉ hưu, đồng chí vẫn tích cực tham gia công tác Đảng tại địa phương, giữ gìn phẩm chất người đảng viên, phát huy tinh thần gương mẫu trong đời sống.

Đồng chí Đặng Bá Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiên Cầm phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Thiên Cầm chúc mừng, tri ân những đóng góp của các đảng viên qua các thời kỳ. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo, góp sức xây dựng xã Thiên Cầm ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Như Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao huy hiệu Đảng cho đảng viên 75 năm tuổi Đảng.

Các đại biểu trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hồ Viết Nhuân và đảng viên Bùi Đình Thi.

Thường trực Đảng uỷ xã Thiên Cầm trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 70 năm tuổi Đảng.

Đảng bộ xã Thiên Cầm có 31 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng từ 30 đến 75 năm tuổi Đảng dịp này.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phúc Trạch cũng tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 11 đảng viên từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Trần Quang Nhật – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Khê trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Bình Quý.

Trong đợt này, xã Phúc Trạch có đảng viên Trần Bình Quý vinh dự được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Đảng viên Trần Bình Quý sinh ngày 10/10/1935, quê quán tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh; được kết nạp vào Đảng năm 1958; hiện đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Phúc Lộc, Đảng bộ xã Phúc Trạch.

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự của đồng chí Trần Bình Quý và cũng là niềm tự hào của Đảng bộ xã Phúc Trạch.

Quá trình công tác, đồng chí Trần Bình Quý tham gia quân ngũ, trải qua nhiều cương vị công tác, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác Đảng và quản lý tại các đơn vị thuộc lực lượng pháo binh. Trong đó, đồng chí từng giữ chức vụ Đại đội phó, Đại đội 1, Đại đội 2 thuộc Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn pháo binh 164. Sau đó, đồng chí công tác tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với vai trò giảng viên quân sự.

Sau khi nghỉ hưu, đồng chí tiếp tục tích cực tham gia công tác Đảng tại xã Phúc Trạch, phát huy phẩm chất người đảng viên, tinh thần gương mẫu trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những cống hiến của đồng chí Trần Bình Quý đối với sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với những đóng góp của cá nhân đồng chí, đặc biệt trong công cuộc chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Đảng bộ xã Phúc Trạch có 11 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng.

Dịp này, Đảng bộ xã Phúc Trạch có 11 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, đóng góp của các đảng viên; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.