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Hà Tĩnh sẽ tuyên dương 97 bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở năm 2027

Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Lễ tuyên dương dự kiến tổ chức đầu năm 2027, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Đảng, nhằm tôn vinh những bí thư cấp ủy có thành tích nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ tuyên dương bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở năm 2027.

Đây là hoạt động chính trị thiết thực chào mừng Kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hướng về cơ sở, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương và khát vọng cống hiến của đội ngũ bí thư cấp ủy ở cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh.

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Năm 2026, Hà Tĩnh có 2 đồng chí bí thư chi bộ được Trung ương vinh danh là Hà Huy Lục (SN 1954, phường Bắc Hồng Lĩnh) và Mai Văn Tường (SN 1972, xã Cẩm Bình).

Lễ tuyên dương nhằm tôn vinh, biểu dương các đồng chí bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có đóng góp nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua lễ tuyên dương, lan tỏa mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; tạo động lực thi đua xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, thực thi, kiến tạo, hoạt động thực chất, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân.

Khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của tổ chức Đảng ở cơ sở và đội ngũ bí thư cấp ủy, là hạt nhân lãnh đạo cơ sở, là những người trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống; trực tiếp giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Theo kế hoạch, Hà Tĩnh sẽ tuyên dương 97 đồng chí nhân Kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự kiến chương trình sẽ được tổ chức trong tháng 1/2027.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét lựa chọn, giới thiệu 2 đồng chí tiêu biểu nhất tham dự lễ tuyên dương bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở trong toàn Đảng năm 2027.

Việc lựa chọn bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở được thực hiện theo các nguyên tắc: bảo đảm đúng tiêu chí, công khai, minh bạch, có tính đại diện; là tấm gương điển hình, tiêu biểu, uy tín trong lãnh đạo thực hiện công tác đảng tại cơ sở, có sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực ở địa phương, cơ quan, đơn vị và trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Việc lựa chọn phải bảo đảm thực chất, không bình quân, cào bằng, không cơ cấu hình thức; phải chứng minh được vai trò, dấu ấn cá nhân của bí thư cấp ủy trong kết quả chung của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ưu tiên lựa chọn các đồng chí bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, biên giới, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, vượt khó trong lao động, phòng chống thiên tai, bão lũ, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ở địa phương, cơ quan, đơn vị…

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Tags:

#Hà Tĩnh #bí thư cấp ủy #Đảng Cộng sản Việt Nam #phong trào thi đua #xây dựng đảng #kỷ niệm 97 năm

Chủ đề Bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở

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