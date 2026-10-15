Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Xây dựng Đảng

Trung ương nêu những định hướng lớn về sửa Điều lệ Đảng

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Trung ương quán triệt chỉ đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng với những vấn đề thật sự cần thiết, đã được thực tiễn kiểm nghiệm, có tính nguyên tắc, phổ biến, ổn định, khả thi và có giá trị lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ký ban hành Kết luận Hội nghị trung ương 4 khóa XIV về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

bqbht_br_bi-thu-du-khai-mac-tw4.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Sau khi xem xét tờ trình của Bộ Chính trị về nội dung này, Trung ương đã thảo luận và cơ bản thống nhất về mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, nội dung và phương pháp của đề cương.

Trung ương quán triệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng là nhiệm vụ hệ trọng, phải được tiến hành khoa học, dân chủ, khách quan, thận trọng; kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, kế thừa những giá trị đã được khẳng định và tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm phù hợp.

Việc xác định phạm vi, mức độ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, theo yêu cầu của Trung ương, phải căn cứ vào kết quả tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận; không ấn định trước nội dung sửa đổi, bổ sung, đồng thời không né tránh những vấn đề mới đặt ra.

Trung ương yêu cầu mọi đề xuất phải giữ vững bản chất, mục tiêu, nền tảng tư tưởng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng, trọng tâm là nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm Điều lệ Đảng chặt chẽ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, có tính ổn định và sức sống lâu dài.

ndo-br-a1-bnd-6643jpg.png
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Ảnh: nhandan.vn

Theo tinh thần được Trung ương quán triệt, việc nghiên cứu, tổng kết phải đặt trong tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội XV của Đảng, bảo đảm đồng bộ với quá trình nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị và Hiến pháp. Trong đó, cần kịp thời cập nhật, nâng tầm những quan điểm, chủ trương có liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Đảng, không chuyển "cơ học" nội dung nghị quyết vào Điều lệ Đảng. Lấy thực tiễn làm căn cứ quan trọng để nghiên cứu, đề xuất, cũng là định hướng được Trung ương nhấn mạnh.

Theo đó, Trung ương yêu cầu việc sửa đổi Điều lệ Đảng tập trung vào những vấn đề thực tiễn đặt ra trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; vận hành mô hình tổ chức mới, chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; quan hệ giữa tập thể, cá nhân và người đứng đầu; công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật…

“Mỗi đề xuất cụ thể về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải có căn cứ lý luận và thực tiễn vững chắc, làm rõ sự cần thiết, phương án, tác động, điều kiện thực hiện và tính khả thi”, theo yêu cầu của Trung ương.

Trung ương quán triệt chỉ đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng đối với những vấn đề thật sự cần thiết, đã được thực tiễn kiểm nghiệm, có tính nguyên tắc, phổ biến, ổn định, khả thi và có giá trị thực hiện lâu dài.

Với những vấn đề chưa đủ độ chín, còn có ý kiến khác nhau hoặc thường xuyên biến động, Trung ương yêu cầu tiếp tục tổng kết, nghiên cứu, thí điểm trước khi xem xét.

Trong thời gian chưa sửa đổi Điều lệ Đảng, Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo hoàn thiện các quy định, hướng dẫn bảo đảm thực hiện thống nhất các nội dung đang thí điểm. Lộ trình cụ thể của việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng được Trung ương đặt ra là năm 2026 hoàn thiện đề cương, phương pháp, hệ thống chuyên đề, hướng dẫn và các điều kiện tổ chức thực hiện.

Năm 2027-2028 sẽ tập trung nghiên cứu, khảo sát, tổng kết mô hình, tổng kết thí điểm, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng thể và lấy ý kiến; năm 2029 tiếp thu, cập nhật, chỉnh lý và hoàn thiện Báo cáo tổng thể.

Các sản phẩm nghiên cứu được bàn giao cho Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XV sau khi được thành lập để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

dantri.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://dantri.com.vn/thoi-su/trung-uong-neu-nhung-dinh-huong-lon-ve-sua-dieu-le-dang-20261014220931542.htm

Tin liên quan

Tags:

#Điều lệ Đảng #Sửa đổi Điều lệ Đảng #Tổng Bí thư #Chủ tịch nước #Tô Lâm

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!