Trung ương nêu những định hướng lớn về sửa Điều lệ Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ký ban hành Kết luận Hội nghị trung ương 4 khóa XIV về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Sau khi xem xét tờ trình của Bộ Chính trị về nội dung này, Trung ương đã thảo luận và cơ bản thống nhất về mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, nội dung và phương pháp của đề cương.

Trung ương quán triệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng là nhiệm vụ hệ trọng, phải được tiến hành khoa học, dân chủ, khách quan, thận trọng; kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, kế thừa những giá trị đã được khẳng định và tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm phù hợp.

Việc xác định phạm vi, mức độ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, theo yêu cầu của Trung ương, phải căn cứ vào kết quả tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận; không ấn định trước nội dung sửa đổi, bổ sung, đồng thời không né tránh những vấn đề mới đặt ra.

Trung ương yêu cầu mọi đề xuất phải giữ vững bản chất, mục tiêu, nền tảng tư tưởng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng, trọng tâm là nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm Điều lệ Đảng chặt chẽ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, có tính ổn định và sức sống lâu dài.

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Ảnh: nhandan.vn

Theo tinh thần được Trung ương quán triệt, việc nghiên cứu, tổng kết phải đặt trong tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội XV của Đảng, bảo đảm đồng bộ với quá trình nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị và Hiến pháp. Trong đó, cần kịp thời cập nhật, nâng tầm những quan điểm, chủ trương có liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Đảng, không chuyển "cơ học" nội dung nghị quyết vào Điều lệ Đảng. Lấy thực tiễn làm căn cứ quan trọng để nghiên cứu, đề xuất, cũng là định hướng được Trung ương nhấn mạnh.

Theo đó, Trung ương yêu cầu việc sửa đổi Điều lệ Đảng tập trung vào những vấn đề thực tiễn đặt ra trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; vận hành mô hình tổ chức mới, chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; quan hệ giữa tập thể, cá nhân và người đứng đầu; công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật…

“Mỗi đề xuất cụ thể về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải có căn cứ lý luận và thực tiễn vững chắc, làm rõ sự cần thiết, phương án, tác động, điều kiện thực hiện và tính khả thi”, theo yêu cầu của Trung ương.

Trung ương quán triệt chỉ đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng đối với những vấn đề thật sự cần thiết, đã được thực tiễn kiểm nghiệm, có tính nguyên tắc, phổ biến, ổn định, khả thi và có giá trị thực hiện lâu dài.

Với những vấn đề chưa đủ độ chín, còn có ý kiến khác nhau hoặc thường xuyên biến động, Trung ương yêu cầu tiếp tục tổng kết, nghiên cứu, thí điểm trước khi xem xét.

Trong thời gian chưa sửa đổi Điều lệ Đảng, Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo hoàn thiện các quy định, hướng dẫn bảo đảm thực hiện thống nhất các nội dung đang thí điểm. Lộ trình cụ thể của việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng được Trung ương đặt ra là năm 2026 hoàn thiện đề cương, phương pháp, hệ thống chuyên đề, hướng dẫn và các điều kiện tổ chức thực hiện.

Năm 2027-2028 sẽ tập trung nghiên cứu, khảo sát, tổng kết mô hình, tổng kết thí điểm, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng thể và lấy ý kiến; năm 2029 tiếp thu, cập nhật, chỉnh lý và hoàn thiện Báo cáo tổng thể.

Các sản phẩm nghiên cứu được bàn giao cho Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XV sau khi được thành lập để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.