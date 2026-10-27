Nữ bí thư chi bộ trẻ gắn kết lòng dân nơi vùng giáo

Những ngày này, hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các tổ liên gia, các hộ dân dọc các tuyến đường ở thôn Cường Thịnh, xã Hương Phố sôi nổi ra quân vệ sinh môi trường, cắt tỉa hàng rào xanh, chỉnh trang khu dân cư. Cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân đang chung sức triển khai nhiều công trình phục vụ đời sống như xây dựng mương thoát nước, hiến đất mở rộng đường, đầu tư nâng cấp thiết bị tại nhà văn hóa thôn...

Thôn Cường Thịnh, xã Hương Phố đang sôi nổi ra quân vệ sinh môi trường, cắt tỉa hàng rào xanh, chỉnh trang khu dân cư.

Để tạo được sự đoàn kết và đồng thuận cao trong các phong trào đó, chi bộ thôn đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt là sự gương mẫu của Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Sinh năm 1990, tốt nghiệp cử nhân ngành xã hội học, trước khi đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ thôn Cường Thịnh, chị Mai là người hoạt động không chuyên trách ở xã Gia Phố cũ và Bí thư Chi bộ thôn Phố Thịnh cũ. Quá trình công tác giúp chị có điều kiện gần gũi với người dân, tham gia nhiều hoạt động ở cơ sở và tích lũy kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai - Bí thư Chi bộ thôn Cường Thịnh.

Chị Mai chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định muốn tạo được sự đồng thuận, trước hết cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu, nói đi đôi với làm. Những việc liên quan trực tiếp đến đời sống người dân sẽ có sức lan tỏa khi cán bộ không chỉ tuyên truyền, vận động mà còn chủ động bắt tay thực hiện, tìm kiếm nguồn lực và cùng bà con tháo gỡ khó khăn. Từ hỗ trợ người nghèo, tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ đến vệ sinh môi trường, xây dựng các công trình nông thôn mới, tôi cùng các đảng viên trong chi bộ luôn tích cực tham gia, đi đầu, kêu gọi nguồn lực xã hội hóa và vận động người dân chung sức”.

Cách làm này đã được chị Mai kiên trì thực hiện từ khi còn đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ thôn Phố Thịnh cũ, đưa đến thành quả thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu (năm 2023). Nhiều công trình bằng sức dân như các tuyến đường điện thắp sáng làng quê, cống thoát nước với trị giá hàng chục triệu đồng đã góp phần cải thiện điều kiện đi lại và làm đẹp cảnh quan khu dân cư.

Thôn Cường Thịnh có 430 hộ với 1.747 nhân khẩu, trong đó 98% là đồng bào Công giáo.

Chị Mai đúc kết: “Thành quả của những năm tháng làm Bí thư Chi bộ thôn Phố Thịnh cũ đã cho thấy: Khi những việc chung được triển khai trên cơ sở công khai, thiết thực và có sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người dân sẵn sàng góp công, góp của, cùng nhau giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống”.

Sau khi thôn Phố Cường và Phố Thịnh sáp nhập vào tháng 7/2026, chị Mai được Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ định làm Bí thư Chi bộ thôn Cường Thịnh mới. Thôn mới có 430 hộ với 1.747 nhân khẩu, trong đó 98% là đồng bào Công giáo. Địa bàn rộng hơn, quy mô dân cư lớn hơn cũng đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn trong công tác tập hợp quần chúng và tổ chức các phong trào. Phương châm lấy việc cụ thể làm nền tảng vận động tiếp tục được chị cùng chi bộ duy trì.

Hiện nay, thôn đang huy động hơn 15 triệu đồng xây dựng tuyến mương thoát nước, vận động người dân hiến đất chuẩn bị mở rộng đường. Bà con cũng tích cực đóng góp kinh phí mua sắm, nâng cấp thiết bị tại nhà văn hóa.

Nhà văn hóa thôn đang được người dân đóng góp kinh phí, mua sắm, nâng cấp thiết bị.

Ông Phạm Đình Khánh - một người dân trong thôn Cường Thịnh chia sẻ: “Qua nghe vận động của cán bộ thôn, chúng tôi thấy việc xây dựng mương thoát nước là rất thiết thực với đời sống của mỗi người dân. Vì vậy, gia đình tôi đã hiến gần 20m2 để phục vụ xây dựng mương thoát nước và sau này mở rộng đường giao thông”.

Cùng với sự gương mẫu để tạo dựng uy tín, niềm tin, chị Mai và chi bộ cũng đang đổi mới phương thức lãnh đạo, tìm cách giải quyết những vấn đề thiết thực của địa phương. Chi bộ thôn Cường Thịnh hiện có 9 đảng viên, trong đó 7 đảng viên là người có đạo. Trong sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề, chị Mai cùng chi bộ lựa chọn những nội dung gần gũi với thực tiễn như chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… để thảo luận, tìm giải pháp và tổ chức thực hiện.

Công trình đèn chiếu sáng đường quê do người dân thôn Cường Thịnh đóng góp, lắp đặt.

Theo chị Mai, sinh hoạt chi bộ không nên dừng lại ở việc phổ biến chủ trương, mà cần gắn với những vấn đề người dân đang quan tâm, những nhiệm vụ địa phương cần giải quyết. Trong đó, chuyển đổi số là một trong những nội dung đang được chi bộ tập trung triển khai. Đến nay, 100% đảng viên trong chi bộ đã cài đặt, sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và thực hiện nộp đảng phí điện tử, góp phần từng bước đổi mới phương thức sinh hoạt, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Với cộng đồng khu dân cư, thôn đã xây dựng nhóm Zalo chung, hướng dẫn các chi đoàn, chi hội và tổ liên gia lập nhóm để trao đổi thông tin, tuyên truyền các chủ trương, phong trào. Trang Facebook của thôn cũng được duy trì để đăng tải hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và những việc làm đẹp trong cộng đồng, qua đó lan tỏa tinh thần tích cực, đồng thời từng bước hướng đến quảng bá các sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Cùng với đổi mới hoạt động chi bộ, chị Mai quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhất là trong bối cảnh thôn vừa sáp nhập. Từ thực tế địa bàn thiếu nguồn phát triển đảng, chi bộ đã nhận diện những khó khăn trong tạo nguồn, đồng thời chủ động rà soát, phát hiện quần chúng nổi bật trong lao động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động xã hội để phối hợp với Đảng ủy xã bồi dưỡng. Đến nay, một quần chúng ưu tú đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đang chuẩn bị các điều kiện để kết nạp Đảng; một quần chúng đang được chi bộ quan tâm theo dõi, giúp đỡ để đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bên cạnh đó, chị Mai dành sự quan tâm đặc biệt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc bảo tồn các nghề truyền thống. Nhờ vậy, Cường Thịnh đã có nhiều mô hình kinh tế đang phát huy hiệu quả như: chăn nuôi hươu của gia đình ông Lê Ngọc Bích, trồng bưởi Phúc Trạch của ông Phan Trọng Bình, chăn nuôi gà khép kín của anh Nguyễn Đình Khanh… Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp trên địa bàn duy trì hoạt động ổn định, tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

Làng nghề sản xuất bún, bánh đa, bánh đa nem truyền thống ở Cường Thịnh được duy trì và phát triển.

Đặc biệt, thôn vẫn duy trì nghề sản xuất bún, bánh đa, bánh đa nem truyền thống. Bà Phạm Thị Hiếu – một hộ sản xuất bánh đa trong thôn phấn khởi nói: “Đã có thời điểm chúng tôi sản xuất gặp khó khăn, nhưng thông qua vận động, hỗ trợ của thôn, chúng tôi đã liên kết, hình thành tổ hợp tác để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất. Nhờ đó, làng nghề tiếp tục được duy trì, tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định”.

Tuy nhiên, sản phẩm làng nghề hiện vẫn chủ yếu tiêu thụ trong khu vực, chưa mở rộng được thị trường tương xứng với chất lượng. Đây cũng là vấn đề chị Mai đang cùng các hộ sản xuất tìm hướng tháo gỡ. Chị định hướng người dân từng bước ứng dụng công nghệ, nâng cấp dây chuyền sản xuất, xây dựng nhãn hiệu, cải thiện bao bì để nâng cao chất lượng và tính đồng đều của sản phẩm. Cùng với đó là kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số, quảng bá trên mạng xã hội và từng bước đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

Nhiều hộ dân thôn Cường Thịnh đang tiếp tục hiến đất để mở rộng đường giao thông.

Sự tham gia của người dân thôn Cường Thịnh vào các công trình chung, vào các phong trào thi đua sản xuất, xây dựng nông thôn mới đang từng bước khẳng định vai trò của chi bộ, nhất là Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Tuyết Mai trong xây dựng khối đoàn kết lương - giáo, vận động bà con "sống tốt đời, đẹp đạo", tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương.