Ngày 5/10/2026, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 221-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Theo đó, việc lấy ý kiến, nhận xét đảng viên được chuyển từ hình thức văn bản giấy sang thực hiện thống nhất trên môi trường điện tử.

Kết quả nhận xét được gửi về cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ trước ngày 30/11 hằng năm để tổng hợp, xác nhận và chuyển đến tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác thông qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng.

Các chi bộ trên địa bàn Hà Tĩnh đã thực hiện các bước nhận xét đảng viên nơi cư trú trên môi trường số.

Bám sát yêu cầu của Trung ương, các địa phương ở Hà Tĩnh đã khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy, tổ chức đảng; đồng thời tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở, bảo đảm việc lấy ý kiến, nhận xét đảng viên nơi cư trú được triển khai đồng bộ, đúng quy trình.

Chuẩn bị cho công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm 2026, thay vì phải trực tiếp đến gặp bí thư chi bộ nơi cư trú để nhận phiếu nhận xét như trước, đảng viên Nguyễn Thị Hương - giáo viên Trường Mầm non Thạch Lạc (hiện cư trú tại thôn Hồng Thái, xã Thạch Lạc) chỉ cần thao tác trên máy tính có kết nối Internet để thực hiện lấy phiếu nhận xét trong ít phút.

Đảng viên Nguyễn Thị Hương thực hiện lấy phiếu nhận xét nơi cư trú trên môi trường số.

Đảng viên Nguyễn Thị Hương chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi thực hiện việc lấy ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú trên môi trường số. Ban đầu, khi tiếp cận cách làm mới, tôi cũng có chút bỡ ngỡ. Tuy nhiên, sau khi được hướng dẫn, tôi nhận thấy việc thực hiện khá thuận tiện, thông tin nhận xét được cập nhật trực tiếp trên hệ thống, giúp chúng tôi chủ động theo dõi quá trình thực hiện”.

Hiện nay, 274 đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú trên địa bàn xã Thạch Lạc đều thực hiện việc lấy ý kiến nhận xét thông qua hệ thống điện tử.

Ông Hoàng Ngọc Quân - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Thạch Lạc cho biết: “Qua thực hiện, thông tin được cập nhật, lưu trữ trên hệ thống, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, đối chiếu khi cần thiết. Đến nay, xã đã hoàn thành việc số hóa, phê duyệt các nội dung nhận xét, bảo đảm đảng viên có đầy đủ kết quả để phục vụ công tác kiểm điểm, đánh giá cuối năm”.

﻿ Cán bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Thạch Lạc trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các chi bộ thực hiện việc đánh giá đảng viên nơi cư trú trên môi trường số.

Tương tự, tại xã Thiên Cầm, hiện có 327 đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Chi ủy các chi bộ đã tiến hành rà soát danh sách, tổ chức đánh giá, thống nhất nội dung nhận xét trước khi cập nhật kết quả lên hệ thống, trình đảng ủy xã xem xét, phê duyệt. Qua đó, bảo đảm việc nhận xét được thực hiện chặt chẽ, khách quan, đúng quy trình. Đến nay, 325/327 đảng viên thuộc diện lấy ý kiến nhận xét đã được phê duyệt hoàn tất trên hệ thống, đạt tỷ lệ 99,4%.

Chi ủy thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm) thực hiện các bước đánh giá, nhận xét đảng viên cư trú trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Huyền - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Thiên Cầm cho biết thêm: “Chúng tôi chú trọng nâng cao trách nhiệm của các chi bộ trong việc nhận xét, đánh giá đảng viên, bảo đảm từng ý kiến phản ánh đúng quá trình rèn luyện, thực hiện nghĩa vụ của đảng viên tại nơi cư trú. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, đánh giá đảng viên, gắn trách nhiệm của mỗi đảng viên với cộng đồng dân cư”.

Việc số hóa quy trình lấy ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú đang được triển khai đồng bộ tại các địa phương trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, đây là nội dung mới, một số chi bộ vẫn còn gặp lúng túng trong quá trình tiếp cận và thao tác trên hệ thống. Để kịp thời tháo gỡ, đảng ủy các xã, phường đã chủ động ban hành văn bản hướng dẫn, phân công cán bộ trực tiếp hỗ trợ cơ sở truy cập, sử dụng hệ thống.

﻿ ﻿ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Đồng Lộc thực hiện các bước thẩm định, phê duyệt sau khi nhận kết quả từ các chi bộ trên hệ thống.

Ông Trần Đình Cường - Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Đồng Lộc cho biết: “Trên địa bàn xã có 453 đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú, khối lượng công việc khá lớn. Vì vậy, đảng ủy xã đã phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, thường xuyên nắm bắt tiến độ, hướng dẫn các chi bộ xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện”.

Với sự chủ động của cấp ủy các cấp, việc số hóa quy trình lấy ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú đang được triển khai đồng bộ tại 69/69 xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh. Các địa phương đang tập trung hoàn thiện các khâu, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2026 theo yêu cầu.

Các địa phương khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt việc lấy ý kiến đảng viên nơi cư trú trước ngày 30/11/2026.

Đưa công tác lấy ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú lên môi trường điện tử không chỉ chuẩn hóa quy trình, tăng tính liên thông trong quản lý thông tin giữa tổ chức đảng nơi công tác và nơi cư trú mà còn tạo thuận lợi cho việc lưu trữ, tra cứu, khai thác dữ liệu. Đây là bước tiến trong đổi mới phương thức quản lý, đánh giá đảng viên, góp phần xây dựng nền hành chính Đảng hiện đại, minh bạch và hiệu quả.