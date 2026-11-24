Trên nền tảng tài nguyên di sản văn hóa phong phú và những kết quả bước đầu trong bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, Hà Tĩnh đang cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng những định hướng và giải pháp mới, từng bước chuyển hóa tiềm năng văn hóa thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực thúc đẩy phát triển KT-XH.

Những ngày này, không khí Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lan tỏa rộn ràng trên khắp các làng quê Hà Tĩnh. Từ trưng bày triển lãm, hội diễn văn nghệ quần chúng, tọa đàm bảo tồn di sản đến các lễ hội dân gian, mỗi địa phương đều có cách riêng để làm phong phú đời sống tinh thần, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống và tình yêu quê hương trong cộng đồng. Trong đó, các chương trình biểu diễn dân ca ví, giặm được tổ chức tại nhiều địa phương, trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân tham gia.

Các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu cử hành nghi thức trao tặng, tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản (ngày 14/11/2026)



NIỀM VUI LỚN NHẤT LÀ DI SẢN KHÔNG CHỈ ĐƯỢC TÔN VINH MÀ CÒN TIẾP TỤC HIỆN DIỆN TRONG ĐỜI SỐNG HÔM NAY, ĐƯỢC TRAO TRUYỀN CHO THẾ HỆ SAU. Nghệ nhân Nhân dân Vũ Thị Thanh Minh

Nghệ nhân Nhân dân Vũ Thị Thanh Minh - Chủ nhiệm CLB Dân ca ví, giặm xã Cẩm Duệ phấn khởi: “Tôi rất vui khi thấy trong tuần lễ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, dân ca ví, giặm được lan tỏa bằng nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đáng mừng hơn, ngày càng có nhiều người trẻ quan tâm, yêu thích và tham gia hát ví, giặm. Với những nghệ nhân như chúng tôi, niềm vui lớn nhất là di sản không chỉ được tôn vinh mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, được trao truyền cho thế hệ sau”.

Các chương trình nghệ thuật trình diễn di sản dân ca ví, giặm, ca trù chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam được các địa phương tổ chức.

Từ những ngày hội ở khu dân cư đến các hoạt động trao truyền, giới thiệu di sản, văn hóa đang hiện diện ngày càng rõ nét trong đời sống cộng đồng. Đó cũng là kết quả từ quá trình triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 22/12/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới”.

Sau thời gian triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TU, công tác xây dựng con người, phát triển môi trường văn hóa, bảo tồn và phát huy di sản ở Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Những chuyển biến này được thể hiện qua cả chất lượng nguồn nhân lực, đời sống văn hóa cơ sở và công tác gìn giữ các giá trị truyền thống. Điểm sáng rõ nét nhất là sự phát triển toàn diện về con người và chất lượng giáo dục, đưa điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT của tỉnh bứt phá từ vị trí thứ 26 (năm 2020) lên xếp thứ 3 toàn quốc vào năm 2025, cùng 84 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia (đứng thứ 3 cả nước).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho các học sinh đạt giải HSG quốc gia năm học 2025 - 2026.

Nếp sống văn hóa cơ sở tiếp tục đi vào chiều sâu. Theo số liệu báo cáo tổng hợp của tỉnh, cuối năm 2025, toàn tỉnh có 95,3% gia đình văn hóa, 96,5% thôn, tổ dân phố văn hóa, 1.899/1.901 khu dân cư xây dựng hương ước, quy ước. Đa số các xã, phường duy trì hiệu quả CLB dân ca ví, giặm.

Cùng với đó, công tác bảo tồn và phát huy di sản gắn với chuyển đổi số ghi dấu ấn mạnh mẽ. Tỉnh có thêm 1 di tích quốc gia đặc biệt là mộ và khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, 6 di tích quốc gia, 1 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 100% tư liệu, hiện vật tại Bảo tàng Hà Tĩnh đã được số hóa.

Hà Tĩnh đón nhận Nghị quyết của UNESCO vinh danh Đại danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt mộ và khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác tại Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 2024).

Hạ tầng thiết chế văn hóa được ưu tiên đầu tư với 64/69 xã, phường đạt chuẩn, hoàn thành tôn tạo các khu di tích trọng điểm như: Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du và khởi công xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh. Chuỗi sự kiện văn hóa tầm cỡ kỷ niệm danh nhân kết hợp xúc tiến du lịch thông minh (số hóa 75% dữ liệu du lịch) cùng hoạt động đối ngoại sôi nổi đã quảng bá sâu rộng bản sắc Hà Tĩnh, tạo nền tảng vững chắc để địa phương hiện thực hóa khát vọng phát triển công nghiệp văn hóa trong giai đoạn tới.

Phối cảnh Bảo tàng Hà Tĩnh mới - thiết chế văn hóa hướng tới phát huy các giá trị di sản quê hương núi Hồng, sông La trong giai đoạn mới đang được xây dựng.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Hà Tĩnh đang từng bước chuyển dịch tư duy từ bảo tồn, gìn giữ sang khai thác, phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, tỉnh đang tập trung xây dựng các đề án nhằm mở rộng không gian sáng tạo, kết nối di sản với du lịch và các ngành kinh tế có liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trò chuyện cùng các nhà nghiên cứu văn hóa bên lề Hội thảo "Danh nhân Nguyễn Công Trứ - Giá trị di sản và tầm ảnh hưởng", do UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức dịp tháng 5/2026.

Thời gian qua, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp đưa di sản đi vào đời sống thông qua số hóa tư liệu, đổi mới phương thức trưng bày, gắn kết dân ca ví, giặm, ca trù với cộng đồng và học đường. Vừa qua, thực hiện Kế hoạch số 549/KH-UBND ngày 8/8/2026 của UBND tỉnh, sở đã lập 4 tổ kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu; kiểm kê, rà soát, cập nhật, đưa ra khỏi danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh. Đợt kiểm kê, rà soát nhằm nhận diện đầy đủ nguồn lực di sản để ưu tiên bảo vệ, lập hồ sơ xếp hạng và chuẩn hóa dữ liệu số phục vụ công tác quản lý, khai thác bền vững. Tuy nhiên, việc chuyển hóa kho tàng di sản thành những sản phẩm văn hóa, du lịch có giá trị kinh tế vẫn là yêu cầu đặt ra.

Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đang tiến hành đợt kiểm kê, rà soát các loại hình di sản trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết: “Nghị quyết 80-NQ/TW đặt ra yêu cầu phải đặt công tác bảo tồn trong mối quan hệ với sáng tạo sản phẩm, hình thành dịch vụ và đóng góp cho phát triển. Đây không phải là thương mại hóa di sản, mà là khai thác hợp lý những giá trị văn hóa trên cơ sở bảo đảm tính nguyên gốc, bản sắc và quyền lợi của cộng đồng chủ thể. Thời gian tới, Sở VH-TT&DL sẽ tập trung tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách và đề án phát triển văn hóa; đẩy mạnh số hóa di sản, kết nối văn hóa với du lịch, giáo dục và các hoạt động sáng tạo, từng bước hình thành những sản phẩm đặc trưng, có sức hấp dẫn và khả năng đóng góp cho KT-XH”.

Từ góc độ nghiên cứu, sáng tạo văn hóa, văn học nghệ thuật, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh nhấn mạnh vai trò của đội ngũ sáng tạo trong quá trình chuyển hóa giá trị di sản. Theo ông, di sản chỉ thực sự trở thành nguồn lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy sáng tạo và những sản phẩm có sức hấp dẫn đối với công chúng. “Hà Tĩnh có lợi thế từ hệ thống di sản phong phú, các danh nhân văn hóa và chiều sâu văn học nghệ thuật. Tuy nhiên, giá trị ấy cần được chuyển tải qua nhiều hình thức sáng tạo, từ sân khấu, âm nhạc, mỹ thuật, xuất bản đến các sản phẩm trải nghiệm gắn với du lịch. Để làm được điều đó, cần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, đội ngũ văn nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng; đồng thời tạo điều kiện để văn nghệ sĩ phát huy vai trò sáng tạo, đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại”.

Một trong những bước đi đáng chú ý là tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện hai dự thảo đề án phát triển văn hóa, vừa được BTV Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện. Thứ nhất là Dự thảo Đề án phát triển công nghiệp văn hóa Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án dự kiến hướng tới tập trung vào 4 lĩnh vực mũi nhọn gồm: du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, xuất bản, mỹ thuật - triển lãm, gắn với dự án trục “Chuỗi giá trị văn hiến Hồng Lam”. Tư duy cốt lõi là phát triển các tầng giá trị từ di sản, sáng tạo, trải nghiệm đến ứng dụng công nghệ số, với 5 sản phẩm chủ lực gắn với tên tuổi Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông, không gian Trường Lưu và ứng dụng AI Học Truyện Kiều; phấn đấu đến năm 2030 đóng góp khoảng 4,81% GRDP toàn tỉnh.

Toàn cảnh chương trình Lễ kỷ niệm 260 năm Năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 2025).

Thứ hai là Dự thảo Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều. Thay vì bó hẹp giá trị di sản Nguyễn Du trong không gian tưởng niệm tại Tiên Điền, phương án đang nghiên cứu đề xuất mở rộng thành hệ sinh thái văn hóa - du lịch dự kiến dài gần 32 km dọc lưu vực sông Rào Cái, diện tích hơn 3.700 ha, theo cấu trúc “Một trục - Hai cực - Ba đoạn không gian”. Hạt nhân khởi động là Công viên văn hóa Truyện Kiều với vùng lõi hơn 102 ha, kết hợp show diễn thực cảnh trên sông; dự kiến thử nghiệm từ năm 2028 và vận hành thường xuyên vào năm 2030.

Toàn cảnh công viên Trung tâm phường Thành Sen, nơi dự kiến xây dựng Công viên văn hóa Truyện Kiều.

Từ những định hướng đang được nghiên cứu, hoàn thiện đến hiện thực là một chặng đường đòi hỏi nguồn lực đầu tư, cơ chế phối hợp và sự tham gia đồng bộ của doanh nghiệp, đội ngũ sáng tạo cùng cộng đồng. Song, việc xây dựng các đề án phát triển công nghiệp văn hóa và không gian sáng tạo cho thấy Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng cách tiếp cận, không chỉ gìn giữ những giá trị đã được trao truyền mà còn tìm kiếm phương thức mới để khai thác, phát huy di sản. Qua đó, đưa chiều sâu văn hóa, văn hiến trở thành sức mạnh nội sinh, đóng góp thiết thực vào phát triển quê hương.

BÀI, ẢNH: THIÊN VỸ

THIẾT KẾ: HUY TÙNG