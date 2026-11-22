(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ chuyến tuần tra chung với Cảnh sát biển Trung Quốc, Cảnh sát biển Việt Nam đã thả một số loại cá giống để góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ sinh thái biển
Trong khuôn khổ chuyến tuần tra chung giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ, chiều 22/11, các tàu tuần tra của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức thả hơn 3.000 con cá vược và cá mú giống xuống vùng biển gần đảo Trần (tỉnh Quảng Ninh). Đây là khu vực có môi trường sống phù hợp với các loài cá có giá trị cao này.
Việc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thả cá giống có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản, hải sản đang chịu nhiều sức ép từ hoạt động khai thác quá mức, sử dụng phương thức đánh bắt tận diệt và những tác động tiêu cực đến từ môi trường. Hoạt động này sẽ góp phần bổ sung nguồn lợi, hỗ trợ quá trình phục hồi các quần thể thủy sản, duy trì khả năng tái sinh của hệ sinh thái biển. Qua đó, tạo thêm cơ sở để bảo vệ nguồn lợi tự nhiên, gắn hoạt động khai thác với yêu cầu bảo tồn và phát triển lâu dài.
Bên cạnh giá trị về môi trường, hoạt động còn góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân và cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ tài nguyên biển. Thông qua những việc làm thiết thực, Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục khuyến khích ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản và hải sản, không sử dụng ngư cụ mang tính hủy diệt, không khai thác trái phép.
Đây cũng là một trong những nội dung thể hiện sự gắn kết giữa nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển với bảo tồn nguồn lợi hải sản, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.
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