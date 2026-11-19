Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh tại hội nghị.

Chiều 19/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2027. Các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh đồng chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác tuyển quân của Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của Nhân dân và tinh thần trách nhiệm của thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ ngày càng được nâng cao, nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Các địa phương đã làm tốt công tác đăng ký, rà soát và quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Kết quả, toàn tỉnh đã phát lệnh gọi 1.762 công dân và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Lễ giao, nhận quân diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thực sự là “Ngày hội tòng quân” của toàn dân.

Bên cạnh đó, các địa phương đã thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội thông qua các hoạt động giao lưu văn nghệ, tặng quà động viên tân binh với mức bình quân từ 4 - 6 triệu đồng/công dân. Đồng thời, tổ chức đón nhận chu đáo và đăng ký vào ngạch dự bị chặt chẽ cho 1.387 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Năm 2027, công tác tuyển quân được triển khai trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Tỉnh Hà Tĩnh được Chính phủ giao chỉ tiêu 1.741 công dân (quân đội 1.400, công an 341). Với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, đến nay, đã có 64/69 xã, phường tổ chức sơ tuyển cho 11.131 công dân, kết quả có 7.043 công dân đủ điều kiện khám sức khỏe khu vực.

Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đóng góp ý kiến về công tác giao chỉ tiêu; giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền Luật NVQS; công tác phát triển đảng viên trong lực lượng thanh niên nhập ngũ; phương án tổ chức khám sức khỏe theo khu vực và hiệp đồng tổ chức lễ giao, nhận quân...

Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân Bùi Việt Hùng phát biểu thảo luận.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác tuyển quân năm 2026.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2027, đồng chí Phan Thiên Định yêu cầu các cấp, ngành, địa phương xác định tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, trong đó cơ quan quân sự giữ vai trò nòng cốt tham mưu. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả giao quân trên địa bàn. Quán triệt phương châm: tuyển người nào, chắc người đó; tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, công khai, dân chủ, công bằng, đúng pháp luật.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh thành lập các hội đồng khám sức khỏe khu vực, bố trí đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn và trang thiết bị đầy đủ; bảo đảm quá trình khám tuyển khách quan, chính xác, kiên quyết không để xảy ra tiêu cực.

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự tổ chức thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự cho công tác tuyển quân năm 2027.

Đồng chí Phan Thiên Định tin tưởng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ban, ngành, địa phương và sự đồng thuận của Nhân dân, tỉnh Hà Tĩnh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027.