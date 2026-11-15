Chủ động nguồn, nâng chất lượng tuyển chọn nghĩa vụ công an nhân dân

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Lộc Hà tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ CAND năm 2027.

Xã Lộc Hà vừa hoàn thành khám sơ tuyển công dân được gọi nhập ngũ năm 2027. Năm nay, xã Lộc Hà được giao tuyển chọn 42 công dân nhập ngũ, trong đó 36 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 6 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND). Đáng nói, 6 chỉ tiêu này đều đã có 6 người viết đơn tình nguyện tham gia, trong đó có 1 công dân nữ. Đây là kết quả của quá trình chủ động tuyên truyền, vận động công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND của Công an xã Lộc Hà.

Em Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 2005, thôn Xuân Yên) là một trong 6 thanh niên ở xã Lộc Hà viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND.

Thiếu tá Lê Văn Hòa - Phó Trưởng Công an xã Lộc Hà cho biết: "Năm nay, chúng tôi đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền ngay từ tháng 7 (sớm hơn 1 tháng so với mùa tuyển quân năm 2026) để nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND về trách nhiệm, quyền lợi và ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; chế độ, chính sách đối với chiến sĩ nghĩa vụ; truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang nhân dân, vai trò, ý nghĩa của công tác tuyển quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, giúp thanh niên và gia đình hiểu rõ hơn về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ”.

Sơ khám sức khoẻ nghĩa vụ CAND năm 2027 tại xã Cẩm Hưng.

Tại Cẩm Hưng, ngoài việc chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, Công an xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Chỉ huy và cán bộ phụ trách địa bàn, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Đại úy Lê Hoàng Long - Phó Trưởng Công an xã Cẩm Hưng cho biết: “Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội (Facebook, Zalo), lồng ghép trong các cuộc hội họp của thôn, xã.... Công an xã Cẩm Hưng còn chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, thực hiện “3 gặp, 4 biết” (gặp công dân, gặp gia đình, gặp địa phương; biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức), từ đó kịp thời tuyên truyền, vận động công dân cùng gia đình hiểu rõ chủ trương, chính sách, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia nghĩa vụ CAND. Bởi vậy, nhận thức của Nhân dân nói chung, thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ được nâng lên rõ rệt. Năm nay, địa phương có 5 chỉ tiêu nghĩa vụ CAND nhưng đã có tới 7 lá đơn tình nguyện tham gia”.

Em Thái Sơn Huy (SN 2008, thôn Bắc Thịnh) một trong 7 thanh niên ở xã Cẩm Hưng viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027.

Theo đánh giá của Công an tỉnh Hà Tĩnh, đến thời điểm này, công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được triển khai đồng bộ, bài bản, bảo đảm đúng quy định. Trung tá Phạm Hữu Độ - Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an Hà Tĩnh trao đổi: "Lực lượng Công an cấp xã đã quản lý tốt địa bàn, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, tổ chức tuyên truyền, vận động và thực hiện đầy đủ các bước tuyển chọn theo quy định. Công tác tuyên truyền được đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp triển khai, trong đó chú trọng tuyên truyền trực tiếp kết hợp ứng dụng các nền tảng số, mạng xã hội và hệ thống truyền thông cơ sở; qua đó, nâng cao nhận thức của Nhân dân và thanh niên về quyền lợi, trách nhiệm, chế độ, chính sách khi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Lực lượng công an các cấp cũng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự, hội đồng nghĩa vụ quân sự, hội đồng khám tuyển sức khỏe và chính quyền địa phương, để bảo đảm đồng bộ trong các khâu rà soát nguồn, sơ tuyển, khám tuyển, thẩm tra, xác minh... Việc khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06 cũng đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nguồn tuyển, giảm thời gian xác minh và nâng cao tính chính xác của hồ sơ tuyển chọn. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027".