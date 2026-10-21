Nối dài hy vọng từ những mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2

Từ sáng sớm, ông Nguyễn Công Minh (TDP 3, phường Hà Huy Tập) đã có mặt tại Công an phường Thành Sen – nơi đặt cụm thu nhận mẫu ADN số 1 – để thực hiện các bước theo hướng dẫn của cán bộ công an. Ông là một trong 25 thân nhân liệt sĩ của phường đăng ký thu nhận mẫu tập trung đợt 2, với mong mỏi tìm được thông tin chính xác về phần mộ người anh trai – liệt sĩ Nguyễn Công Thành (SN 1938), hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Ông Nguyễn Công Minh là một trong 25 thân nhân liệt sĩ tại phường Hà Huy Tập đăng ký thu nhận mẫu đợt 2.

Ông Minh chia sẻ: “Theo giấy báo tử, anh trai tôi hy sinh năm 1965 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài thông tin đó, gia đình gần như không biết chính xác phần mộ của anh ở đâu. Nhiều năm qua, tôi cùng các con, cháu đã nhiều lần vào các nghĩa trang ở Huế tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả. Nay được công an địa phương hướng dẫn lấy mẫu ADN, tôi mong sớm xác định được nơi anh yên nghỉ, đưa anh về an táng tại quê nhà để con, cháu, dòng họ được hương khói, thờ phụng chu toàn”.

Ông Nguyễn Trọng Thịnh (ngoài cùng bên phải) thực hiện các bước theo hướng dẫn để hoàn tất thủ tục thu nhận mẫu ADN.

Cùng chung nỗi niềm tìm kiếm người thân, ông Nguyễn Trọng Thịnh (TDP 11, phường Thành Sen) cũng hy vọng việc thu nhận mẫu ADN sẽ mở ra cơ hội tìm được phần mộ người anh trai – liệt sĩ Nguyễn Trọng Bình (SN 1954), hy sinh ngày 11/4/1975 tại Đồng Nai. Dù gia đình đã nhiều lần tìm kiếm, đến nay, thông tin về nơi an nghỉ của liệt sĩ vẫn chưa được xác định.

Ông Thịnh chia sẻ: “Khi đến thu nhận mẫu ADN, tôi được các đồng chí công an hướng dẫn rất tận tình, chu đáo. Tôi mong rằng, với sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, gia đình sẽ sớm có thông tin về phần mộ của anh, để anh được trở về với quê hương, gia đình”.

Cán bộ Công an Hà Tĩnh tích cực hỗ trợ thân nhân liệt sĩ trong quá trình thu nhận mẫu ADN đợt 2.

Với những gia đình đã hàng chục năm mòn mỏi tìm kiếm người thân, việc thu nhận mẫu ADN không chỉ là thực hiện một quy trình khoa học mà còn mở ra thêm hy vọng trên hành trình tìm lại thông tin về những người đã hy sinh. Thông qua việc phân tích, đối sánh dữ liệu gen của thân nhân có quan hệ huyết thống phù hợp, cơ quan chuyên môn có thêm căn cứ phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, từng bước làm sáng tỏ những thông tin còn thiếu.

Để việc thu nhận mẫu ADN đạt hiệu quả, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, công an các địa phương đã chủ động rà soát thân nhân liệt sĩ, đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn kê khai thông tin. Bên cạnh việc tổ chức thu nhận tập trung, lực lượng công an còn xây dựng phương án hỗ trợ tại nhà đối với những trường hợp không thuận lợi trong việc đi lại, tạo điều kiện để thân nhân tham gia đầy đủ.

Giám định ADN là phương pháp khoa học góp phần xác định danh tính liệt sĩ, cung cấp căn cứ đối chiếu, xác minh thông tin các phần mộ chưa rõ danh tính.

Thiếu tá Nguyễn Thừa Trung – Phó Trưởng Công an xã Thạch Khê cho biết: “Trong đợt 1, địa phương đã thu nhận mẫu của gần 100 thân nhân; ở đợt 2, còn 65 trường hợp cần được thu nhận mẫu. Để bảo đảm tiến độ, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, đồng thời trực tiếp đến từng gia đình hướng dẫn thân nhân kê khai đầy đủ, rõ ràng các thông tin trong hồ sơ. Đối với 3 trường hợp đăng ký thu nhận mẫu lưu động, Công an xã phối hợp, bố trí cán bộ đến tận nhà hỗ trợ thân nhân thực hiện các bước theo đúng quy định. Tại điểm thu nhận tập trung, lực lượng công an, y tế và đoàn viên thanh niên được bố trí phối hợp, hỗ trợ người dân, bảo đảm quá trình thu nhận mẫu diễn ra thuận lợi, đúng quy trình”.

Theo thống kê, Hà Tĩnh hiện có 22.747 liệt sĩ, trong đó 9.928 liệt sĩ đã xác định được danh tính, còn 12.819 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong số này, dữ liệu của 10.537 trường hợp thân nhân thuộc diện thu nhận mẫu ADN đã được cập nhật; 2.282 trường hợp còn lại chưa có thông tin thân nhân được nhập vào hệ thống.

Sự phối hợp của các lực lượng góp phần triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Hà Tĩnh.

Bám sát Văn bản số 8486/C06-TTDLDC của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an về triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 năm 2026, từ tháng 9/2026, Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo công an các xã, phường rà soát, hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu để tổ chức thu nhận mẫu theo thời gian quy định.

Cùng đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, từ tuyên truyền trực tiếp đến hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng số, giúp thân nhân liệt sĩ hiểu rõ ý nghĩa của việc thu nhận mẫu ADN, tích cực phối hợp cung cấp thông tin. Trong đợt 2, toàn tỉnh có 1.426 thân nhân liệt sĩ đăng ký thu nhận mẫu tại 3 cụm tập trung, trong đó có hơn 100 trường hợp đăng ký thu nhận mẫu lưu động.

Đại tá Trần Hữu Cảnh – Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: "Lực lượng công an đang tập trung nhân lực, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tổ chức thu nhận mẫu đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; đồng thời rà soát kỹ, không bỏ sót các trường hợp đủ điều kiện, góp phần bổ sung dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.