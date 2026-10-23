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[Infographic] Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - 65 năm kể từ ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2026), những con tàu không số luôn là biểu tượng sáng ngời của lòng dũng cảm, mưu trí và tinh thần đoàn kết của quân, dân ta.

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