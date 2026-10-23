[Infographic] Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển

Hà Tĩnh quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào, xúc động bia mộ ghi rõ thông tin 14/10/2026 20:51 Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh vừa tìm kiếm, cất bốc thêm 5 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, trong đó có một phần mộ còn bia ghi đầy đủ thông tin liệt sĩ.

Ra mắt mô hình “Thao trường số - Chiến sĩ số” 14/10/2026 17:10 Đồn Biên phòng Hương Quang (BĐBP Hà Tĩnh) đã ra mắt mô hình “Thao trường số - Chiến sĩ số” với nhiều mục đích và mang những ý nghĩa thiết thực.

225 tỷ đồng mở đường kết nối giữa Rào Tre, Hà Tĩnh và Cà Xen, Quảng Trị 09/10/2026 15:03 Dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) được Bộ Quốc phòng phê duyệt theo Quyết định số 979/QĐ-BQP, có chiều dài 15km, với tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng.

Bồi dưỡng lý luận, nâng cao năng lực diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 08/10/2026 14:21 Sáng 8/10, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc tập huấn, bồi dưỡng lý luận diễn tập KVPT tỉnh năm 2026 cho các thành viên khung diễn tập.

Phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản hai bên biên giới Việt - Lào 08/10/2026 10:40 Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh gồm 12 thành viên tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2.

Nắm chắc nội dung, vận dụng sát thực tiễn trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh 08/10/2026 10:00 Diễn tập KVPT tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị, quân sự - quốc phòng quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

[Infographic] Các trường hợp không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 08/10/2026 09:00 Bộ Quốc phòng đã có trả lời về thời hạn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi nhà trường xác nhận khóa học kéo dài thêm và thông tin các trường hợp không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

“Ba bám, bốn cùng” để xây dựng và bảo vệ biên cương 07/10/2026 15:18 BĐBP Hà Tĩnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện tốt phương châm “ba bám, bốn cùng” để góp phần xây dựng và bảo vệ biên cương trong tình hình mới.

Tìm kiếm, cất bốc thêm 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào 07/10/2026 09:41 Quá trình khai quật, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện bia bê tông khắc chữ HS 8.10.1979, di vật gồm cúc áo bộ đội, vỏ đạn AK, tăng bọc và bao tử sĩ.

Những người đi về phía hiểm nguy 04/10/2026 12:43 “Chỗ mà mọi người cố gắng rời đi thật nhanh thì đó là nơi chúng tôi quyết xông vào bằng mọi giá” - câu nói của Thượng tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh khiến tôi hình dung rõ hơn về công việc đặc biệt của những người lính cứu hỏa.

Bộ Chính trị: Đến năm 2030 vận hành 3 khu thử nghiệm bay UAV cấp quốc gia 04/10/2026 12:35 Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu vận hành 3 khu thử nghiệm bay và một trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia về UAV, tạo nền tảng phát triển kinh tế tầm thấp.

Hà Tĩnh chung tay xây dựng vùng biên không có ma túy và buôn bán người 02/10/2026 17:51 Quán triệt tinh thần chỉ đạo chung, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang phối hợp với các cấp, ngành triển khai nhiều giải pháp xây dựng khu vực biên giới không ma túy, đồng thời phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người.

Gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 02/10/2026 14:30 Các đơn vị, địa phương đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm mục đích, yêu cầu và an toàn.

Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh động viên các đơn vị tham gia diễn tập 30/09/2026 18:53 Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thay mặt Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ nỗ lực luyện tập thực binh, bảo đảm tiến độ và an toàn diễn tập.

Học viện Kỹ thuật quân sự sắp mở hệ đào tạo “tinh hoa” 29/09/2026 14:00 Học viện Kỹ thuật quân sự dự kiến đào tạo 190-255 kỹ sư quân sự, thạc sĩ tài năng, tiến sĩ chất lượng cao theo hướng tinh hoa, tham khảo từ các đại học hàng đầu Mỹ, Nga, Trung Quốc.

Tập trung xây dựng các đơn vị, địa phương đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” 29/09/2026 10:42 Giai đoạn 2021 - 2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền; chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".

Nâng cao kỹ năng, văn hóa ứng xử cho quân nhân trên môi trường số 28/09/2026 16:00 Nâng cao kỹ năng, văn hóa ứng xử cho quân nhân trên không gian mạng được Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng môi trường số lành mạnh, văn minh, an toàn.

Hà Tĩnh - Khăm Muồn: Chung đường biên, bền tình hữu nghị 25/09/2026 07:38 Hà Tĩnh có hơn 93 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Khăm Muồn (CHDCND Lào). Từ sự gần gũi về địa lý, 2 tỉnh đã xây đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị ngày càng bền chặt, sắt son.

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV 24/09/2026 12:24 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, công tác quân sự, quốc phòng quý IV phải đồng thời hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026 và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào 22/09/2026 09:51 Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại khu vực núi Viêng Bản, tỉnh Bolikhămxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Hành trình vươn tới sứ mệnh gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc của Trung tá Công an Hà Tĩnh 21/09/2026 05:15 Để trở thành người đầu tiên của Công an tỉnh Hà Tĩnh tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi, Trung tá Nguyễn Đình Anh - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự đã trải qua chặng hành trình đầy nỗ lực.

Lan tỏa yêu thương nơi biên cương 19/09/2026 15:00 Những người lính biên phòng luôn mang tấm lòng yêu thương, làm việc ý nghĩa để giúp đỡ, sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn, những cảnh đời yếu thế trên 2 tuyến biên giới Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh tăng cường quản lý nhà nước đối với cửa khẩu đất liền 17/09/2026 17:29 Qua khảo sát và làm việc, đoàn công tác liên ngành đánh giá cao công tác quản lý nhà nước đối với các cửa khẩu đất liền ở Hà Tĩnh trong những năm qua.

Vững lực lượng dân quân, chắc thế trận quốc phòng toàn dân 16/09/2026 15:00 Quan tâm xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, nhất là các tiểu đội dân quân thường trực, Hà Tĩnh đang củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Phó Tổng Tham mưu trưởng QDND Việt Nam kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh 16/09/2026 14:30 Sáng 16/9, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đi kiểm tra và làm việc về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu: Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, chặt chẽ “Chiến dịch 500 ngày đêm” 16/09/2026 12:03 Với tinh thần “Còn thông tin, còn hy vọng; còn liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập thì còn trách nhiệm”, Hà Tĩnh quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh có tân Phó Chỉ huy trưởng 11/09/2026 16:54 Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm Thượng tá Dương Ngọc Tiệp giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh 09/09/2026 12:25 Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong việc chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Trung tá Công an Hà Tĩnh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 09/09/2026 11:35 Trung tá Nguyễn Đình Anh - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh là người được lựa chọn tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi.