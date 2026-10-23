[Infographic] Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển

(Baohatinh.vn) - 65 năm kể từ ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2026), những con tàu không số luôn là biểu tượng sáng ngời của lòng dũng cảm, mưu trí và tinh thần đoàn kết của quân, dân ta.
Diễn tập KVPT tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị, quân sự - quốc phòng quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
“Chỗ mà mọi người cố gắng rời đi thật nhanh thì đó là nơi chúng tôi quyết xông vào bằng mọi giá” - câu nói của Thượng tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh khiến tôi hình dung rõ hơn về công việc đặc biệt của những người lính cứu hỏa.
Quán triệt tinh thần chỉ đạo chung, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang phối hợp với các cấp, ngành triển khai nhiều giải pháp xây dựng khu vực biên giới không ma túy, đồng thời phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người.
Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thay mặt Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ nỗ lực luyện tập thực binh, bảo đảm tiến độ và an toàn diễn tập.
Giai đoạn 2021 - 2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền; chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, công tác quân sự, quốc phòng quý IV phải đồng thời hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026 và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai nhiệm vụ năm 2027.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại khu vực núi Viêng Bản, tỉnh Bolikhămxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Để trở thành người đầu tiên của Công an tỉnh Hà Tĩnh tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi, Trung tá Nguyễn Đình Anh - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự đã trải qua chặng hành trình đầy nỗ lực.
Sáng 16/9, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đi kiểm tra và làm việc về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Với tinh thần “Còn thông tin, còn hy vọng; còn liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập thì còn trách nhiệm”, Hà Tĩnh quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong việc chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.