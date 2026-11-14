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Bộ Quốc phòng thông tin về việc quân nhân hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ

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Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, kíp xe Thiết giáp BMP-1 của Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 đã gặp sự cố, dẫn đến bị chìm, 6 chiến sỹ đã hy sinh.

Theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng, vào lúc 8 giờ 25 phút ngày 12/11/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Trường bắn quốc gia TB1 (thuộc xã Biên Sơn, thành phố Bắc Ninh), kíp xe Thiết giáp BMP-1 của Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 đã gặp sự cố, dẫn đến bị chìm, 6 chiến sỹ đã hy sinh.

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 2226/QĐ-TTg ngày 13/11/2026 cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 6 liệt sỹ đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ:

Hạ sỹ Phạm Văn Tâm, chiến sỹ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Nguyên quán: Xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa.

Hạ sỹ Nguyễn Tiến Đức, chiến sỹ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Nguyên quán: Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội.

Trung sỹ Mai Thanh Phương, chiến sỹ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Nguyên quán: Xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa.

Trung sỹ Nguyễn An Ninh, chiến sỹ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Nguyên quán: Xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình.

Hạ sỹ Lâm Duy Khánh, chiến sỹ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Nguyên quán: Xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình.

Trung sỹ Hoàng Long Nhật, chiến sỹ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Nguyên quán: Xã Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang xúc tiến thủ tục trình xét khen thưởng cho các liệt sỹ.

TTXVN
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#quân nhân hy sinh #Bằng Tổ quốc ghi công #Trung đoàn 102 #Sư đoàn 308 #xe thiết giáp BMP-1 #Trường bắn TB1 #Bộ Quốc phòng

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