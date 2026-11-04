Hà Tĩnh triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 795/KH-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu cụ thể nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân. Theo đó, tỷ lệ công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt từ 75% trở lên; trình độ đại học, cao đẳng đạt từ 5% trở lên (đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa từ 2,5%); trình độ trung học phổ thông đạt từ 65% trở lên; tỷ lệ đảng viên phấn đấu đạt từ 2% trở lên (đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa từ 1%); tỷ lệ bù đổi không quá 1%.

Nhiều thanh niên xã Hồng Lộc viết đơn xin gia nhập hàng ngũ quân đội. Ảnh Anh Tấn

Theo kế hoạch, thời gian sơ tuyển hoàn thành trước ngày 30/11/2026; khám sức khỏe hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Công tác thâm nhập, hoàn thiện và kiểm tra hồ sơ kết thúc trước ngày 11/1/2027; chốt quân số trước ngày 18/1/2027; giao quyết định gọi công dân nhập ngũ trước ngày 1/2/2027.

Lễ giao, nhận quân năm 2027 dự kiến tổ chức từ ngày 21/2 đến ngày 23/2/2027 theo từng khu vực, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Công tác tuyển quân năm 2027 được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quân sự, công an, các sở, ngành và chính quyền địa phương. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, chịu trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc quá trình thực hiện.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là bảo đảm 100% xã, phường hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tuyệt đối không để địa phương không bảo đảm chỉ tiêu được giao.

Công tác tuyển chọn được thực hiện chặt chẽ, khách quan, chính xác, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp; bảo đảm tuyển đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ văn hóa. Các địa phương phải rà soát, đăng ký, quản lý chắc nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe, xét duyệt và hoàn thiện hồ sơ đúng quy trình, quy định.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức thực hiện toàn diện các khâu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe bảo đảm đúng quy định, kết luận chính xác, kiên quyết ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực. Công an tỉnh phối hợp xác minh tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình tuyển chọn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm về chỉ tiêu và chất lượng giao quân của địa phương; tổ chức rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân, thực hiện đầy đủ các bước tuyển chọn, niêm yết công khai danh sách theo quy định; đồng thời quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và Công an nhân dân, kịp thời động viên công dân, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trước ngày lên đường nhập ngũ.

Xem toàn văn Kế hoạch số 795 tại đây.