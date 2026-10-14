(Baohatinh.vn) - Đồn Biên phòng Hương Quang (BĐBP Hà Tĩnh) đã ra mắt mô hình “Thao trường số - Chiến sĩ số” với nhiều mục đích và mang những ý nghĩa thiết thực.
Chiều 14/10, Đồn Biên phòng Hương Quang tổ chức ra mắt mô hình “Thao trường số - Chiến sĩ số” tại thao trường huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Mô hình mang thông điệp: “Thao trường chủ động – Chiến sĩ tiên phong – Làm chủ công nghệ số – Vững vàng bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Mô hình tập trung ứng dụng mã QR để kết nối, khai thác tài liệu số; tổ chức tham gia các cuộc thi trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng công nghệ và kiến thức về an toàn thông tin cho cán bộ, chiến sĩ.
Thông qua đó, việc tiếp cận tài liệu, cập nhật kiến thức được thực hiện linh hoạt, thuận tiện hơn, góp phần phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác. Đồng thời, việc sử dụng các nền tảng số cũng góp phần hình thành thói quen làm việc khoa học, nâng cao khả năng thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số trong lực lượng BĐBP.
Điểm đáng chú ý của mô hình này là gắn ứng dụng công nghệ số với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, từ giáo dục chính trị, tư tưởng đến huấn luyện, diễn tập và học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng tiếp thu kiến thức, đồng thời tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác rèn luyện, chấp hành kỷ luật của mỗi quân nhân. Việc ứng dụng công nghệ được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với yêu cầu giữ vững nguyên tắc, kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn thông tin và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ được giao.
Việc ra mắt mô hình “Thao trường số - Chiến sĩ số” thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Quang trong hưởng ứng chủ trương chuyển đổi số. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy, ý thức kỷ luật nghiêm, từng bước nâng cao năng lực số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là cơ sở để đơn vị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cách làm phù hợp, phát huy hiệu quả công nghệ số trong công tác quản lý, giáo dục, huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
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