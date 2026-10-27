Các địa phương ở Hà Tĩnh khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ

Đại biểu dự khai mạc.

Sáng 27/10, Ban Tổ chức diễn tập xã Thạch Hà tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Dự khai mạc có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Tổ chức diễn tập xã Thạch Hà phát biểu khai mạc diễn tập.

Cuộc diễn tập diễn ra trong 3 ngày (27 - 29/10) gồm 3 giai đoạn với 19 nội dung. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ.

Phát biểu chỉ đạo tại khai mạc diễn tập, Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tổ đạo diễn bám sát nội dung diễn tập đã được phê duyệt, điều hành các nội dung đúng kế hoạch, sát thực tế địa phương.

Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu.

Đối với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia, cần chấp hành nghiêm kế hoạch diễn tập; vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn, nâng cao năng lực tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo các nội dung thực binh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và an toàn giao thông.

Việc tham gia diễn tập cùng Quân khu 4 và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là vinh dự, đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với địa phương. Vì vậy, các lực lượng cần nêu cao quyết tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, góp phần nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Ngay sau khai mạc, Ban Tổ chức diễn tập xã Thạch Hà bước vào giai đoạn 1 của cuộc diễn tập.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Hà tổ chức hội nghị lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Sáng 27/10, Ban Tổ chức diễn tập xã Sơn Giang tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026.

Đại biểu tham dự khai mạc.

Đồng chí Hà Thị Huyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Tổ chức diễn tập xã Sơn Giang phát biểu khai mạc.

Trong thời gian 3 ngày (27-29/10), cuộc diễn tập được triển khai qua 3 giai đoạn với 19 nội dung. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ.

Phát biểu tại khai mạc diễn tập, Trung tá Nguyễn Phi Vũ - Trung đoàn trưởng Trung đoàn bộ binh 25, Bộ CHQS tỉnh (Tổ trưởng Tổ đạo diễn) đề nghị các thành viên tham gia phải bám sát ý định diễn tập đã được phê duyệt, tiến hành chỉ đạo, điều hành các nội dung diễn tập đúng kế hoạch, sát thực tế, sát tình huống và thực tế địa phương.

Trung tá Nguyễn Phi Vũ - Trung đoàn trưởng Trung đoàn bộ binh 25, Bộ CHQS tỉnh phát biểu.

Đối với các nội dung thực binh, phải đặt yêu cầu an toàn tuyệt đối lên hàng đầu. Các lực lượng phải làm tốt công tác chuẩn bị; thực hành đúng phương án đã được phê duyệt, đúng quy tắc sử dụng vũ khí, trang bị; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật và an toàn giao thông trong suốt quá trình diễn tập.

Ngay sau khai mạc, Ban Tổ chức diễn tập xã Sơn Giang đã bước vào giai đoạn 1 với các nội dung theo kế hoạch.