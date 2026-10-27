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Diễn tập thực binh “Đánh địch xâm nhập, bảo vệ biên giới”

Tiến Dũng
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(Baohatinh.vn) - Với việc chuẩn bị tốt, quyết tâm cao của các lực lượng ở Hà Tĩnh, diễn tập thực binh “Đánh địch xâm nhập, bảo vệ biên giới” đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn, đạt mục đích đề ra.

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Đại biểu các cấp tham quan thực binh "Đánh địch xâm nhập, bảo vệ biên giới".

Thực hiện kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 của Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và của tỉnh Hà Tĩnh, sáng 27/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức diễn tập thực binh với đề mục “Đánh địch xâm nhập, bảo vệ biên giới”.

Quan sát cuộc diễn tập có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Tình huống diễn tập được xây dựng là: Thực hiện âm mưu chia cắt địa bàn tác chiến và hỗ trợ các hướng tiến công, dưới sự hậu thuẫn của quân đội nước ngoài, lực lượng phản động lưu vong đã cấu kết với các đối tượng phản động, chống phá trong nước tiến hành hoạt động xâm nhập biên giới, phá hoại, đánh chiếm một số khu vực trọng yếu trên tuyến biên giới Hà Tĩnh. Bọn chúng đã tập kích nhỏ lẻ vào các tổ, đội công tác, trạm biên phòng nhằm sát thương lực lượng, phá hủy các công trình chiến đấu của ta ở khu vực biên giới.

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Toàn cảnh thực binh "Đánh địch xâm nhập, bảo vệ biên giới".

Theo kịch bản của thực binh, sau khi nắm chắc tình hình địch, đồn biên phòng địa bàn miền núi đóng vai trò chủ lực, phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn và các lực lượng hỗ trợ khác triển khai kế hoạch đánh địch xâm nhập, bảo vệ vững chắc khu vực biên giới, bảo vệ đồn. Cuộc tiến công của ta diễn ra qua 5 giai đoạn: cơ động lực lượng triển khai đội hình tiến công; hỏa lực chuẩn bị ngắn; thực hành xung phong tiêu diệt địch; đánh địch rút chạy và kết thúc.

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Với quyết tâm cao, các lực lượng tham gia diễn tập đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Cuộc diễn tập thực binh với đề mục “Đánh địch xâm nhập, bảo vệ biên giới” đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Qua diễn tập cho thấy, công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo, tổ chức chỉ huy chặt chẽ, điều hành linh hoạt; các lực lượng vận dụng tốt nguyên tắc chiến thuật, thực hành xử trí tình huống đúng ý định, sát thực tế chiến đấu. Khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các bộ phận được phát huy, thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành tặng hoa động viên, chúc mừng các đơn vị sau diễn tập.

Thành công của cuộc diễn tập là cơ sở quan trọng để các lực lượng tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến, nâng cao năng lực phối hợp xử trí các tình huống phức tạp trên tuyến biên giới. Đây cũng là dịp để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

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Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

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