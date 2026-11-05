[Infographic] Khung thời gian tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 795/KH-UBND về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027, với yêu cầu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng.
Sáng 29/10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) do Trung tướng Nguyễn Bá Lực – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chỉ đạo hội nghị của Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh về nội dung thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Quá trình diễn tập, các lực lượng ở Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm nội dung, chương trình đề ra, phối hợp chặt chẽ, xử trí linh hoạt, hiệu quả các tình huống đặt ra trong diễn tập thực binh xử lý tình huống A2.
Các xã Thạch Hà, Sơn Giang (Hà Tĩnh) tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh.
Dự khai mạc ở điểm cầu Hà Tĩnh có đồng chí trong Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Quân khu 5; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Theo tờ trình, dự thảo luật đề xuất sửa đổi, bổ sung 12 điều của Luật PCCC và CNCH, tập trung vào việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và đổi mới phương thức quản lý nhà nước.
Song hành với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh còn góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt - Lào qua công tác dân vận và nhiều hoạt động thiết thực.
Công tác chuẩn bị hậu cần, lễ tân phục vụ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 đang được Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, bảo đảm các điều kiện phục vụ diễn tập an toàn, chu đáo.
Thực hiện sứ mệnh cao cả ở vùng đất Trung Phi còn nhiều bất ổn, thiếu thốn, những sĩ quan “mũ nồi xanh” quê Hà Tĩnh không chỉ bản lĩnh, trách nhiệm mà còn lan tỏa hình ảnh thân thiện, nhân văn và yêu chuộng hòa bình.
Sáng 23/10, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Thông tin phần mộ liệt sĩ được tìm thấy tại Lào với nhiều chi tiết trùng khớp hồ sơ liệt sĩ Tô Quang Thọ đã thắp lên hy vọng cho người mẹ gần trăm tuổi Võ Thị Quế (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) suốt gần nửa thế kỷ mong biết nơi con yên nghỉ.
Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đề nghị các cấp, ngành quyết liệt triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).
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