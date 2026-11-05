[Infographic] Khung thời gian tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 tại Hà Tĩnh

Trung tướng Nguyễn Bá Lực đánh giá cao công tác diễn tập phòng thủ của Hà Tĩnh 29/10/2026 16:16 Sáng 29/10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) do Trung tướng Nguyễn Bá Lực – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chỉ đạo hội nghị của Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh về nội dung thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Hà Tĩnh tổ chức thành công diễn tập thực binh xử lý tình huống A2 27/10/2026 16:54 Quá trình diễn tập, các lực lượng ở Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm nội dung, chương trình đề ra, phối hợp chặt chẽ, xử trí linh hoạt, hiệu quả các tình huống đặt ra trong diễn tập thực binh xử lý tình huống A2.

Diễn tập thực binh “Đánh địch xâm nhập, bảo vệ biên giới” 27/10/2026 12:45 Với việc chuẩn bị tốt, quyết tâm cao của các lực lượng ở Hà Tĩnh, diễn tập thực binh “Đánh địch xâm nhập, bảo vệ biên giới” đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn, đạt mục đích đề ra.

Trung đoàn 841 diễn tập thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị qua trạm 27/10/2026 11:56 Trong khuôn khổ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức diễn tập thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị qua trạm.

Các địa phương ở Hà Tĩnh khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ 27/10/2026 10:04 Các xã Thạch Hà, Sơn Giang (Hà Tĩnh) tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh.

Khai mạc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 27/10/2026 09:34 Dự khai mạc ở điểm cầu Hà Tĩnh có đồng chí trong Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Quân khu 5; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh: Tất cả đã sẵn sàng! 26/10/2026 14:30 Trên thao trường, trận địa, các lực lượng đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, chuẩn bị chu đáo cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Đề xuất bỏ kiểm tra nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, chuyển sang hậu kiểm 26/10/2026 10:00 Theo tờ trình, dự thảo luật đề xuất sửa đổi, bổ sung 12 điều của Luật PCCC và CNCH, tập trung vào việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và đổi mới phương thức quản lý nhà nước.

Nghĩa tình Việt - Lào trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 26/10/2026 10:00 Song hành với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh còn góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt - Lào qua công tác dân vận và nhiều hoạt động thiết thực.

Vì sao chưa giao cấp xã trích sao quyết định trợ cấp cho người tham gia kháng chiến? 26/10/2026 05:10 Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị cho phép Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trích sao quyết định trợ cấp một lần cho người tham gia kháng chiến. Bộ Quốc phòng đã có văn bản trả lời về nội dung này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ 24/10/2026 16:19 Công tác chuẩn bị hậu cần, lễ tân phục vụ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 đang được Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, bảo đảm các điều kiện phục vụ diễn tập an toàn, chu đáo.

Những sĩ quan "mũ nồi xanh" quê Hà Tĩnh thực hiện sứ mệnh gìn giữ hoà bình ở Trung Phi 24/10/2026 05:07 Thực hiện sứ mệnh cao cả ở vùng đất Trung Phi còn nhiều bất ổn, thiếu thốn, những sĩ quan “mũ nồi xanh” quê Hà Tĩnh không chỉ bản lĩnh, trách nhiệm mà còn lan tỏa hình ảnh thân thiện, nhân văn và yêu chuộng hòa bình.

Công dân Hà Tĩnh có cơ hội thực hiện nghĩa vụ Công an tại sân bay Đà Nẵng 23/10/2026 15:02 Công dân nam tại Hà Tĩnh đủ điều kiện theo quy định có thể thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 tại Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Hà Tĩnh tổng kết thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị 23/10/2026 14:47 Sáng 23/10, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

[Infographic] Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển 23/10/2026 08:50 65 năm kể từ ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2026), những con tàu không số luôn là biểu tượng sáng ngời của lòng dũng cảm, mưu trí và tinh thần đoàn kết của quân, dân ta.

Thắm tình quân dân trên thao trường diễn tập ở Hà Tĩnh 23/10/2026 08:24 Sự quan tâm, giúp đỡ của địa phương và Nhân dân góp phần giúp các đơn vị bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Quyết tâm đẩy lùi ma túy, xây dựng vùng biên bình yên 21/10/2026 14:16 BĐBP Hà Tĩnh đang siết chặt quản lý địa bàn và chủ động phối hợp xây dựng những vùng biên không ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Nối dài hy vọng từ những mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 21/10/2026 05:10 Những mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được Công an Hà Tĩnh thu nhận trong đợt 2 tiếp tục nối dài hy vọng tìm lại danh tính, quê hương và nơi yên nghỉ của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hà Tĩnh tổ chức thu nhận hơn 1.400 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 20/10/2026 09:35 Việc tiếp tục thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 góp phần hoàn thiện dữ liệu ngân hàng gen, tạo cơ sở xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin tại Hà Tĩnh.

Từ phần mộ khớp thông tin nơi đất bạn Lào, người mẹ già thêm hy vọng tìm con 20/10/2026 05:15 Thông tin phần mộ liệt sĩ được tìm thấy tại Lào với nhiều chi tiết trùng khớp hồ sơ liệt sĩ Tô Quang Thọ đã thắp lên hy vọng cho người mẹ gần trăm tuổi Võ Thị Quế (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) suốt gần nửa thế kỷ mong biết nơi con yên nghỉ.