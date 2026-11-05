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[Infographic] Khung thời gian tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 tại Hà Tĩnh

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 795/KH-UBND về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027, với yêu cầu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng.

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Chủ đề Chủ trương - Chính sách

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