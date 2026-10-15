Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh luôn trân trọng sự quan tâm, giúp đỡ to lớn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với sự phát triển của tỉnh.
Sáng 15/10, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2026), đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Đón tiếp đoàn có Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng lãnh đạo các cơ quan quân khu.
Tặng hoa, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 4, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Trần Báu Hà nhấn mạnh: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu 4 đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc, cùng với quân và dân cả nước làm nên những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh luôn trân trọng, ghi nhớ sự quan tâm, giúp đỡ to lớn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh, đặc biệt trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.
Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến - Phó Tư lệnh Quân khu trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng những kết quả toàn diện mà tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, LLVT Quân khu 4 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội.
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