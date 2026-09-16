Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Sáng 16/9, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026. Tham gia cùng đoàn có đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng. Về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có Trung tướng Hà Thọ Bình – Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Lê Hồng Nhân – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu. Tiếp đón và làm việc với đoàn, về phía Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tới kiểm tra khu vực thực binh tiến công địch đổ bộ đường biển tại thôn Bắc Thành, xã Yên Hòa.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra khu vực thực binh tiến công địch đổ bộ đường biển tại thôn Bắc Thành, xã Yên Hòa.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu nghe báo cáo phương án tiến công địch đổ bộ đường biển tại thôn Bắc Thành, xã Yên Hòa.

Trung tướng Hà Thọ Bình – Tư lệnh Quân khu 4 và Thiếu tướng Lê Hồng Nhân – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 nghe báo cáo phương án tiến công địch đổ bộ đường biển tại thôn Bắc Thành, xã Yên Hòa.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo và đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo nghe báo cáo phương án tiến công địch đổ bộ đường biển tại thôn Bắc Thành, xã Yên Hòa.

Tại đây, đoàn công tác đã nghe đại diện các đơn vị tham gia diễn tập báo cáo kết quả công tác chuẩn bị và kiểm tra thực tế tại các khu vực diễn tập vận hành cơ chế, thực binh, các phương án chiến đấu; theo dõi phần thực binh tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí, kỹ thuật, hiệp đồng tác chiến cùng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh tiến công địch đổ bộ đường biển.

Các đại biểu kiểm tra công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh tại xã Yên Hòa.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tới kiểm tra Sở Chỉ huy diễn tập ở xã Thạch Xuân.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Sở Chỉ huy Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra một số công trình tại Sở Chỉ huy Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra một số công trình tại Sở Chỉ huy Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh.

Khu vực bếp ăn tại Sở Chỉ huy Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo yêu cầu.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh, tới nay, hệ thống công sự, hầm hào, điện, thoát nước, công tác bảo đảm hậu cần phục vụ cho công tác chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã cơ bản hoàn thành.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Thành viên đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tại cuộc làm việc.

Sau quá trình kiểm tra, Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Tại cuộc làm việc, đại diện đoàn công tác đã trao đổi, góp ý một số nội dung về việc hoàn thiện công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cho biết: Xác định diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh hết sức quan trọng, thời gian qua, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Quân khu 4; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; tích cực xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện phục vụ diễn tập.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn công tác; đồng thời, mong muốn Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn về mặt chuyên môn, giáo án huấn luyện để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất, an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Bộ CHQS tỉnh cùng các sở, ban, ngành và địa phương chủ động hoàn thiện kịch bản, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, công an, biên phòng; tập trung cao độ, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để cuộc diễn tập diễn ra thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương của tỉnh, các đơn vị liên quan của Quân khu 4 trong công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Đánh giá đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, yêu cầu rất cao, truyền hình trực tiếp về các cơ quan cấp trên và phục vụ tham quan toàn quân, Trung tướng Trương Mạnh Dũng đề nghị Quân khu 4 quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, văn kiện thực hành diễn tập. Làm tốt công tác quán triệt, xác định rõ quyết tâm chính trị cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổ chức huấn luyện chặt chẽ, chu đáo, bám sát phương án đã được phê duyệt; đặt công tác an toàn lên hàng đầu. Đồng thời, chú trọng đường truyền kết nối thông tin tới cấp trên; làm tốt công tác dân vận tại nơi đóng quân và diễn tập; siết chặt quy định bảo mật thông tin; bảo đảm cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí trang bị.