Thủ tướng phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng - Hà Tĩnh

Mở rộng ranh giới, diện tích KKT Vũng Áng để tạo quỹ đất, không gian, đầu tư phát triển cho tương lai.

KKT Vũng Áng sau mở rộng diện tích khoảng 72.998 ha

Theo quyết định, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998 ha, gồm 57.998 ha đất liền và 15.000 ha mặt biển.

Về ranh giới, phần diện tích đất liền gồm toàn bộ diện tích các xã/phường: Sông Trí, Hải Ninh, Vũng Áng, Hoành Sơn, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Kỳ Xuân và một phần diện tích xã Kỳ Văn; tổng diện tích khoảng 57.998 ha. Phần diện tích mặt nước mở rộng với quy mô khoảng 15.000 ha.

Ranh giới khu kinh tế sau khi mở rộng được xác định như sau: phía Bắc và Đông Bắc giáp biển Đông; phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị; phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp xã Kỳ Lạc và một phần xã Kỳ Văn.

Mục tiêu phát triển

Mở rộng ranh giới, diện tích Khu kinh tế Vũng Áng để tạo quỹ đất, không gian phát triển và đầu tư phát triển trong tương lai.

Phát triển Khu kinh tế Vũng Áng thành khu vực năng động, trọng điểm của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ; nghiên cứu triển khai các mô hình mới như Khu thương mại tự do, tạo đột phá thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương lân cận; tăng cường liên kết với các khu kinh tế, trung tâm kinh tế và các hành lang phát triển trong vùng và trên các tuyến giao thông quốc gia, quốc tế.

Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng với các trụ cột: Công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; phát triển thương mại, dịch vụ. Phát triển đồng bộ khu liên hợp công nghiệp luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, trung tâm điện lực gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương; đảm bảo hiệu quả tổng hợp về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường; thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từng bước phát triển trở thành cực phát triển trọng tâm phía Nam của tỉnh, liên kết phát triển vùng Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị; hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của khu kinh tế.

Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với cảng nước sâu; phát triển các loại hình dịch vụ logistics và vận tải, thương mại, công nghệ thông tin, du lịch, giáo dục, y tế,... chất lượng cao, kết nối thuận lợi với thị trường trong nước và quốc tế, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa của tỉnh; bảo đảm sự đồng bộ giữa phát triển các khu chức năng với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khả năng đáp ứng về tài nguyên, năng lượng và các điều kiện thiết yếu khác.

Triển khai một số công trình hạ tầng kỹ thuật - kinh tế - xã hội quan trọng của khu kinh tế. Tạo nhiều việc làm, tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; từng bước hình thành Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng; phù hợp với nhu cầu phát triển và khả năng huy động, cân đối các nguồn lực, thực hiện theo phân kỳ đầu tư.

Hoàn thiện môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, thông thoáng; thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và sản xuất, kinh doanh tại khu kinh tế; thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, có khả năng liên kết, lan tỏa và phù hợp với định hướng phát triển của vùng, của tỉnh.

Bảo đảm môi trường sinh thái, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn khu kinh tế và khu vực phụ cận.

Tính chất cốt lõi của KKT Vũng Áng

Là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp cơ bản gắn liền với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả khu bến Cảng Vũng Áng, Sơn Dương; đường sắt, đường bộ vùng, quốc gia và quốc tế.

Là trung tâm kinh tế, đầu mối về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ, cửa ngõ quan trọng của vùng Trung, Thượng Lào, Đông Bắc Thái Lan vào Miền Trung và Việt Nam;

Là cực tăng trưởng, liên kết chặt chẽ và toàn diện với sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh và vùng Bắc Trung Bộ;

Là khu kinh tế tổng hợp, có hạ tầng hiện đại, đồng bộ làm động lực phát triển cho vùng Bắc Trung Bộ. Có liên kết hỗ trợ và chia sẻ với khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, khu kinh tế Hòn La và các vùng phụ cận.

Là khu vực phát triển hài hòa các mục tiêu kinh tế, văn hóa, môi trường và an ninh quốc phòng.

Lộ trình và kế hoạch phát triển

Giai đoạn 2026 - 2027: Hoàn thành Quy hoạch chung khu kinh tế mở rộng và một số quy hoạch phân khu 1/2.000 đối với các phân khu quan trọng, tạo điều kiện để phát triển nhanh khu kinh tế trong giai đoạn sau; xây dựng và khởi công xây dựng một số cơ sở hạ tầng lớn; xúc tiến mạnh việc thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Thực hiện các công việc cụ thể sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định mở rộng/điều chỉnh ranh giới Khu kinh tế Vũng Áng.

Giai đoạn 2028 - 2030: Bước đầu vận hành hiệu quả các công trình, dự án đã xây dựng; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ trên toàn khu kinh tế; tiếp tục thu hút đầu tư các dự án vào khu kinh tế trong giai đoạn sau năm 2030; nghiên cứu triển khai một số mô hình khu công nghiệp, dự án sản xuất mới trong khu kinh tế.

Giai đoạn 2031 - 2050: Hoàn thiện hệ thống kết cấu kinh tế, xã hội của khu kinh tế đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, hình thành diện mạo của đô thị đáng sống, xanh thông minh, với các dịch vụ chất lượng cao...

Tổ chức thực hiện

UBND tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình liên quan đến Đề án mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng; tiếp thu đầy đủ ý kiến các bộ, cơ quan có liên quan trong quá trình quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển khu kinh tế;

Chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất trong khu kinh tế phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phân bổ cho Tỉnh, đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh;

Đảm bảo tính khả thi của phương án huy động vốn và phân kỳ đầu tư; xây dựng danh mục cụ thể các dự án ưu tiên đầu tư, đặc biệt các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu kinh tế, giao thông kết nối trong và ngoài khu kinh tế;

Đảm bảo hiệu quả - kinh tế xã hội của khu kinh tế theo hướng phát triển bền vững thông qua giải quyết vấn đề an sinh xã hội, chuyển đổi việc làm cho người dân bị thu hồi đất. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường; giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư xây dựng, xả thải vào môi trường trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật; phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu;

Tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng, đảm bảo kế thừa các quy hoạch đang triển khai thực hiện; bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở, các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu đô thị; không ảnh hưởng đến các di tích lịch sử, văn hóa và hoạt động tôn giáo của người dân;

Thu hút đầu tư có chọn lọc vào Khu kinh tế Vũng Áng theo đúng định hướng phát triển vùng và liên kết vùng Bắc Trung Bộ, phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gắn với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; thực hiện các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh trong khu kinh tế.

Thủ tướng giao các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, phối hợp, hỗ trợ UBND tỉnh Hà Tĩnh trong việc thực hiện Đề án mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng, các nhiệm vụ theo quy định pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế và pháp luật có liên quan; thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với việc phát triển Khu kinh tế Vũng Áng theo các lĩnh vực được giao.

Toàn văn Quyết định số 1918/QĐ-TTg xem tại đây.