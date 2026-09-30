Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra.

Sáng 30/9, đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Cao Huy làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác tổ chức thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt tiếp và làm việc với đoàn.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Quang Dương báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước. Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, triển khai nền nếp, hiệu quả. Tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các phong trào thi đua, trọng tâm là những phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đến nay, Hà Tĩnh đã ban hành 3 quyết định, 1 nghị quyết quy định về công tác khen thưởng; 3 chỉ thị, 17 kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua yêu nước cùng nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Các thành viên đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ tham dự buổi làm việc.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc.

Trong lĩnh vực việc làm, an toàn, vệ sinh lao động, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật. Hằng năm, tỉnh tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại doanh nghiệp, nhất là ở các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp.

Thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025, Hà Tĩnh có 8/8 mục tiêu đạt và vượt kế hoạch. Số vụ tai nạn lao động có xu hướng giảm qua các năm.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đinh Văn Hồng trao đổi với đoàn công tác một số nội dung liên quan đến kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nội vụ.

Việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cũng được Hà Tĩnh triển khai đồng bộ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành như người có công, lao động - việc làm, chính quyền địa phương và tổ chức hội, thi đua - khen thưởng, công chức, viên chức...

Công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Nguyễn Khánh Long đề nghị Hà Tĩnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện kịp thời các vi phạm liên quan đến an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hà Tĩnh cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Tỉnh kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, thống nhất mô hình tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng tại các địa phương; xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về lao động, việc làm thống nhất trên toàn quốc; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, nhất là những nội dung mới về việc làm, an toàn, vệ sinh lao động sau sắp xếp tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý; nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm công tác này được thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hà Tĩnh trong thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của tỉnh để sớm nghiên cứu, tham mưu Chính phủ nghiên cứu, hoàn thiện.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị, trong thời gian tới, Hà Tĩnh cần quan tâm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực thi đua, khen thưởng, an toàn vệ sinh lao động; kiện toàn và nâng cao năng lực về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nội vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở; rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật ngành nội vụ phù hợp, đồng bộ với các văn bản của Trung ương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực nội vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt tiếp thu các nội dung mà đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ trao đổi.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt tiếp thu các nội dung mà Thứ trưởng Cao Huy cùng các thành viên đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Ngay sau cuộc làm việc, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế trong thực hiện việc thi hành pháp luật thuộc các lĩnh vực của Bộ Nội vụ.

Đồng thời, mong muốn, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục có sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh nhà phát triển bền vững.