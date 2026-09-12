Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ ra mắt mô hình “Kiosk thông minh hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư”

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lễ ra mắt.

Sáng 12/9, tại tổ dân phố 24, UBND phường Thành Sen tổ chức lễ ra mắt mô hình “Kiosk thông minh hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư”. Tham dự có đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành liên quan. Về phía phường Thành Sen có đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí Thường trực Đảng ủy và đông đảo bà con nhân dân tổ dân phố 24 và tổ dân phố 29, phường Thành Sen.

Mô hình “Kiosk thông minh hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư” được UBND phường Thành Sen triển khai thí điểm nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời đa dạng hóa các hình thức cung cấp dịch vụ hành chính công, đưa các tiện ích số đến gần người dân hơn. Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh thí điểm triển khai mô hình này.

Đại biểu tham dự lễ ra mắt mô hình “Kiosk thông minh hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư”.

Hệ thống Kiosk thông minh được xem như một điểm hỗ trợ dịch vụ công tự phục vụ đặt tại khu dân cư, kết nối trực tiếp Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thông qua hệ thống này, người dân có thể tra cứu các dịch vụ công như: thủ tục hành chính, nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, đánh giá mức độ hài lòng sau giao dịch và sử dụng dữ liệu từ căn cước công dân để tự động điền thông tin khi thực hiện dịch vụ công.

Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen Trần Thị Thủy Nga khai mạc buổi lễ.

Mô hình là một trong những giải pháp cụ thể nhằm đưa dịch vụ công đến gần dân hơn, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số ở cơ sở.

Việc triển khai mô hình cũng giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời, góp phần giảm áp lực tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Theo kế hoạch, UBND phường Thành Sen triển khai thí điểm mô hình “Kiosk thông minh hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư” tại tổ dân phố 24 và tổ dân phố 29. Sau 3 tháng vận hành (vào tháng 11/2026), địa phương sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình trên các mặt như: số lượng người dân sử dụng, hiệu quả hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của người dân để làm cơ sở hoàn thiện, nhân rộng trên địa bàn.

Đông đảo người dân tham dự lễ ra mắt.

Ngoài việc phối hợp lắp đặt, vận hành hệ thống, UBND phường Thành Sen sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ tổ dân phố, tổ công nghệ số cộng đồng; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai thác hiệu quả các tiện ích của Kiosk thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi số tại cộng đồng dân cư.

Tại chương trình, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã trao biểu trưng mô hình cho các đơn vị được lựa chọn triển khai thí điểm. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo phường Thành Sen tham quan, nghe giới thiệu các tính năng hỗ trợ người dân tra cứu thông tin qua hệ thống Kiosk thông minh tại tổ dân phố 24.

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo phường Thành Sen trao biểu trưng ra mắt mô hình “Kiosk thông minh hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư”, tặng hoa chúc mừng tổ dân phố 24.

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo phường Thành Sen trao biểu trưng ra mắt mô hình “Kiosk thông minh hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư”, tặng hoa chúc mừng tổ dân phố 29.