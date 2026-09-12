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Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây ngô đồng tại Văn Miếu Hà Tĩnh

Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Cây ngô đồng do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trao tặng được trồng trong Di tích Văn Miếu Hà Tĩnh không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh mà còn mang ý nghĩa thiết thực trong giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Sáng 12/9, tại Di tích Văn Miếu Hà Tĩnh, phường Thành Sen tổ chức trồng hai cây ngô đồng do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trao tặng.

Tham dự có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo phường Thành Sen trồng cây tại Di tích Văn Miếu Hà Tĩnh.

Ngô đồng là loại cây quý gắn với mảnh đất Cố đô Huế. Theo tư liệu lịch sử, ngô đồng được vua Minh Mệnh đưa về trồng ở trong hoàng cung Huế phía sau điện Thái Hòa, gần Đại Cung Môn, điện Cần Chánh.

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Hoa ngô đồng nở trong hoàng cung Huế. Ảnh: VnExpress.

Hoa ngô đồng nở đẹp nhất là cuối tháng 4 đầu tháng 5 khi lá cây trút hết. Sắc hoa tím hồng, cành hoa có nhiều nụ li ti, kết lại thành chùm hoa bung nở khi có nắng.

Trong quan niệm xưa, ngô đồng là loài cây đón phượng hoàng, biểu trưng cho điềm lành, niềm vui và hạnh phúc, gửi gắm ước mong về một cuộc sống an yên, thái bình.

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Cành hoa có nhiều nụ li ti, kết lại thành chùm hoa chờ nắng lên bung nở. Ảnh: VnExpress.

Việc trồng cây ngô đồng trong Di tích Văn Miếu Hà Tĩnh do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trao tặng không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp mà còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị của không gian văn hóa.

Thời gian tới, phường Thành Sen và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn; qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

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Tags:

#Văn Miếu Hà Tĩnh #Chủ tịch UBND #trồng cây #di tích lịch sử #ngô đồng #bảo tồn di sản

Chủ đề Đời sống văn hóa

Chủ đề Phan Thiên Định

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