Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây ngô đồng tại Văn Miếu Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cây ngô đồng do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trao tặng được trồng trong Di tích Văn Miếu Hà Tĩnh không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh mà còn mang ý nghĩa thiết thực trong giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa.
Sáng 12/9, tại Di tích Văn Miếu Hà Tĩnh, phường Thành Sen tổ chức trồng hai cây ngô đồng do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trao tặng.
Tham dự có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen.
Ngô đồng là loại cây quý gắn với mảnh đất Cố đô Huế. Theo tư liệu lịch sử, ngô đồng được vua Minh Mệnh đưa về trồng ở trong hoàng cung Huế phía sau điện Thái Hòa, gần Đại Cung Môn, điện Cần Chánh.
Hoa ngô đồng nở đẹp nhất là cuối tháng 4 đầu tháng 5 khi lá cây trút hết. Sắc hoa tím hồng, cành hoa có nhiều nụ li ti, kết lại thành chùm hoa bung nở khi có nắng.
Trong quan niệm xưa, ngô đồng là loài cây đón phượng hoàng, biểu trưng cho điềm lành, niềm vui và hạnh phúc, gửi gắm ước mong về một cuộc sống an yên, thái bình.
Việc trồng cây ngô đồng trong Di tích Văn Miếu Hà Tĩnh do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trao tặng không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp mà còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị của không gian văn hóa.
Thời gian tới, phường Thành Sen và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn; qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt vừa ký văn bản gửi Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đề nghị tổ chức thẩm định Hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 250 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Công Trứ.
Hà Tĩnh và Nghệ An đã làm nên đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Ngày nay, trên quê hương núi Hồng - sông La, những địa danh, di tích lịch sử vẫn còn hiện diện như những chứng nhân lặng lẽ, tiếp nối câu chuyện hào hùng về khí thế quật khởi và tinh thần đấu tranh bất khuất của cha ông.
80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, hơn 34 năm trong quân ngũ, cụ Đặng Tưng (104 tuổi, ở thôn Hồng Tiến, xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã đi qua những năm tháng chiến tranh gian khổ. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trao cho cụ không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với cống hiến của người đảng viên kiên trung mà còn gợi nhắc câu chuyện về trách nhiệm giữ gìn lời thề đảng viên.
Khu di tích đền thờ và mộ của hai vị Song Trạng Lê Quảng Chí, Lê Quảng Ý tại tổ dân phố Tân Phương (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) là nơi lưu giữ truyền thống hiếu học và cốt cách khoa bảng của các vị tiền nhân.
Dù thời tiết nghỉ lễ 2/9 khá bất lợi, du lịch Hà Tĩnh vẫn đón hơn 110.000 lượt khách, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh sức hút thực tế của điểm đến nhờ hạ tầng giao thông kết nối tốt, cùng sự chủ động làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Trải qua bao biến thiên lịch sử, tinh thần hiếu học đã trở thành di sản vô giá, hun đúc nên các giá trị tốt đẹp của vùng đất Hà Tĩnh. Từ chiều sâu truyền thống khoa bảng ngàn xưa đến những đỉnh cao tri thức hôm nay, mạch nguồn ấy vẫn luôn là động lực cốt lõi để các thế hệ người con núi Hồng - sông La vươn lên lập thân, đổi thay cuộc sống và phụng sự quê hương.
Sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh, PGS.TS Lê Thái Phong - tân Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương cho biết, quê hương và gia đình đã góp phần quan trọng hình thành con người, bồi đắp những giá trị mà ông mang theo suốt hành trình học tập, nghiên cứu và đổi mới trong hoạt động giáo dục. Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, PGS.TS Lê Thái Phong đã chia sẻ về quá trình này cùng những quan điểm xây dựng môi trường đào tạo gần hơn với thực tiễn.
Dẫu không sinh ra ở Hà Tĩnh nhưng bằng những nhân duyên khác nhau, nhiều người phương xa đã tìm đến nơi này, rồi tình đất, tình người làm cho họ ở lại, gửi gắm trí tuệ, tâm huyết, góp phần làm nên những đổi thay trên quê hương núi Hồng - sông La.
Tại Hà Tĩnh, tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị nhanh chóng được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển KT-XH.
Rằm tháng Bảy không chỉ là dịp đoàn tụ gia tộc, tri ân tổ tiên mà còn là điểm tựa tinh thần bền vững, tiếp thêm niềm tự hào để con cháu mỗi dòng họ ở Hà Tĩnh vững bước cống hiến trên hành trình dựng xây quê hương, đất nước.
Nhộn nhịp, rộn ràng tiếng nói cười từ tinh mơ, chợ quê Hà Tĩnh phiên Rằm tháng Bảy rực rỡ sắc màu sản vật vườn nhà. Người mua, người bán trao tay từng buồng cau, nải chuối gửi gắm lòng thành kính dâng lên tổ tiên; làm sống lại nét sinh hoạt ấm áp, đậm đà tình quê.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, lượng phòng đặt trước tại nhiều cơ sở lưu trú ở các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh đã đạt 60-90% công suất; một số điểm đến sinh thái, cộng đồng thậm chí đã kín lịch trong những ngày nghỉ lễ.
Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2026 tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) quy tụ hàng trăm sản phẩm đặc sản, nông sản tiêu biểu từ ba miền, mang đến không gian trải nghiệm đa dạng về ẩm thực, văn hóa và sản vật vùng miền, thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!