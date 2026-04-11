Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định gặp mặt Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại TP Huế

Chiều 11/4, Ban Liên lạc Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại TP Huế tổ chức buổi gặp mặt đầu năm với sự tham gia của gần 80 thành viên là cán bộ lãnh đạo quản lý; các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ tại các trường đại học; sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang; chủ doanh nghiệp đang sinh sống, làm việc tại TP Huế. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Nội vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà tặng hoa chúc mừng Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại TP Huế.

Tại buổi gặp mặt, ông Dương Kim Song - Trưởng ban Liên lạc Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại TP Huế cho biết: Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại TP Huế được thành lập năm 2025. Từ đó đến nay, Hội đã kết nối được hơn 300 con em Hà Tĩnh đang sinh sống và làm việc tại TP Huế.

Ông Dương Kim Song - Trưởng ban Liên lạc Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại TP Huế phát biểu tại buổi gặp mặt.

Hội đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho sinh viên là con em Hà Tĩnh theo học tại các trường đại học ở TP Huế; hỗ trợ hàng chục triệu đồng cho người nghèo ở quê hương nhân dịp tết Nguyên đán 2026.

Nhìn chung, người Hà Tĩnh tại TP Huế đều có cuộc sống ổn định và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển ở địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã thông tin với các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh trong năm 2025 và quý I/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thông tin về một số nhiệm vụ trọng tâm của Hà Tĩnh trong năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh sẽ tập trung thực hiện các giải pháp phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ trên 10%; rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phát huy hiệu quả các dự án có đóng góp lớn cho tăng trưởng; tập trung hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án hạ tầng KCN Bắc Hồng Lĩnh, KCN Hạ Vàng...; tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, tăng tỷ lệ lấp đầy.

Triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán; tăng cường các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung giải phóng mặt bằng triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh; phối hợp triển khai dự án mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Xây dựng, phát triển đồng bộ hạ tầng và các nền tảng số; khẩn trương hoàn thiện, chuẩn hóa, làm sạch các cơ sở dữ liệu ngành, sẵn sàng tích hợp vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh sau khi hình thành…

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn bà con đồng hương Hà Tĩnh tại TP Huế tiếp tục chung tay góp sức để xây dựng Hà Tĩnh và TP Huế ngày càng giàu đẹp, phát triển bền vững.