Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều”

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều, tỉnh Hà Tĩnh”.

Sáng 29/9, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều, tỉnh Hà Tĩnh” Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự cuộc họp.

Căn cứ các nghị quyết, chỉ thị của trung ương và thực hiện thông báo Kết luận số 38 ngày 28/4/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác, tổ giúp việc triển khai xây dựng “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều, tỉnh Hà Tĩnh”; đồng thời giao Sở Tài chính – cơ quan thường trực của tổ công tác, tổ giúp việc, phối hợp với Sở Xây dựng soát xét các nội dung liên quan, báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi phê duyệt.

Đồng chí Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở VH-TT&DL phát biểu tại cuộc họp.

“Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều, tỉnh Hà Tĩnh” được xây dựng với mục tiêu bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị đặc sắc của di sản Đại thi hào Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều; xây dựng Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều trở thành động lực phát triển mới của tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở kết nối hài hòa giữa văn hóa, sinh thái, đô thị và du lịch.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Thông qua đó, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch, dịch vụ và kinh tế sáng tạo; huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng không gian đô thị và đời sống Nhân dân; từng bước xây dựng Hà Tĩnh trở thành trung tâm văn hóa Truyện Kiều của cả nước, điểm đến văn hóa đặc sắc của khu vực và hướng tới nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận và cho ý kiến về các nội dung của đề án; đồng thời đề xuất bổ sung một số nội dung bảo đảm đề án sát thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao UBND tỉnh và các sở ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều, tỉnh Hà Tĩnh”.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc xây dựng đề án vừa cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ đạo của trung ương, vừa là hướng đi mang tính đổi mới sáng tạo, nhằm phát huy và nâng cao giá trị văn hóa Nguyễn Du, Truyện Kiều; gắn di sản với phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và các ngành công nghiệp văn hóa, qua đó tạo thêm nguồn lực, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng cho ý kiến cụ thể đối với một số nội dung của đề án, trong đó, lưu ý cần làm rõ quy hoạch, quản lý quy hoạch; đồng thời, hoàn thiện cơ chế đầu tư, quản lý và khai thác các nguồn lực, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.

Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ, bổ sung, hoàn thiện đề án, bảo đảm chất lượng, sát thực tiễn và có tính khả thi. Sau khi hoàn thiện đề án, tiếp tục trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến trước khi triển khai các bước tiếp theo.