Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu xã Tiên Điền.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 28/9, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri 10 xã khu vực Nghi Xuân và Can Lộc. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và đông đảo cử tri các địa phương. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu xã Tiên Điền đến điểm cầu các xã Đan Hải, Nghi Xuân, Cổ Đạm, Gia Hanh, Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Trường Lưu, Đồng Lộc.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu xã Tiên Điền.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo xã Tiên Điền chủ trì hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc vào ngày 20/11. Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết, đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật.

Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, hoạt động giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Chương trình nghị sự bao gồm nhiều dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước, môi trường kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp.

Quốc hội cũng dự kiến xem xét thông qua những dự án luật, nghị quyết khác nhằm hoàn thành các nhiệm vụ lập pháp được yêu cầu trong năm 2026, phù hợp với các chủ trương, định hướng và yêu cầu mới được xác định trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các văn kiện khác của Đảng.

Các cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở điểm cầu xã Tiên Điền.

Từ sau Kỳ họp thứ nhất đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự án luật; triển khai giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật; phối hợp tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đến nay, 17/17 ý kiến, kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới Kỳ họp thứ nhất đã được Chính phủ và các bộ, ngành trả lời. Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức 13 cuộc tiếp xúc cử tri; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến chuyên gia đối với 44 dự án luật.

Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Cử tri Hoàng Tiến Anh (xã Tiên Điền) kiến nghị cần có sự quan tâm, đầu tư hạ tầng tại Khu du lịch Xuân Thành để địa phương có cơ hội bứt phá trong phát triển kinh tế, trở thành đô thị trọng điểm phía Bắc của tỉnh.

Các cử tri cũng kiến nghị, đề xuất tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nhiều nội dung liên quan tới cơ chế, chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chính sách xã hội; công tác quản lý và thực hiện quy hoạch; chế độ cho cán bộ thôn nghỉ sau khi sáp nhập; giao thông, thủy lợi, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; an sinh xã hội, y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Cử tri kiến nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng linh hoạt, thiết thực và sát với thực tiễn; nghiên cứu phân cấp, phân quyền phù hợp cho cấp xã, nhất là đối với các nguồn lực và chính sách hỗ trợ quy mô nhỏ, trực tiếp giải quyết các nhu cầu cấp thiết của người dân dựa trên khả năng cân đối ngân sách địa phương; xem xét, hỗ trợ nguồn lực, đầu tư bổ sung thiết bị công nghệ hoặc có phương án xử lý tối ưu để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi rác, bảo đảm môi trường sống an toàn cho Nhân dân.

Cử tri Hồ Minh Liên (xã Tiên Điền) kiến nghị một số nội dung liên quan tới Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du.

Về chế độ chính sách, cử tri kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và bố trí tăng biên chế phù hợp cho ủy ban MTTQ cấp xã; nghiên cứu, xem xét ban hành chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho bí thư chi đoàn và chi hội trưởng các tổ chức đoàn thể cấp thôn; có định hướng giao các tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ, chế độ tiền lương, phụ cấp hoặc cơ chế ngân sách riêng đối với đội ngũ cô nuôi, nhân viên nuôi dưỡng tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Về công tác quản lý và thực hiện quy hoạch, cử tri đề nghị tiến hành rà soát toàn bộ các quy hoạch đã phê duyệt kéo dài nhiều năm chưa thực hiện; với quy hoạch cần thiết và khả thi, cần công khai rõ thời gian và nguồn lực tổ chức thực hiện; điều chỉnh hoặc xóa các quy hoạch không còn phù hợp hoặc không có khả năng thực hiện.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Cù Huy Cẩm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tiếp thu, giải trình một số nội dung liên quan tới chế độ chính sách; biên chế việc làm cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Bùi Nhân Sâm - Giám đốc Sở GD&ĐT tiếp thu, giải trình một số nội dung liên quan tới lĩnh vực giáo dục.

Đồng chí Lê Ngọc Huấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, giải trình một số nội dung liên quan tới giải quyết tồn đọng đất đai, quy hoạch “treo”, xử lý rác thải và phòng, chống thiên tai.

Đồng chí Hồ Đức Đàn - Quyền Giám đốc Sở Tài chính tiếp thu, giải trình một số nội dung liên quan tới lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra trong không khí dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn. Các ý kiến phát biểu đã phản ánh khá toàn diện nhiều vấn đề, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của cử tri đối với sự phát triển của tỉnh, của địa phương và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh. Những ý kiến từ hội nghị là một trong những cơ sở thực tiễn quan trọng để các đại biểu trong Đoàn nghiên cứu, tham gia ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin tới bà con cử tri những điểm nổi bật về công tác xây dựng Đảng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong 9 tháng năm 2026. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh phải tập trung cao độ để hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026 đã đề ra, đặc biệt là những công trình, dự án động lực, trọng điểm, là nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và của nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành và các xã tập trung xử lý kịp thời, dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân; nội dung thuộc thẩm quyền cấp nào, cấp đó phải chủ động xử lý, chịu trách nhiệm đến cùng, không đùn đẩy, né tránh, không để tồn đọng, kéo dài.

Các sở, ngành, địa phương rà soát đầy đủ từng nội dung kiến nghị, phản ánh; nội dung giải quyết được phải thực hiện ngay, nội dung cần thời gian phải thông tin rõ lý do, lộ trình và trách nhiệm thực hiện; các nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét; khắc phục tình trạng chỉ dừng ở trả lời kiến nghị nhưng chậm giải quyết trên thực tế. Kết quả giải quyết phải được thông tin đầy đủ để cử tri và Nhân dân biết, giám sát. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình giải quyết.

Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; tập trung nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số để giảm thủ tục, thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp; rà soát, đề xuất phương án sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa sau sắp xếp; khắc phục những bất cập về khoảng cách, địa điểm giao dịch, sinh hoạt cộng đồng, bảo đảm thuận lợi cho người dân và hoạt động của chính quyền cơ sở.

Các địa phương phải chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn, xác định rõ hướng phát triển và các sản phẩm cụ thể, gắn phát triển kinh tế với tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của Nhân dân.

Các đại biểu, cử tri lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Các địa phương cần quan tâm giải quyết những vấn đề thiết thực mà cử tri phản ánh liên quan đến giáo dục, y tế, an sinh xã hội; bảo đảm điều kiện dạy và học sau sắp xếp mạng lưới trường lớp; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế; gắn hỗ trợ an sinh với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo sinh kế bền vững; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên; phòng, chống tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích và đuối nước.