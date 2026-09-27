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Bộ Nội vụ thông tin về việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bên trong bộ máy

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Bên cạnh hoàn tất việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ cho biết đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tinh gọn đầu mối bên trong, đẩy mạnh tự chủ.

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Các bộ đã giảm 40/142 phòng thuộc vụ (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Bộ Nội vụ cho biết, đến nay, 34 tỉnh, thành phố hoàn thành sắp xếp; số thôn, tổ dân phố theo hướng giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị.

Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, các địa phương đã tiếp nhận 4.012 người vào công chức, 395 người vào viên chức, ký hợp đồng với 2.206 người, bố trí 7.587 người tiếp tục công tác ở thôn, tổ dân phố và 1.541 người vào vị trí khác.

Sau sắp xếp, thôn, tổ dân phố tiếp tục bố trí 121.932 người, giảm 103.146 người. Trong đó, 78.347 người được giải quyết chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, 9.732 người hưởng chính sách hỗ trợ của địa phương.

Quá trình triển khai được thực hiện công khai, dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao. Các địa phương đã hoàn thành lấy ý kiến nhân dân, thông qua nghị quyết của HĐND cấp xã và kiện toàn tổ chức để các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động ổn định.

Đến tháng 9, các bộ đã giảm 40/142 phòng thuộc vụ, tương ứng giảm 28,2% và giảm 55/678 đơn vị sự nghiệp công lập bên trong so với thời điểm ngày 30/9/2025, tương ứng giảm 8,1%.

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục sắp xếp, tinh gọn đầu mối, đẩy mạnh tự chủ.

Đồng thời, Bộ cũng hướng dẫn về thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực thuộc UBND cấp xã.

Bộ tiếp tục phối hợp rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục, cơ sở y tế phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Về việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập tại địa phương tiếp tục được triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Bộ Nội vụ đã ban hành các văn bản hướng dẫn giải quyết chính sách đối với nhân sự lãnh đạo, quản lý các cơ sở giáo dục chịu tác động của việc sắp xếp.

Tính đến ngày 24/8, 34/34 địa phương đã phê duyệt đề án sắp xếp, trong đó 16 địa phương đã hoàn thành; tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.530 xuống còn 18.548, giảm 18.982 đầu mối, tương ứng 50,6%.

Tại thông báo kết luận cuộc họp ngày 21/9 của Thủ tướng đã nhấn mạnh yêu cầu rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại các địa phương.

Theo đó Bộ Giáo dục và Đào tạo phải khẩn trương rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, xử lý những bất cập phát sinh, bảo đảm việc dạy và học ổn định, hiệu quả và báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/10.

Về kết quả sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp cả nước, theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và theo dõi, tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo tính đến 31/7, giáo dục nghề nghiệp công lập có tổng số 313 cơ sở.

Trong đó có 93 cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan Trung ương; 220 cơ sở thuộc địa phương.

Đến ngày 18/9, toàn quốc có 281 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Trong đó 90 cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan Trung ương, 191 cơ sở thuộc địa phương. Như vậy, toàn quốc đã giảm 33 cơ sở (tương ứng giảm khoảng 10,5%) so với thời điểm ngày 31-7.

Phương án sắp xếp của các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục được triển khai. Dự kiến đến 1/10, sắp xếp, giữ lại 23 trường cao đẳng trực thuộc bộ, ngành; chuyển 19 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương quản lý; sắp xếp để giảm 58 cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở địa phương.

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