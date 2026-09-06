Tiến sĩ quê Hà Tĩnh giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Việt Sơn - Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Chiều 6/9, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Việt Sơn - Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chúc mừng Bộ Công Thương có thêm một đồng chí lãnh đạo mới và chúc mừng đồng chí Nguyễn Việt Sơn được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng.

Đồng chí Nguyễn Việt Sơn là cán bộ được đào tạo bài bản, có thời gian dài công tác tại Bộ Công Thương, là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm, trưởng thành từ ngành dầu khí và đã trải qua nhiều vị trí quan trọng ở các đơn vị của ngành công thương. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện là cán bộ lãnh đạo gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm trong việc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, lãnh đạo Chính phủ, của lãnh đạo, công chức và người lao động Bộ Công Thương đối với bản thân đồng chí cũng như đối với sự phát triển của Bộ và ngành Công Thương.

Bày tỏ niềm vui khi được bổ nhiệm chức vụ công tác mới, tân Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, song trách nhiệm đặt ra cũng hết sức nặng nề.

Tân Thứ trưởng Bộ Công Thương hứa sẽ luôn phấn đấu, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới.