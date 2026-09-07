Báo cáo Thủ tướng đề án sáp nhập đại học trong tháng 9

Nghị quyết phiên họp Chính phủ ngày 5/9 giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, hoàn thiện phương án tổng thể đổi mới thi, kiểm tra, tuyển sinh theo hướng thực chất, gọn nhẹ, thuận tiện, giảm chi phí cho xã hội.

Bộ cần đánh giá tổng thể trên toàn quốc, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục triệt để tình trạng "thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên". Tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp ở xã biên giới đất liền phải hoàn thành đúng tiến độ, "không để xảy ra chậm, muộn, thất thoát, lãng phí, tiêu cực".

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện quy định về quản lý, khai thác, sử dụng, học bạ số thay bản giấy; xây dựng lộ trình số hóa, định danh, làm sạch, ký số dữ liệu học bạ, văn bằng, chứng chỉ lịch sử, tích hợp xác thực trên VNeID.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện hồ sơ số của người học, liên thông dữ liệu giáo dục, y tế và dân cư để theo dõi toàn diện tình hình học tập, sức khỏe, nhu cầu hỗ trợ của học sinh.

Chính phủ cũng chỉ đạo triển khai đề án cấp học bổng toàn phần cho nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc theo học tại các đại học hàng đầu thế giới về công nghệ chiến lược. Các du học sinh đầu tiên sẽ được cử đi trong năm 2027.

Khuôn viên trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC), tháng 7/2026. Ảnh: Hoàng Giang

Hiện cả nước có 228 trường đại học, đại học công lập, trong đó 28 cơ sở trực thuộc UBND tỉnh, thành phố, còn lại do bộ, ngành quản lý. Riêng Bộ Giáo dục và Đào tạo có 41 cơ sở giáo dục đại học, cùng 16 trường cao đẳng, trung cấp.

Hồi tháng 7, Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học công lập theo hướng chuyển trường đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc địa phương quản lý; sáp nhập, hợp nhất các trường trên cùng địa bàn, trừ các trường thuộc lĩnh vực đặc thù.

Ngoài ra, việc sắp xếp đảm bảo giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở đại học công lập phải hoàn thành trước ngày 1/4/2027.

Với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thường xuyên, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo chuyển nhóm công lập trực thuộc bộ, ngành về địa phương quản lý, trừ một số thuộc lĩnh vực đặc thù. Mục tiêu là giảm ít nhất 30% số cơ sở, hoàn thành trước ngày 1/10.