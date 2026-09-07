Nhiều tỉnh, thành lên tiếng không có chủ trương sáp nhập xã, phường

Liên quan đến thông tin về sáp nhập xã, phường, nhiều tỉnh, thành đã lên tiếng về chủ trương này. Mới đây tại hội nghị gặp gỡ, trao đổi, quán triệt và giao nhiệm vụ đối với cán bộ trong quy hoạch, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình cho biết, thành phố có 2 xã, phường chưa đạt chuẩn. Tuy nhiên, hiện không có chủ trương sáp nhập xã, phường. Do đó, cán bộ, công chức có thể yên tâm công tác, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, thành phố Hải Phòng mới cảnh báo tin giả về đề án sắp xếp xã, phường. Theo Sở Nội vụ TP Hải Phòng, ngày 25/8 sở ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành thành phố nhằm xin ý kiến đóng góp cho dự thảo kế hoạch triển khai, rà soát, nghiên cứu và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Tuy nhiên, ngay sau đó, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện văn bản nêu trên đi kèm tệp tin phụ lục công bố danh sách, phương án sắp xếp chi tiết các xã, phường giả định.

Bên cạnh khẳng định không hề có phụ lục đính kèm như nội dung đang phát tán trên không gian mạng, Sở Nội vụ TP Hải Phòng nhấn mạnh đến hiện tại, đơn vị chưa hề xây dựng bất kỳ phương án hay đề án chính thức nào về việc sáp nhập, điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã.

Bắc Ninh lên tiếng không có chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã (Ảnh minh họa: Trần Kháng).

Còn tại Bắc Ninh, Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, được UBND tỉnh giao nhiệm vụ liên quan đến việc sắp xếp, chia tách, thành lập mới đơn vị hành chính. Song theo lãnh đạo sở này, từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, Sở Nội vụ không xây dựng bất kỳ đề án nào liên quan đến việc tiếp tục sáp nhập xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Sơn La không thông qua nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập xã, phường trên địa bàn. Lý do được đưa ra về thẩm quyền sáp nhập các xã, phường thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, ngày 17/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp nghe ý kiến và kết luận về nội dung này và theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, tỉnh Sơn La không có chủ trương sáp nhập các xã, phường. Việc này chỉ triển khai thực hiện khi có chủ trương mới của Trung ương.

Tại Vĩnh Long, địa phương này đã ban hành Công văn số 650-CV/TU về việc tăng cường định hướng dư luận xã hội, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Việc rà soát, đánh giá để thực hiện sắp xếp cấp xã gắn với đặc điểm địa bàn, dân số, diện tích, dư địa phát triển và yêu cầu phục vụ nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên trong quá trình quản lý, hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Yêu cầu này xuất phát từ thực tiễn, căn cứ các tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện, quy trình theo quy định của Trung ương và chỉ thực hiện đối với những trường hợp thật sự cần thiết, phát sinh bất hợp lý, chưa đáp ứng yêu cầu trong quá trình vận hành; không cho chủ trương thực hiện sắp xếp trên diện rộng.

Trước đó tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra ngày 29/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp, điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã, vì cơ bản cả hệ thống đang hoạt động ổn định, hiệu quả.

Tỉnh, thành phố nào thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh, căn cứ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy hoạch, thực tiễn quản trị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định.

Phương án đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính phải khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận, phải phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phục vụ nhân dân tốt hơn.