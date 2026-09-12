Khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, sạt lở đất

Lực lượng chức năng xã Mai Hoa đã cắm biển cảnh báo, không cho người dân lưu thông qua các điểm bị ngập úng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành công điện gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các xã, phường cùng các đơn vị liên quan về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Công điện nêu rõ, theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, sáng 12/9, vùng áp thấp trên biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và các hình thái thời tiết, từ ngày 12/9 đến đêm 13/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa ngày và đêm 12/9 phổ biến 50 - 80mm, có nơi trên 150mm; ngày và đêm 13/9 phổ biến 80 - 150mm, có nơi trên 250mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3h).

Ngày và đêm 14/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm, mưa lớn có khả năng kéo dài đến sáng 16/9/2026.

Từ ngày 13 đến ngày 16/9/2026, trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức báo động 2 - báo động 3, hạ lưu sông Ngàn Sâu lên mức báo động 1 - báo động 2; sông La ở mức báo động 1.

Chính quyền xã Sơn Hồng kiểm tra vị trí nguy cơ sạt lở.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và chủ động ứng phó với diễn biến mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 10/9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống thiên tai những tháng cuối năm 2026; Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 18/3 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2026; phương án ứng phó thiên tai tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND, ngày 12/5 (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 2002 ngày 7/8) và Văn bản số 8268, ngày 18/8 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác phòng, chống thiên tai.

Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay công tác ứng phó thiên tai trên địa bàn, trong đó, theo thẩm quyền, trách nhiệm, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng lơ là, gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa lớn trên các bản tin dự báo thời tiết của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh để thông báo kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân; đặc biệt là vùng ven sông, suối, ven các sườn núi, vùng thấp trũng được biết để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó bảo đảm an toàn.

Tàu thuyền được khuyến cáo không ra khơi trong thời điểm gió to, sóng lớn trên biển.

Các địa phương ven biển, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Rà soát phương án, kịp thời tổ chức sơ tán dân cư tại những khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lớn, nhất là đối với người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế sinh sống tại khu vực ven suối, nơi có nguy cơ bị ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Thông báo cho chủ công trình đang xây dựng ven sông, chủ phương tiện vận tải, du lịch hoạt động trên sông, trên biển, chủ khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa lớn, lũ, dông lốc, gió giật mạnh để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn; tổ chức rà soát, kiểm tra xử lý vật cản, khơi thông dòng chảy hạn chế nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét.

Chủ động triển khai công tác tiêu nước đệm, chống ngập úng để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hạn chế ngập úng tại đô thị và khu công nghiệp.

Hồ Đá Hàn (xã Hương Bình) được xả tràn để chủ động ứng phó mưa lớn.

Chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường đang thi công dang dở; cử người trực và hướng dẫn giao thông tại các khu vực xung yếu, như: Các ngầm, tràn qua sông, suối, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc… kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; tránh lơ là, chủ quan trong mưa, lũ để xảy ra những tai nạn chết người do bất cẩn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra sạt lở.

Kiểm tra, rà soát sẵn sàng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn theo phương châm "4 tại chỗ". Chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt.

Chỉ đạo, hỗ trợ người dân tổ chức thu hoạch nhanh gọn một số diện tích lúa hè thu còn lại; các loại cây ăn quả có múi, các lồng bè và diện tích nuôi trồng thủy sản đã đến kỳ thu hoạch, không để xảy ra thiệt hại khi có mưa lớn.

Tuyên truyền người dân sẵn sàng di dời tài sản lên vị trí cao để tránh thiệt hại, kê gác, che chắn tài sản đảm bảo an toàn kể cả số lượng lúa hè thu mới thu hoạch đưa về trong nhà; chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để ứng phó với mưa lũ diễn ra dài ngày.

Mưa lớn kéo dài dẫn tới nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, sạt lở bờ sông, ảnh hưởng tới các khu dân cư.

Các đơn vị được giao quản lý các công trình thủy lợi, thủy điện, đê điều trên địa bàn tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập; đặc biệt là các hồ chứa vừa và nhỏ đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, các trọng điểm đê điều, các công trình đang thi công. Tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố (nếu có) ngay từ giờ đầu; chuẩn bị đầy đủ, vật tư, phương tiện, nhân lực để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra, đặc biệt tại các vị trí xung yếu.

Đối với các hồ chứa có cửa van, đơn vị quản lý theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đặc biệt là tình hình mưa lũ từ các cơ quan khí tượng thủy văn, để chủ động vận hành điều tiết sớm, nhằm đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du và tích đủ nước phục vụ sản xuất. Đối với các cống tiêu, thoát lũ phải cử người thường trực thường xuyên để vận hành tiêu thoát lũ kịp thời.

Bộ CHQS tỉnh (trực tiếp là Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh) chủ trì phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, UBND các xã, phường ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo ngay cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện; bằng mọi biện pháp khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão. Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu, thuyền; hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại các bến, các khu vực cửa sông để đảm bảo an toàn.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra trên biển.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thiên tai, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo kịp thời các tình huống theo thẩm quyền.

Sở Công Thương kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các chủ đập thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành điều tiết hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du; kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan đến vận hành công trình, đảm bảo an toàn đập và phòng, chống thiên tai, ứng phó với tình huống khẩn cấp các công trình thủy điện trên địa bàn theo đúng quy định, nhất là đối với công trình thủy điện Hố Hô.

Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả tràn điều tiết nước.

Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, chỉ đạo các địa phương cử người canh gác, hướng dẫn giao thông tại các bến đò dọc, đò ngang, các ngầm, tràn qua sông, suối để tránh xảy ra các trường hợp thiệt hại về người do bất cẩn. Sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo giao thông khi có thiên tai trên địa bàn. Chuẩn bị phương tiện để kịp thời chi viện cho các công trình trọng điểm khi có yêu cầu.

Lực lượng vũ trang huy động lực lượng, phương tiện để kịp thời hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống mưa lũ, đặc biệt là công tác thu hoạch mùa màng, sơ tán dân.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khu kinh tế tổ chức rà soát, cập nhật và triển khai đồng bộ các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; phân công lãnh đạo, lực lượng trực chỉ huy, điều hành, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đặc biệt, do Khu kinh tế Vũng Áng đang triển khai nhiều dự án trọng điểm, tập trung số lượng lớn người lao động, máy móc, thiết bị, vật tư và hàng hóa, cần chủ động kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống ngập úng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện, công trình đang thi công, các khu vực sản xuất, kho tàng, bến bãi và hạ tầng kỹ thuật; sẵn sàng phương án sơ tán người, di dời máy móc, thiết bị, vật tư đến nơi an toàn khi cần thiết. Chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để tổ chức ứng phó, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, không để bị động, bất ngờ.

Các sở giáo dục, y tế chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh và hoạt động khám chữa bệnh cho người dân.

Sở VH,TT&DL chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với khách du lịch và các hoạt động du lịch, lễ hội.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan để kịp thời thông tin đến người dân và phục vụ công tác chỉ huy, ứng phó; lưu ý các bản tin dự báo phải nêu rõ lượng mưa tại từng vùng, thời gian mưa.

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh và các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng đưa tin; thường xuyên thông báo diễn biến thiên tai cho các sở, ban, ngành, địa phương và Nhân dân biết để chủ động phòng, tránh.

Các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường.