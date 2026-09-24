Tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ngày 23/9, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 9654/UBND-HCC3 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai gửi các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức phải thực hiện nguyên tắc công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đất đai của người dân.

Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&MT về việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai; quán triệt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 8643/UBND-HCC 3 ngày 26/8/2026 về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong giải quyết TTHC; để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC về đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Chủ tịch UBND các xã, phường: Chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp, công chức chuyên môn và các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.

Bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, có tinh thần trách nhiệm và phẩm chất đạo đức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với tinh thần "hành chính phục vụ, gần dân, sát dân".

Đặc biệt, Chủ tịch UBND yêu cầu khi tiếp nhận hồ sơ, phải kiểm tra đầy đủ thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ phải hướng dẫn bằng văn bản một lần duy nhất, trong đó nêu đầy đủ, cụ thể các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện; không để người dân phải đi lại nhiều lần do việc hướng dẫn không đầy đủ, thiếu thống nhất. Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh nội dung cần bổ sung, làm rõ mà tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ chưa thể xác định được thì việc yêu cầu bổ sung phải có căn cứ pháp lý, nêu rõ lý do. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý; nghiêm cấm tự ý đặt ra thêm thành phần hồ sơ, điều kiện hoặc yêu cầu ngoài quy định.

Người dân thao tác trên Kiosk dịch vụ công thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Theo dõi, cập nhật đầy đủ, kịp thời tiến độ giải quyết hồ sơ; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết hồ sơ đúng thời hạn. Trường hợp để hồ sơ trễ hạn phải thực hiện xin lỗi người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định và làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức có liên quan.

Cùng đó, công khai đầy đủ TTHC, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, kết quả xử lý TTHC về đất đai tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp và trên các phương tiện thông tin của đơn vị, địa phương; tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thiết lập, công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử hoặc các kênh phù hợp để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc vi phạm trong giải quyết TTHC về đất đai.

Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý vi phạm kỷ luật, gây phiền hà, nhũng nhiễu, kéo dài thời gian giải quyết TTHC hoặc để "cò" đất can thiệp vào quy trình giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&MT: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ quy định của pháp luật về đất đai và TTHC trong lĩnh vực đất đai cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Rà soát các quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền bảo đảm quy trình được thực hiện thống nhất, đúng quy định, quy định trách nhiệm, thời hạn giải quyết của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, tính hợp lệ của hồ sơ; hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ bằng văn bản một lần duy nhất, đầy đủ các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện; không yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần đối với cùng một nội dung. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý cụ thể; không trả hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ mà không có căn cứ, không rõ lý do.

Người dân tới Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sông Trí làm các hồ sơ, thủ tục về đất đai (Ảnh tư liệu).

Giải quyết hồ sơ công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, không phân biệt hồ sơ do người dân trực tiếp thực hiện với hồ sơ do người được ủy quyền thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC về đất đai; chủ động phát hiện hồ sơ có nguy cơ trễ hạn để kịp thời đôn đốc, tháo gỡ. Đối với hồ sơ giải quyết quá hạn, thực hiện nghiêm việc xin lỗi người thực hiện thủ tục hành chính theo quy định và xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá những thủ tục, thành phần hồ sơ còn bất cập; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc đơn giản hóa theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu có liên quan nhằm giảm giấy tờ, thành phần hồ sơ không cần thiết.

Thiết lập, công khai đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử hoặc các kênh phù hợp để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc vi phạm trong giải quyết TTHC về đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh), Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các nội dung liên quan đến kỷ luật, kỷ cương thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.