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Bộ Nội vụ: Chưa có địa phương nào đề xuất tiếp tục sắp xếp xã, phường

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Bộ Nội vụ nhấn mạnh tinh thần chung là giữ ổn định các đơn vị hành chính, đồng thời chú trọng nâng cao năng lực vận hành, đặc biệt là cấp xã. Hiện chưa có địa phương nào đề xuất tiếp tục sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

Chiều 11/9, tại họp báo quý III/2026 do Bộ Nội vụ tổ chức, ông Phan Trung Tuấn - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Sau khi thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, hiện nay trọng tâm là tiếp tục ổn định tổ chức và nâng cao năng lực vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt ở cấp xã.

Ông Phan Trung Tuấn - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương. (Ảnh: PV)
Ông Phan Trung Tuấn - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương. (Ảnh: PV)

Ông Tuấn nêu rõ, tại Hội nghị Trung ương 3 vừa qua, khi đánh giá một năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung ương đã đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong quá trình vận hành và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Trung ương đã ban hành Kết luận và Kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, liên quan đến việc tiếp tục vận hành có hiệu quả hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kết luận của Trung ương.

“Tinh thần chung là giữ ổn định các đơn vị hành chính, đồng thời chú trọng nâng cao năng lực vận hành, đặc biệt là cấp xã. Cấp xã sẽ trở thành tuyến đầu trong mô hình vận hành mới của chính quyền địa phương 2 cấp”, ông Tuấn nêu rõ.

Tuy nhiên, theo Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, hiện nay có một số đơn vị cấp xã quy mô nhỏ, chưa bảo đảm dư địa phát triển địa phương, song số lượng này không nhiều.

Theo chỉ đạo của Trung ương, các tỉnh, thành phố phải rà soát, đánh giá kỹ lưỡng từng đơn vị hành chính cấp xã.

“Đối với những đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định hiện hành thì rà soát, đánh giá lại, nếu thực sự cần thiết thì đề xuất điều chỉnh, sắp xếp”, ông Tuấn nói.

Đại diện Bộ Nội vụ nhấn mạnh yêu cầu quan trọng là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất của mình. Khi đề xuất điều chỉnh, sắp xếp một hoặc một số đơn vị cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn, tiêu chí hoặc các trường hợp đặc thù khác của địa phương, phải bảo đảm đơn vị sau điều chỉnh có thể đáp ứng mục tiêu phát triển.

“Đây là thẩm quyền và trách nhiệm của địa phương trong quá trình rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã”, ông Phan Trung Tuấn nêu rõ, đồng thời cho biết hiện chưa có địa phương nào đề xuất tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính giảm đáng kể, từ 63 tỉnh, thành phố còn 34 tỉnh, thành phố và từ 10.935 đơn vị hành chính cấp xã giảm xuống còn 3.321 đơn vị.

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Tags:

#Chính quyền địa phương #Sắp xếp xã phường #Bộ Nội vụ #Tỉnh thành #Quản lý hành chính #Chính sách phát triển #sáp nhập xã

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