Ông Bùi Hoàng Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Hoàng Phương (thứ 2 từ trái sang) giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và đồng chí Lê Hồng Vinh (thứ 4 từ trái sang) giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang cho biết, tại kỳ họp này, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh không thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Hồng Vinh do đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 21/9; bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo ông Nguyễn Đăng Quang, việc kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm bảo đảm tính ổn định, sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền tỉnh Quảng Trị trong tình hình mới.

Kết quả, ông Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị trúng cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với 100% số phiếu bầu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Hoàng Phương khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh, UBND tỉnh đổi mới phương thức điều hành, xây dựng chính quyền liêm chính, quyết liệt; lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất trong hoạt động của chính quyền.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương phát biểu nhận nhiệm vụ.

Khẳng định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10-10,5% là nhiệm vụ rất khó khăn, trên cương vị mới, ông Bùi Hoàng Phương cam kết sẽ nỗ lực hết mình, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh, UBND tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Về định hướng phát triển trong không gian mới sau hợp nhất địa giới hành chính, ông Bùi Hoàng Phương cho rằng, Quảng Trị cần tái định vị không gian phát triển theo chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây”; tạo bứt phá trong phát triển năng lượng sạch, cảng biển thông minh, đồng thời thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tạo động lực cho tăng trưởng 2 chữ số...

Ông Bùi Hoàng Phương (sinh năm 1983); quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ: Thạc sỹ Công nghệ thông tin, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Bùi Hoàng Phương từng giữ các chức vụ:

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV. Mới đây Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương được điều động, phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.