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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân Kyu Kyu Hla.

Trong lễ đón tại Nhà Quốc hội sáng nay (5/9), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing làm lễ chào cờ, duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai lãnh đạo sau đó bắt đầu hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing trong lễ đón tại Nhà Quốc hội sáng 5/9. Ảnh: Giang Huy
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing trong lễ đón tại Nhà Quốc hội sáng 5/9. Ảnh: Giang Huy

Tổng thống Myanmar thăm chính thức Việt Nam ngày 4-6/9. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông sau khi Myanmar hoàn tất tổng tuyển cử hồi tháng 1 và thành lập chính phủ mới, đồng thời là hoạt động trao đổi đoàn ở cấp cao nhất giữa hai bên kể từ năm 2019.

Ông Min Aung Hlaing, sinh năm 1956, giữ chức Tổng thống Myanmar từ hồi tháng 4. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong quân đội Myanmar, là Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang năm 2011-2016.

Việt Nam và Myanmar thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/5/1975, nâng cấp lên Đối tác Hợp tác Toàn diện hồi tháng 8/2017.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân Kyu Kyu Hla. Ảnh: Giang Huy
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân Kyu Kyu Hla. Ảnh: Giang Huy

Kim ngạch thương mại giữa hai nước 6 tháng đầu năm 2026 đạt 336 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ 2025. Các nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam gồm rau củ quả, cao su, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng nông sản và thủy sản. Việt Nam xuất khẩu các nhóm mặt hàng chính gồm phân bón, nguyên liệu ngành dệt may, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị phụ tùng khác.

Về đầu tư, Việt Nam có 107 dự án đầu tư sang Myanmar còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là hơn 1,4 tỷ USD, đứng thứ 5/87 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài.

Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Nguyễn Anh Đức cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Min Aung Hlaing sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác song phương và đa phương.

vnexpress.net
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#Myanmar #Quan hệ ngoại giao #Hợp tác #Tổng Bí thư #Chủ tịch nước #Tô Lâm

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