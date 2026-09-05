Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân Kyu Kyu Hla.
Trong lễ đón tại Nhà Quốc hội sáng nay (5/9), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing làm lễ chào cờ, duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai lãnh đạo sau đó bắt đầu hội đàm.
Tổng thống Myanmar thăm chính thức Việt Nam ngày 4-6/9. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông sau khi Myanmar hoàn tất tổng tuyển cử hồi tháng 1 và thành lập chính phủ mới, đồng thời là hoạt động trao đổi đoàn ở cấp cao nhất giữa hai bên kể từ năm 2019.
Ông Min Aung Hlaing, sinh năm 1956, giữ chức Tổng thống Myanmar từ hồi tháng 4. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong quân đội Myanmar, là Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang năm 2011-2016.
Việt Nam và Myanmar thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/5/1975, nâng cấp lên Đối tác Hợp tác Toàn diện hồi tháng 8/2017.
Kim ngạch thương mại giữa hai nước 6 tháng đầu năm 2026 đạt 336 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ 2025. Các nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam gồm rau củ quả, cao su, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng nông sản và thủy sản. Việt Nam xuất khẩu các nhóm mặt hàng chính gồm phân bón, nguyên liệu ngành dệt may, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị phụ tùng khác.
Về đầu tư, Việt Nam có 107 dự án đầu tư sang Myanmar còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là hơn 1,4 tỷ USD, đứng thứ 5/87 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài.
Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Nguyễn Anh Đức cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Min Aung Hlaing sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác song phương và đa phương.
Sáng 7/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đối với đồng chí Phạm Thành Ngại và đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn.
Mạng xã hội đang sôi động chuyện rà soát tổng thể những trường hợp được giải quyết nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP). Vì thế, cần có cái nhìn rõ hơn về chủ trương này và yêu cầu rà soát hiện nay.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa "nhà đầu tư và địa điểm đầu tư" sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, từ chuyển giao sang cùng phát triển.
195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Những ngày qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự nhiều hoạt động quan trọng tại Hoa Kỳ. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham gia cùng đoàn.
Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm công vụ, xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa các chính sách mới về giáo dục - đào tạo thực sự đi vào cuộc sống.
Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành cũng là lúc Khu kinh tế Vũng Áng bước vào một nhịp phát triển mới. Những công trình, nhà máy gấp rút đẩy nhanh tiến độ; hàng nghìn héc-ta mặt bằng phải chuẩn bị, nhiều dự án lớn chờ quỹ đất, hạ tầng. Giữa nhịp chuyển động ấy, cán bộ các xã, phường phía Nam Hà Tĩnh vừa gỡ những “điểm nghẽn” trên các đại công trường, vừa góp phần mở không gian phát triển cho cực tăng trưởng của tỉnh.
Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị ở Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp hoặc giữ chức vụ cấp trưởng liên tục từ 8 năm trở lên tại cùng một cơ quan, đơn vị.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu rà soát toàn bộ dự án đầu tư có sử dụng đất, làm rõ hiện trạng, vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý; kiên quyết thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đối với những dự án không còn khả năng triển khai, đủ điều kiện theo quy định.
Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Tại hội nghị đối thoại với Nhân dân phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh), các kiến nghị được yêu cầu phân công xử lý cụ thể, xác định rõ thời hạn giải quyết; những vấn đề phức tạp về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được trả lời bằng văn bản.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ nguồn lực, tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm, có tính kết nối, lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Sở Nội vụ Hà Tĩnh lấy ý kiến Nhân dân để tham mưu cơ quan có thẩm quyền đề nghị Thủ tướng trình Chủ tịch nước khen thưởng các tập thể, cá nhân, trong đó có việc xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu tham dự phiên thảo luận tổ về các nội dung trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khoá XVI.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến và kết quả điều tra, báo cáo Thủ tướng làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp xử lý, liên quan sự cố chuyến bay VN34 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
Phát huy những thành tựu đạt được trong 195 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển.
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