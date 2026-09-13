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Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 3 định hướng lớn phát huy vai trò của BRICS

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Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, ngày 13/9/2026, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 trong vai trò nước đối tác của BRICS.

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Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18. Ảnh: Dương Giang/TXVN

Hội nghị do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch BRICS năm 2026 chủ trì, và có sự tham dự của Nguyên thủ/Người đứng đầu Chính phủ, đại diện lãnh đạo cấp cao các nước thành viên BRICS, các nước đối tác, khách mời và lãnh đạo các tổ chức quốc tế. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong Năm Chủ tịch BRICS 2026 của Ấn Độ, đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của BRICS.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh ưu tiên của BRICS 2026 là xây dựng nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và bền vững, trên cơ sở cách tiếp cận “lấy con người làm trung tâm, đặt nhân loại trên hết”; nhấn mạnh yêu cầu chuyển hoá các ưu tiên hợp tác thành những kết quả cụ thể, thiết thực, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân; và đề xuất các nước cùng khuyến nghị cải cách quản trị toàn cầu trên ba trụ cột là tính đại diện, khả năng đáp ứng và xây dựng luật lệ.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hội nghị đã thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và các thể chế đa phương, các biện pháp duy trì hòa bình, ổn định khu vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm.

Các nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trên ba trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế - tài chính, văn hoá - giao lưu nhân dân, thúc đẩy hoà bình, xây dựng một trật tự quốc tế đại diện hơn, công bằng hơn; nhất trí thúc đẩy hợp tác nhiều mặt cả về thương mại, đầu tư, tài chính - tiền tệ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, an ninh năng lượng, nông nghiệp, an ninh lương thực, chuyển đổi năng lượng công bằng, bảo vệ môi trường, y tế và giao lưu nhân dân.

Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm ổn định thị trường năng lượng và duy trì dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn từ các nguồn cung đa dạng, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu và bảo vệ hạ tầng năng lượng thiết yếu.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp về “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại phiên họp với chủ đề “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ủng hộ và mong muốn BRICS phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ chế đa phương khu vực, liên khu vực và toàn cầu, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và mang lại cơ hội phát triển bình đẳng và bền vững cho tất cả các quốc gia; phát huy vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tạo dựng và củng cố niềm tin, góp phần tìm giải pháp cho các thách thức toàn cầu, thúc đẩy cải cách hệ thống đa phương đáp ứng toàn diện hơn lợi ích của các nước đang phát triển.

Đánh giá cao các ưu tiên “Tự cường, Đổi mới sáng tạo, Hợp tác và Phát triển bền vững”, Thủ tướng Chính phủ đã đề xuất 3 định hướng lớn để BRICS phát huy vai trò trong giai đoạn tới.

Thứ nhất, chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế thông qua tăng cường hợp tác và hỗ trợ các nước đang phát triển củng cố năng lực hoạch định chính sách linh hoạt, quản trị và dự báo chiến lược, nâng cao năng suất lao động, khả năng tự cường và tính năng động của nền kinh tế, kịp thời ngăn ngừa khủng hoảng và chủ động ứng phó với các cú sốc, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và các thách thức xuyên biên giới hiện nay.

Thứ hai, chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững thông qua tăng cường phối hợp chính sách về thương mại và đầu tư, mở cửa thị trường, phát huy các định chế tài chính hiện có và huy động thêm các nguồn lực dài hạn với chi phí hợp lý để giúp các nước đang phát triển tiếp cận công bằng hơn với các nguồn vốn cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Thứ ba, chuyển hóa các cơ hội hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thành các chương trình, dự án cụ thể, phục vụ lợi ích chung của các quốc gia thông qua các hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực có sức lan toả cao như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, nông nghiệp thông minh, năng lượng sạch.

Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam lấy con người, đổi mới thể chế, quản trị hiện đại, khoa học công nghệ làm nền tảng cho phát triển; bảo đảm hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng BRICS với tinh thần trách nhiệm, thiện chí và hợp tác thực chất để kiến tạo một tương lai hoà bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm cho mọi quốc gia, mọi người dân.

Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng được nước chủ nhà và Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị hoan nghênh và đánh giá cao./.

Vũ Hà - Ngọc Thuý - Quang Trung/TTXVN
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Tags:

#New Delhi #Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng #Hội nghị thượng đỉnh BRICS

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