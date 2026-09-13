AIIB cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng bền vững

Ngày 12/9, tại Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp bà Zou Jiayi, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) tại New Delhi, Ấn Độ, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18.
Ngày 12/9, tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp bà Zou Jiayi (Trâu Gia Di), Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) tại New Delhi, Ấn Độ, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng bà Trâu Gia Di được bầu làm Chủ tịch AIIB nhiệm kỳ 2026-2031; đánh giá cao vai trò và đóng góp của AIIB trong huy động nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường kết nối và thúc đẩy phát triển bền vững tại khu vực, cũng như những kết quả tích cực trong hợp tác giữa Việt Nam và AIIB thời gian qua.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị AIIB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, có tính lan tỏa cao, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển đô thị và kết nối vùng; tăng cường hỗ trợ kỹ thuật trong khâu chuẩn bị dự án và thiết kế các cấu trúc tài chính sáng tạo; đồng thời đẩy mạnh đồng tài trợ với các đối tác phát triển và khu vực tư nhân nhằm huy động tối đa nguồn lực cho nhu cầu đầu tư hạ tầng của Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam đang chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ đối tác dài hạn với AIIB, nhất là trong phát triển hạ tầng chiến lược, chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thủ tướng đề nghị AIIB phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam xây dựng danh mục dự án hợp tác trung và dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và các ưu tiên của AIIB; AIIB hợp tác với các định chế tài chính Việt Nam theo mô hình của IFC, ADB để cùng huy động vốn, phát hành trái phiếu trên thị trường tài chính nội địa và xây dựng danh mục các dự án khả thi, hiệu quả tại Việt Nam.
Về phần mình, Chủ tịch AIIB đánh giá cao định hướng phát triển của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của AIIB và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và AIIB.
Chủ tịch AIIB nhất trí với các định hướng hợp tác và lĩnh vực ưu tiên như đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; cho rằng đây là hướng đi phù hợp để chuyển từ hợp tác theo từng dự án riêng lẻ sang hợp tác theo chương trình, hình thành danh mục dự án chất lượng, đủ điều kiện triển khai và huy động được nguồn tài chính với điều kiện ưu đãi.
AIIB hoan nghênh các bộ, ngành và địa phương Việt Nam giới thiệu các dự án tiềm năng, nhất là các dự án kết nối hạ tầng giao thông, đường sắt, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, phát triển đô thị và kết nối xuyên biên giới để đưa vào danh mục hợp tác; đồng thời sẵn sàng phối hợp trong việc xác định, chuẩn bị và triển khai các dự án ưu tiên.
Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm sớm cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - AIIB ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng hiện đại, xanh và bền vững của Việt Nam./.
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