Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia nhiều hoạt động của đoàn công tác Chính phủ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh (ngoài cùng bên phải) tham gia cùng đoàn công tác Việt Nam thăm, làm việc tại Hoa Kỳ, do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu. Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, ngày 28/8 (giờ địa phương), đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đã tham dự Tọa đàm doanh nghiệp, gặp gỡ với đại diện khoảng 60 doanh nghiệp, tập đoàn, định chế tài chính và nhà đầu tư Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, công nghệ số, an ninh mạng, sản xuất tiên tiến, y tế, năng lượng, hàng không, logistics, trong đó có Visa, Citigroup, Morgan Stanley, Qualcomm, Caterpillar, Atlas Air… Đồng thời, thăm và làm việc tại Trụ sở Tập đoàn Amazon Web Services (AWS). Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng tham dự.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đông đảo doanh nghiệp Hoa Kỳ dự Tọa đàm - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Phát biểu mở đầu tại Tọa đàm, ông Charles Freeman, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách khu vực châu Á của Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) cho biết, nhiều công ty của Hoa Kỳ đã thành công ở Việt Nam trong nhiều năm vừa qua và cũng có nhiều công ty mong muốn sẽ tiếp tục được đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam trong thời gian tới.

Ông hoan nghênh việc Quốc hội Việt Nam đã sửa đổi Luật Hải quan, cho rằng đây là bước đi thực chất liên quan tới đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, thể hiện cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực hải quan, bảo vệ người tiêu dùng cũng như đảm bảo niềm tin của khách hàng, các công ty vào sự phát triển của Việt Nam.

Phát biểu đề dẫn tại Tọa đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển hết sức là tích cực và thực chất, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Chúng tôi mong muốn tiếp tục thu hút ưu tiên đầu tư vào các ngành, lĩnh vực chiến lược như là công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và sản xuất tiên tiến - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Về thương mại, sau 25 năm Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA) có hiệu lực, thương mại hai chiều đã tăng trưởng mạnh, đưa Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu rất quan trọng của Việt Nam và mở ra nhiều tiềm năng về đầu tư, về công nghệ, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và kết nối chuỗi cung ứng. Kim ngạch thương mại song phương của Hoa Kỳ và Việt Nam năm 2025 đã cán mốc là 170 tỷ USD và chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2026, con số kim ngạch thương mại hai chiều đạt 132,4 tỷ USD. Kết quả này đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng cho biết, sau 40 năm đổi mới thì Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động của khu vực châu Á và đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế GDP từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030 cũng như là các năm tiếp theo.

"Chúng tôi cũng đang tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng một cách đồng bộ, hiện đại và thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, rồi mở ra các cơ chế huy động tài chính đặc biệt cho nhu cầu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, các cơ chế hợp tác đối tác công tư", Phó Thủ tướng cho biết.

Về định hướng thu hút đầu tư vào Việt Nam, Phó Thủ tướng cho biết, "chúng tôi mong muốn tiếp tục thu hút ưu tiên đầu tư vào các ngành, lĩnh vực chiến lược như là công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và sản xuất tiên tiến".

Phó Thủ tướng bày tỏ, tọa đàm ngày hôm nay sẽ góp phần mở ra các cơ hội hợp tác mới, kết nối hiệu quả hơn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước và sớm cụ thể hóa thành các dự án đầu tư thiết thực.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, từ ngày 27 - 28/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác đã gặp, làm việc với lãnh đạo Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) nhằm góp phần cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính và công nghệ. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng tham dự.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Lãnh đạo Chính quyền Hoa Kỳ; khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng chiến lược hàng đầu và mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, chủ trương đẩy mạnh cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, phát triển kinh tế tư nhân, tạo đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nhấn mạnh Việt Nam đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Trong cuộc gặp với Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), hai bên trao đổi về các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương cân bằng, bền vững và cùng có lợi, cũng như tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (ART).

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế Jacob Helberg - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế Jacob Helberg, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và mong muốn tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ trên tinh thần cởi mở, minh bạch, cùng có lợi; hoan nghênh các doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế Jacob Helberg - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Thứ trưởng Ngoại giao Jacob Helberg hoan nghênh và đánh giá cao các kết quả đạt được trong quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - thương mại thời gian qua; nhất trí tăng cường đối thoại, hợp tác trong các lĩnh vực mang tính nền tảng, chiến lược như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, hạ tầng số…; khẳng định sẵn sàng phối hợp cùng Việt Nam nghiên cứu các cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường hiện diện và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Trong cuộc gặp lãnh đạo Bộ Thương mại Hoa Kỳ gồm Thứ trưởng Jeffrey Kessler và Thứ trưởng William Kimmitt, hai bên đánh giá quan hệ kinh tế - thương mại tiếp tục là điểm sáng, trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương và mang tính bổ trợ cho nhau. Phó Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng, qua đó tạo nền tảng cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Cũng trong chương trình chuyến công tác tại Hoa Kỳ, từ ngày 24 - 26/8/2026, tại New York, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Chương trình Lãnh đạo Việt Nam (VLP) 2026 tại Đại học Columbia, một trung tâm học thuật danh tiếng hàng đầu thế giới, là cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất của bang New York với truyền thống hơn 270 năm. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng tham dự.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu tham dự Chương trình VLP 2026 tại Đại học Columbia - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Chương trình VLP 2026 tập trung vào ba nội dung chính về: Đánh giá triển vọng và những diễn biến đáng chú ý của kinh tế thế giới và các nền kinh tế lớn, các xu thế chuyển đổi lớn và tác động tới kinh tế Việt Nam; Các động lực tăng trưởng mới (khoa học công nghệ, AI, tài chính số, chuyển đổi số, điện toán đám mây…); và Khuyến nghị các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và xây dựng mô hình phát triển mới tại Việt Nam.

Trong trao đổi với các giáo sư, chuyên gia của Đại học Columbia và Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và các thành viên Đoàn Việt Nam đã chia sẻ các giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, củng cố năng lực tự chủ nền kinh tế và thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, bền vững, cùng có lợi với các đối tác; làm rõ các định hướng lớn của Việt Nam về đổi mới mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế phát triển AI an toàn và hạ tầng tài chính số.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu tham dự Chương trình - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về các chuyên đề mục tiêu tăng trưởng, thương mại toàn cầu và chuỗi cung ứng cùng vấn đề phát triển chiều sâu thị trường vốn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã có các cuộc gặp gỡ tiếp xúc với các đối tác, nhà đầu tư Hoa Kỳ, kêu gọi đầu tư vào tỉnh Hà Tĩnh.