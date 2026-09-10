Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 10/9, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự có đại diện các ban Đảng Trung ương; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị lần thứ 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.



Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các ban Đảng Trung ương dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến về dự thảo Đề án thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ HĐND tỉnh. Hiện nay, 2 đảng bộ này đang trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh. Theo dự thảo đề án, 2 đảng bộ sẽ được thí điểm thành lập là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo các nội dung liên quan tại hội nghị.

Việc xây dựng và thực hiện đề án nhằm thực hiện sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Trung ương Đảng về tiếp tục đường lối đổi mới, sự quyết tâm và tinh thần hành động của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, góp phần giải quyết những vấn đề tồn tại, yếu kém về tổ chức, bộ máy, biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến về việc chuyển 73 đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh thành đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh; xem xét đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; kế hoạch bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về Đảng ủy MTTQ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo dự thảo phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu cũng đã nghe và cho ý kiến về dự thảo phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và chủ trương về sắp xếp ban QLDA đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1 trường đại học, 4 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp công lập. Mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp cơ bản đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của tỉnh. Tuy nhiên, mạng lưới vẫn còn một số hạn chế. Vậy nên, việc sắp xếp nhằm khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, hạn chế đầu tư trùng lặp; tập trung nguồn lực để phát triển các cơ sở có thế mạnh; cơ cấu lại ngành, nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động; nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất, tài sản công và các nguồn lực đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về chủ trương sắp xếp ban QLDA đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, về chủ trương về sắp xếp ban QLDA đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang có 4 ban QLDA cấp tỉnh. Việc sắp xếp bám sát chủ trương của Trung ương, của tỉnh và quy định của pháp luật; phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và điều kiện thực tiễn của tỉnh, bảo đảm có không quá 3 ban QLDA cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia ý kiến.

Hội nghị cũng đã nghe, cho ý kiến về dự thảo phương án giao biên chế khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền năm 2026.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen tham gia ý kiến.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu cho ý kiến cụ thể đối với từng dự thảo đề án, chủ trương và các nội dung liên quan.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia ý kiến.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia ý kiến.

Đồng chí Trần Đắc Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương I, Văn phòng Trung ương Đảng tham gia ý kiến.



Đồng chí Trương Quốc Bảo - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương, Ban Tổ chức Trung ương tham gia ý kiến.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các dự thảo, bảo đảm chặt chẽ về nội dung, đúng quy định, hướng dẫn, kết luận của Trung ương và phù hợp với thực tiễn của tỉnh.



Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận hội nghị.

Về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc sắp xếp phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, phát huy được vai trò, thế mạnh của từng cơ sở giáo dục; đồng thời rà soát, đánh giá lại các trường để tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đào tạo. Trên cơ sở đó, lựa chọn phương án phù hợp, khả thi, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến cụ thể về chủ trương sắp xếp các ban QLDA đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; về phương án giao biên chế khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền năm 2026.