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Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh động viên các đơn vị tham gia diễn tập

Dương Hoàng - Lê Đức
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(Baohatinh.vn) - Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thay mặt Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ nỗ lực luyện tập thực binh, bảo đảm tiến độ và an toàn diễn tập.

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Chiều 30/9, đoàn công tác Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ luyện tập thực binh trên thao trường diễn tập KVPT tỉnh năm 2026.

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Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh động viên các lực lượng tham gia diễn tập.

Với sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, nhiều đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ và huy động các loại phương tiện, vũ khí trang bị tham gia phần thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2026 của tỉnh Hà Tĩnh.

Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nắng thất thường, điều kiện sinh hoạt, thao trường còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, bám thao trường, tích cực luyện tập các phương án thực binh, bảo đảm đúng ý định, yêu cầu chiến thuật.

Thay mặt Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, Đại tá Hoàng Xuân Đông đã ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng; đồng thời trao những phần quà thiết thực nhằm kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ.

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Đại tá Hoàng Xuân Đông tặng quà các lực lượng tham gia diễn tập.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch diễn tập, luyện tập thuần thục các phương án, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Đặc biệt, do điều kiện ăn, ở, ngủ nghỉ, sinh hoạt dã ngoại trong nhà dân, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải làm tốt công tác dân vận, chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết quân dân; cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng Nhân dân.

Tags:

#Diễn tập #Khu vực phòng thủ

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