Không để vùng biên “trống” kiến thức pháp luật

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tổ chức lễ chào cờ tại cột mốc kết hợp giáo dục truyền thống và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Mới đây, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã tổ chức lễ chào cờ tại cột mốc kết hợp giáo dục truyền thống và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS), đoàn viên, thanh niên và Nhân dân khu vực biên giới xã Sơn Kim 1. Bên cạnh lan tỏa ý nghĩa của mùa thu lịch sử và Tết Độc lập, cuộc sinh hoạt này còn được lồng ghép tuyên truyền nhiều nội dung pháp luật thiết thực như: Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các quy định về qua lại biên giới, phòng, chống tội phạm, cư trú...

Thượng tá Phan Thái Hùng – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Địa bàn do đơn vị phụ trách có đặc thù với 9 thành phần dân tộc, đời sống và nhận thức pháp luật không đồng đều, trong khi thường xuyên bị các đối tượng xấu lôi kéo. Vì vậy, chúng tôi xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là giải pháp quan trọng để chủ động phòng ngừa các vấn đề phức tạp từ sớm, từ xa. Để nâng cao hiệu quả, đơn vị đã chọn lọc nội dung ngắn gọn, sát thực tiễn, vừa tuyên truyền vừa giải thích, hướng dẫn”.

CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đưa pháp luật đến với cư dân biên giới xã Sơn Kim 2.

Để cư dân vùng biên không “ngoài vùng phủ sóng” của pháp luật, các đơn vị biên phòng trên tuyến biên giới đất liền cũng đang nỗ lực triển khai Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền” tại 7 xã biên phòng tiếp giáp với nước bạn Lào. Hoạt động được triển khai thường xuyên, đa dạng, với sự phối hợp giữa BĐBP, cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể; nhất là tại những địa bàn trước sáp nhập là các xã nội địa.

Trung tá Hoàng Khắc Chinh – Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Gia cho biết: “Sau sáp nhập xã và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn biên phòng do đơn vị quản lý rộng hơn gấp 3 lần, khiến công tác tuyên truyền pháp luật gặp không ít khó khăn về khoảng cách, thời gian, độ “phủ sóng”. Cùng với đó, nhận thức của một bộ phận cán bộ, Nhân dân ở các xã nội địa trước đây về nhiệm vụ bảo vệ biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng chưa thực sự đầy đủ. Vì vậy, chúng tôi đã tăng mật độ tuyên truyền lên 1,5 lần so với trước và tạo những “điểm chạm” để pháp luật đi vào đời sống, giúp cư dân vùng biên không chỉ được nghe mà còn hiểu, nhớ và thực hiện”.

CBCS Đồn Biên phòng Phú Gia xuống bản biên giới Phú Lâm (xã Hương Khê) để tuyên truyền, nhắc nhở đồng bào dân tộc Lào Thưng không được vượt biên trái phép khi đi thăm thân.

Trên tuyến biển, cán bộ, chiến sĩ tại 7 đồn biên phòng từ Bến Thủy đến Đèo Ngang cũng đang tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đặc biệt, sau hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, số hoạt động tuyên truyền được tổ chức tăng khoảng 20% so với trước. Nổi bật trong đó là các Đồn Biên phòng Lạch Kèn, Cửa Sót, Thiên Cầm và Đèo Ngang.

Trung tá Hồ Văn Hạ – Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Sót thông tin: “Đặc thù tuyến biển đòi hỏi công tác tuyên truyền phải đúng đối tượng, sát nghề nghiệp. Với chủ tàu, thuyền trưởng, chúng tôi tập trung vào các quy định về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, nhật ký khai thác, thiết bị giám sát hành trình và chống khai thác IUU. Đối với ngư dân, chúng tôi hướng dẫn chấp hành ranh giới vùng biển, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, bảo đảm an toàn sản xuất, nâng cao ý thức bảo vệ biển, đảo. Với các cơ sở thu mua, dịch vụ hậu cần nghề cá, nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về chế biến, an toàn vệ sinh thực phẩm”.

CBCS Đồn Biên phòng Cửa Sót kết hợp tuần tra, kiểm tra với tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân chấp hành Luật Thủy sản trên biển.

Sau hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, BĐBP Hà Tĩnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các ban, ngành lồng ghép, tổ chức thực hiện khoảng 820 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, với khoảng 60 nghìn lượt cư dân biên giới tham gia. Đồng thời, cấp phát hơn 5.000 tờ rơi, tờ gấp và tài liệu pháp luật.

Từ những buổi tuyên truyền tại bản, làng, khu dân cư đến các hoạt động theo từng nhóm đối tượng, kiến thức pháp luật đang từng bước đến gần hơn, sâu hơn với cư dân biên giới. Qua đó, người dân có thêm hiểu biết để tự bảo vệ mình, hạn chế vi phạm do thiếu hiểu biết, chủ động nhận diện các thủ đoạn lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết của bọn xấu và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

BĐBP Thiên Cầm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phát tờ rơi cho ngư dân trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Mậu Phúc – Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) cho biết: “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở khu vực biên giới không đơn thuần là truyền đạt các quy định của pháp luật, quan trọng hơn là tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi người dân, giúp họ biết tự bảo vệ mình trước các hành vi vi phạm và chủ động phòng tránh thủ đoạn lôi kéo, kích động của các thế lực xấu. Do đó, BĐBP Hà Tĩnh luôn là lực lượng trực tiếp, nòng cốt, đi đầu trong đưa pháp luật về biên giới đến đúng người, đúng nơi, đúng cách, đúng nhu cầu để bất cứ ai, ở bản làng nào cũng được tiếp cận, hiểu đúng và chấp hành nghiêm”.