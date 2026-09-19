Lan tỏa yêu thương nơi biên cương

CBCS Đồn Biên phòng Sơn Hồng cùng cán bộ thôn, đoàn thể xuống thăm hỏi, động viên các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Hồng Lĩnh (xã Sơn Hồng).

Bố đau yếu nhiều năm vừa qua đời, mẹ mắc bệnh tâm thần phải điều trị tại bệnh viện, em Nguyễn Thế Hưng (lớp 7A) và em trai Nguyễn Bảo Thịnh (lớp 5B), Trường TH và THCS Sơn Hồng, hiện phải về ở cùng bà nội. Năm nay đã 75 tuổi, bà đang bị suy thận và vừa gặp tai nạn.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Sơn Hồng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, đồng thời giúp đỡ gia đình những công việc nặng. Mới đây, Hưng và em trai còn được các chú đến tận nhà tặng sách vở, quần áo và trao học bổng.

Đồn Biên phòng Sơn Hồng trao học bổng và tặng sách vở cho hai anh em Nguyễn Thế Hưng và Nguyễn Bảo Thịnh.

Bà Nguyễn Thị Loan ở thôn Hồng Lĩnh, xã Sơn Hồng (bà nội của Hưng và Thịnh) xúc động chia sẻ: “Ngoài hỗ trợ các cháu đến trường, tặng quà vào những ngày lễ, tết, nhiều năm qua, CBCS Đồn Biên phòng Sơn Hồng còn giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều việc. Đặc biệt, đồn đã bố trí ngày công hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho tôi, sửa chữa căn nhà xuống cấp của gia đình cháu Hưng và phối hợp vận động xây dựng quỹ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng tặng cho 3 bà cháu. Nhờ sự quan tâm ấy, bà cháu chúng tôi đỡ vất vả, tủi cực”.

Mẹ bị câm điếc, bà ngoại già cả, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên em Nguyễn Băng Tâm ở thôn Trung Hồng (xã Sơn Hồng) thường xuyên được các chú biên phòng đến hướng dẫn học tập.

Thiếu tá Phan Duy Tuyên - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sơn Hồng chia sẻ: “Với tấm lòng và trách nhiệm của người lính, chúng tôi luôn xác định đồng hành, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trên địa bàn là việc làm thường xuyên, cần được duy trì bằng những hành động cụ thể. Những năm qua, đơn vị đã nhận đỡ đầu 6 học sinh nghèo theo Chương trình “Nâng bước em đến trường”, sắp hỗ trợ thêm 5 em theo Chương trình “Vì đàn em vùng biên thân yêu”; hỗ trợ 11 mô hình sinh kế về bò, gà, cây ăn quả cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; huy động hàng trăm ngày công giúp các hộ nghèo, cận nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở”.

BĐBP Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra mô hình sinh kế của các thành viên trong Câu lạc bộ Tình thương Sơn Kim 1.

Tại miền biên viễn xã Sơn Kim 1, hơn 16 năm qua, Câu lạc bộ Tình thương được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo duy trì hoạt động nền nếp, hiệu quả. Đây thực sự là mái nhà chung, nơi những người từng lầm lỡ tìm thấy sự sẻ chia, động viên và có thêm niềm tin để hòa nhập cộng đồng. Hiện câu lạc bộ có 45 thành viên, gồm 22 người nghiện ma túy, 13 người nhiễm HIV và 10 người là thân nhân của người lầm lỡ, người mắc bệnh xã hội có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, tổ chức các buổi sinh hoạt thiết thực, câu lạc bộ còn hỗ trợ 40 người cai nghiện, giúp các thành viên có thêm điểm tựa cả về vật chất lẫn tinh thần để từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, từ nguồn quỹ và sự kết nối, vận động của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đến nay, các thành viên đã được hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà tình thương, trao 98 con bê giống và hàng nghìn suất quà, góp phần giúp họ “an cư, lạc nghiệp”, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, tự tin vươn lên.

Cán bộ Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo xuống động viên, thăm hỏi các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1).

Thượng tá Nguyễn Đức Thiện - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chia sẻ: “Điều chúng tôi hướng tới khi duy trì Câu lạc bộ Tình thương xã Sơn Kim 1 không chỉ là giúp các thành viên vượt qua khó khăn trước mắt, mà quan trọng hơn là trao cho họ niềm tin và cơ hội để làm lại cuộc đời. Mỗi phần quà, con bê giống hay ngôi nhà tình thương đều chứa đựng tình cảm của người lính biên phòng và cộng đồng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân văn này để những người lầm lỡ có thêm nghị lực tái hòa nhập cộng đồng, sống có ích và không ngừng vươn lên”.

Đời sống của cư dân biên giới Hà Tĩnh hiện còn thấp hơn mặt bằng chung; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vẫn cao, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trước thực tế đó, BĐBP Hà Tĩnh không ngừng chăm lo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Những phong trào ý nghĩa, hoạt động giàu tính nhân văn ngày càng lan tỏa nơi biên cương, nổi bật như: “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và nhiều phong trào khác.

BĐBP Hòa Hải hỗ trợ bò sinh kế, ngày công làm nhà, tiếp thêm động lực cho chị Trần Thị Mỹ ở thôn Minh Hòa (xã Hương Bình) thoát nghèo.

Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, BĐBP Hà Tĩnh đã tiếp sức cho 78 học sinh nghèo đến trường; tặng hàng nghìn bộ sách, vở và hàng trăm chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị trao hàng nghìn suất quà vào dịp lễ, tết, tổng trị giá khoảng 16 tỷ đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đồng thời, huy động hàng nghìn ngày công, gần 3 tỷ đồng xây mới 20 “nhà đồng đội”, làm 30 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 412 nhà ở cho các hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới và tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho hàng nghìn người nghèo.

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ: “Chăm lo cho người yếu thế không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, mệnh lệnh từ trái tim của những người lính biên phòng. Chúng tôi cũng luôn xác định, nơi nào còn hoàn cảnh khó khăn, nơi đó cần có sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ đeo quân hàm xanh. Tình cảm và trách nhiệm của những người lính biên phòng không chỉ giúp những người yếu thế ở vùng biên có thêm niềm tin, nghị lực để không ai bị bỏ lại phía sau, mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, củng cố tình quân - dân nơi biên cương, tạo nền tảng để vùng biên phát triển giàu đẹp”.