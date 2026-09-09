Điểm tựa của đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới

Cán bộ Tổ Công tác Rào Tre (Đồn Biên phòng Bản Giàng) kiểm tra, sửa chữa xe đạp cho các con nuôi là con em dân tộc Chứt.

Những ngày này, 4 học sinh người dân tộc Chứt là con nuôi của Đồn Biên phòng Bản Giàng đang hân hoan cùng bạn bè bước vào năm học mới. Trên hành trình rời bản Rào Tre (xã Phúc Trạch) đến Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh tìm con chữ, các em luôn có sự đồng hành, tiếp sức của những người bố nuôi đeo quân hàm xanh.

Em Hồ Thị Trang - học sinh lớp 11, Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh xúc động chia sẻ: “Bố em mất sớm, gia đình có 5 anh chị em, mẹ không có công việc ổn định, bản thân em bị tật bẩm sinh nên thuộc diện khó khăn nhất bản. Bước vào năm học mới, ngoài sự hỗ trợ từ chính sách của Đảng và Nhà nước, em còn được các bố nuôi ở Đồn Biên phòng Bản Giàng hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, mua sách vở, quần áo để đến trường”.

BĐBP Bản Giàng xây vườn ươm giống cây dó trầm để cấp phát miễn phí cho đồng bào dân tộc Chứt.

Không chỉ giúp đỡ con em đến trường mà đồng bào Chứt ở bản Rào Tre còn luôn được quan tâm về mọi mặt. Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp - Tổ trưởng Tổ Công tác Rào Tre (Đồn Biên phòng Bản Giàng) cho biết: “Chúng tôi luôn kiên trì bám bản, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để chăm lo cho đồng bào tốt nhất. Đặc biệt, chúng tôi luôn đồng hành với bà con trong phát triển sản xuất, tìm kiếm việc làm, cải thiện cuộc sống; từng bước xóa bỏ tập tục lạc hậu, giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống, hạn chế hôn nhân cận huyết”.

Đồn Biên phòng Bản Giàng là một trong những điểm sáng của BĐBP Hà Tĩnh trong chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh hỗ trợ đồng bào ở bản Rào Tre, đơn vị còn hỗ trợ đồng bào dân tộc Chứt ở Bản Giàng 2 (xã Hương Xuân) phát triển sản xuất, xây dựng bản làng. Từ năm 2024 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ người dân cải tạo 1,5 ha đất trồng lúa, xây dựng 8 khu chuồng trại; đóng góp toàn bộ ngày công xóa 5 nhà dột nát, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, chỉnh trang cảnh quan. Cùng đó, phối hợp thành lập chi bộ, chi hội nông dân, chi hội phụ nữ, từng bước củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng tinh thần trách nhiệm của những người lính biên phòng, đời sống người dân Bản Giàng 2 ngày càng khởi sắc.

Thượng tá Dương Đình Hùng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bản Giàng chia sẻ: “Chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm sâu nặng của người lính biên phòng đối với bà con nơi biên giới. Vì vậy, chúng tôi luôn kiên trì “ba bám, bốn cùng”, sát cánh với Nhân dân từ việc học hành của con em, phát triển sinh kế đến xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự. Nhờ vậy, cuộc sống của bà con từng bước ổn định, bản làng phát triển, thế trận lòng dân nơi biên giới được củng cố vững chắc”.

Thôn Phú Lâm ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Những năm gần đây, cuộc sống của đồng bào dân tộc Lào Thưng ở thôn biên giới Phú Lâm (xã Hương Khê) đã đổi thay rõ nét. Những tuyến đường được mở rộng, nhà cửa ngày càng khang trang, vườn đồi phủ xanh cây trồng có giá trị, chuồng trại phát triển. Trong diện mạo mới ấy có sự đóng góp tích cực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Gia.

Ông Lê Văn Hòe – Trưởng thôn Phú Lâm (xã Hương Khê) cho biết: “Thôn chúng tôi có khoảng 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Ở đây, BĐBP luôn là điểm tựa để đồng bào Lào Thưng vươn lên, hòa nhập tốt với cộng đồng. Nhờ các anh hỗ trợ nên bản làng bình yên, sản xuất phát triển, đời sống ngày càng khấm khá; bà con không còn phụ thuộc vào rừng, hiện chỉ còn 4 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội”.

BĐBP Phú Lâm trao đổi, chia sẻ với bà con dân tộc Lào Thưng về kinh nghiệm phát triển vườn đồi.

Hiện nay, khu vực 7 xã biên giới đất liền của Hà Tĩnh có 631 hộ với 1.820 nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc 7 dân tộc khác nhau. Bà con chủ yếu sống tại bản Rào Tre (xã Phúc Trạch), Bản Giàng 2 (xã Hương Xuân), thôn Kim Quang (xã Vũ Quang), thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1), thôn Làng Chè (xã Sơn Kim 2)... Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và toàn xã hội, đời sống đồng bào đã có nhiều đổi thay. Tuy vậy, điều kiện kinh tế cùng đời sống văn hóa, tinh thần vẫn còn thấp hơn mặt bằng chung.

Cán bộ dân vận Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo động viên gia đình yếu thế là người dân tộc Mường ở thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1.

Hiện nay, phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn, sinh kế chưa thật sự bền vững, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội còn hạn chế. Đặc biệt, đây đều là những địa bàn có vị trí quan trọng trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh biên giới quốc gia. Vì vậy, việc chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số đang được các cấp, ngành, nhất là BĐBP Hà Tĩnh thực hiện thường xuyên, kịp thời, hiệu quả.