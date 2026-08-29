LLVT Hà Tĩnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ bình yên Tết Độc lập

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 tập luyện phương án xử trí tình huống A2.

Trung đoàn 841 là đơn vị duy trì trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) 100% quân số trong suốt kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày (29/8 - 2/9). Trong ngày đầu nghỉ lễ, đơn vị đã triển khai huấn luyện báo động, luyện tập các phương án, tình huống A2 và phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị, các mục tiêu trọng điểm… để kiểm tra khả năng làm chủ trong chiến đấu của bộ đội.

Trung tá Trần Văn Nguyên - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841 khẳng định: “Trong dịp này, chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ SSCĐ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, chủ động duy trì ở cấp độ cao. Tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhất là Tiểu đoàn 2, phải nâng cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình, bám sát các mục tiêu trọng yếu, sẵn sàng hành động nhanh gọn. Dù vất vả, mệt nhọc nhưng mỗi CBCS đều luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ để quê hương bình yên, Nhân dân vui vẻ”.

Trên trận địa, Phân đội súng máy phòng không 12,7mm ( Trung đoàn 841) luôn trong tâm thế SSCĐ bảo vệ vùng trời quê hương.

Đóng vai trò là lực lượng tinh nhuệ, thiện chiến nhất LLVT Hà Tĩnh, Đại đội Trinh sát cơ giới (Phòng Tham mưu) vừa đang duy trì lực lượng bám địa bàn vừa luyện tập các phương án bảo vệ mục tiêu và phối hợp xử trí tình huống.

Đại úy Phạm Huy Thông - Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát cơ giới cho biết: “Trong những ngày lễ, lượng người, phương tiện tăng cao, hoạt động tập trung đông người nhiều nên có thể phát sinh tình huống phức tạp, đột xuất. Vì vậy, lực lượng trinh sát phải bám sát địa bàn, nắm chắc từ sớm các dấu hiệu bất thường, kịp thời báo cáo, tham mưu xử trí. Khi xảy ra tình huống, chúng tôi sẽ xử lý bình tĩnh, đúng chức trách, đúng phương án, nhanh chóng kiểm soát, không để phát sinh điểm nóng”.

Những người lính ở đảo tiền tiêu Sơn Dương đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ vùng trời, vùng biển quê hương.

Hình ảnh những người lính đang làm nhiệm vụ cũng trở thành điểm nhấn trong bức tranh vui đón Tết Độc lập ở biên cương. Cùng với những bước chân tuần tra không mỏi trên đường biên, cầu cảng, địa bàn để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn ANTT, phòng, chống các loại tội phạm, những người lính đeo quân hàm xanh trên hai tuyến biên giới cũng đang chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí cho đồng bào vùng biên trong những ngày ý nghĩa này.

Lực lượng kiểm soát quân sự tăng cường thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Phan Thái Hùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Những ngày này, trên địa bàn rất sôi động và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, chúng tôi đang tập trung quán triệt nghiêm túc các mệnh lệnh chiến đấu của cấp trên, sẵn sàng triển khai các phương án hành động đã xây dựng, chủ động chuẩn bị tốt về mọi mặt. Qua đó, quyết tâm bảo đảm hoạt động xuất nhập cảnh an toàn, xuất nhập khẩu thông suốt, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật”.

CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn để nâng cao hiệu quả bảo vệ biên giới, bảo vệ cửa khẩu, phòng chống tội phạm.

“Ngoài phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn Lào, trong dịp này, chúng tôi cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban CHQS và Công an xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 để nâng cấp độ bảo vệ biên giới, bảo vệ cửa khẩu. Đặc biệt, đơn vị sẽ chủ trì thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý kịp thời các vụ việc, tình huống phát sinh”, Thượng tá Phan Thái Hùng thông tin thêm.

Đồn Biên phòng Thiên Cầm phối hợp với lực lượng công an, quân sự tuần tra biên giới biển.

Bám sát kế hoạch SSCĐ bảo đảm an ninh, an toàn dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 của Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đang gấp rút triển khai các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung nắm chắc tình hình trên không, trên biển, đảo, biên giới, nội địa; duy trì nghiêm các chế độ trực, tuần tra, canh gác, kiểm soát quân sự; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, thông tin liên lạc, nhu yếu phẩm để sẵn sàng phục vụ khi cần; luyện tập thành thục các phương án chiến đấu.

Nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn trong dịp cao điểm này đang được các đơn vị bộ đội triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết tâm ngăn chặn các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn.

Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác trực SSCĐ trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tại các đơn vị trực thuộc.

Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho hay: “Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định bảo đảm an ninh, an toàn trong dịp Tết Độc lập là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, nắm chắc tình hình từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo rà soát, bổ sung các phương án tác chiến, duy trì đầy đủ lực lượng trực, tăng cường mật độ tuần tra, bổ sung các điểm canh gác tại những địa bàn, mục tiêu trọng điểm. Cùng đó, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương và lực lượng công an, tạo sự vào cuộc đồng bộ trong bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân đón Tết Độc lập”.