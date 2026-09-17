Hà Tĩnh tăng cường quản lý nhà nước đối với cửa khẩu đất liền

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các thành viên đoàn cùng đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo công tác quy hoạch Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Chiều 17/9, đoàn công tác liên ngành khảo sát, kiểm tra công tác quản lý nhà nước đối với cửa khẩu biên giới đất liền do Thiếu tướng Võ Tiến Nghị - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế và làm việc với tỉnh Hà Tĩnh. Đón tiếp, làm việc với đoàn có đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 4867/KH-BĐBP, ngày 21/8/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đoàn công tác liên ngành đã tiến hành khảo sát thực trạng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Sau đó, đoàn làm việc với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan về công tác quản lý nhà nước đối với cửa khẩu biên giới đất liền.

Hà Tĩnh có gần 165 km đường biên giới đất liền tiếp giáp với hai tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muồn (Lào), có Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1), cửa khẩu phụ Kim Quang (xã Vũ Quang), cửa khẩu phụ Đá Gân (xã Sơn Hồng), lối mở biên giới Động Trìm (xã Hương Xuân). Trong số này, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có vai trò, vị trí quan trọng nhất bởi giúp kết nối Hà Tĩnh với Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan qua quốc lộ 8A.

Đoàn khảo sát làm việc với các sở, ngành, địa phương.

Những năm qua, công tác quản lý, kiểm soát tại cửa khẩu được thực hiện chặt chẽ và luôn tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương. Vì vậy, từ năm 2021 đến nay, các lực lượng chức năng đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho 2.786.127 lượt người, 781.611 lượt phương tiện; kiểm soát hơn 1,5 triệu tấn hàng hóa, mở 55.687 tờ khai xuất nhập khẩu, 14.782 tờ khai quá cảnh; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2.107 triệu USD, thu ngân sách nhà nước hơn 2.007 tỷ đồng.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật cũng được tăng cường. Qua kiểm soát tại cửa khẩu, 5 năm gần đây các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 1.948 vụ/2.117 đối tượng vi phạm hành chính, xử lý hình sự 55 vụ/66 đối tượng. Việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia, thủ tục điện tử, kết nối thông tin giữa các lực lượng được thực hiện tốt; góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát người, phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu.

Ông Trần Đình Nghị - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh báo cáo tình hình quản lý nhà nước, quy hoạch, thu hút đầu tư tại Khu kinh tế tỉnh, trọng tâm là khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Công tác quy hoạch, đầu tư, nâng cấp cửa khẩu được Hà Tĩnh quan tâm. Theo Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 30/6/2026, Hà Tĩnh xác định đến năm 2030 nâng cấp cửa khẩu phụ Đá Gân lên cửa khẩu chính; đến năm 2032 nâng cấp lối mở Động Trìm lên cửa khẩu phụ. Hà Tĩnh cũng sẽ tăng cường hợp tác với các địa phương của Lào thúc đẩy đầu tư hạ tầng, hướng tới xây dựng cặp cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao thành cửa khẩu thông minh.

Cùng với những kết quả đạt được, Đoàn công tác liên ngành cũng nhận thấy những vấn đề còn bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với cửa khẩu biên giới đất liền tại Hà Tĩnh như: địa hình đồi núi hiểm trở, nguồn lực đầu tư hạn chế, nhất là tại các cửa khẩu phụ, lối mở; ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo một số hạng mục đã xuống cấp, khu vực cửa khẩu chật hẹp và chưa có bãi đỗ phương tiện, bãi kiểm hóa, khu vực sang tải nên có thời điểm xảy ra ùn tắc; tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp.

Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đề xuất trung ương và tỉnh bổ sung trang thiết bị hiện đại cho Cửa khẩu Cầu Treo, nâng cấp các cửa khẩu phụ, tăng quân số của lực lượng biên phòng tại các cửa khẩu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà khẳng định: Hà Tĩnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN và đối ngoại. Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn xác định nhiệm vụ xây dựng, quản lý, phát triển KT-XH ở khu vực biên giới, cửa khẩu gắn với quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đặc biệt, UBND tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và đạt những kết quả quan trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu.

Cùng với tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, chuyển đổi số tại các cửa khẩu. Cùng đó, hỗ trợ Hà Tĩnh lập quy hoạch các phân khu chức năng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; sớm triển khai dự án nâng cấp đồng bộ quốc lộ 8 và tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo; tăng cường phối hợp với phía Lào, tạo thuận lợi cho xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, nâng cao hiệu quả thông quan và đồng bộ hệ thống kiểm soát tự động tại các cửa khẩu Việt Nam - Lào.

Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá cao những kết quả quản lý nhà nước đối với cửa khẩu biên giới đất liền ở Hà Tĩnh; đồng thời, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị cũng yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương ở Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ; tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, mở rộng không gian kết nối, thiết lập hành lang vận chuyển hàng hóa từ biển lên biên giới hiệu quả, an toàn; quy hoạch, xác định rõ ranh giới, phạm vi khu vực cửa khẩu. Cùng đó, các sở, ngành, lực lượng chức năng cần xây dựng quy chế phối hợp trong công tác để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.