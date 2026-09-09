Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh tại buổi kiểm tra.

Sáng 9/9, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026. Tham gia cùng đoàn có Trung tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4, Phó Trưởng ban Chỉ đạo. Tiếp đón và làm việc với đoàn, về phía Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo; Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Trung tướng Hà Thọ Bình – Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 và các đồng chí Trưởng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh tại buổi kiểm tra.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 đã tới kiểm tra khu vực thực binh tiến công địch đổ bộ đường biển tại thôn Bắc Thành, xã Yên Hòa.

Các đại biểu theo dõi phương án diễn tập vận hành cơ chế, thực binh, các phương án chiến đấu.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh trao đổi ý kiến.

Tại đây, đoàn công tác đã nghe đại diện Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả công tác chuẩn bị và kiểm tra thực tế tại các khu vực diễn tập vận hành cơ chế, thực binh, các phương án chiến đấu; theo dõi phần thực binh tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí, kỹ thuật phối hợp cùng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh tiến công địch đổ bộ đường biển.

Các đại biểu kiểm tra tại Sở Chỉ huy diễn tập.

Ban Chỉ đạo Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 cũng đã tới kiểm tra Sở Chỉ huy diễn tập ở xã Thạch Xuân. Tại Sở chỉ huy diễn tập trong khu căn cứ chiến đấu, đoàn công tác đã kiểm tra hệ thống công sự, hầm hào, công tác bảo đảm hậu cần phục vụ cho quá trình tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

* Ngay sau đó, Trung tướng Hà Thọ Bình đã chủ trì buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 với Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Trung tướng Hà Thọ Bình chủ trì buổi làm việc.

Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo; Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tham dự buổi làm việc.

Trung tướng Đoàn Xuân Bường – Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 và các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Trung tướng Đoàn Xuân Bường – Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cho biết: Xác định diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh hết sức quan trọng, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Quân khu; thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban giúp việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; tích cực xây dựng, từng bước hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện phục vụ diễn tập.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động rà soát nhiệm vụ; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo. Nhìn chung, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm của các lực lượng tham gia diễn tập hết sức nghiêm túc và cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn công tác. Đây là những định hướng rất quan trọng để tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc diễn tập bảo đảm chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ CHQS tỉnh tổng hợp đầy đủ ý kiến của đoàn công tác Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu; tham mưu Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện các nội dung còn hạn chế, thiếu sót; xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Hà Thọ Bình – Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương của tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan của Quân khu 4 trong công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu thời gian tới, các cơ quan, đơn vị của tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh mọi công tác chuẩn bị; tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, thao trường, bãi tập; tổ chức luyện tập, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác phục vụ diễn tập.

Để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh bảo đảm đúng thời gian, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị lãnh đạo, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, văn kiện thực hành diễn tập; chuẩn bị đầy đủ thiết bị, vật chất tại khu vực diễn tập vận hành cơ chế, khu vực thực binh; huy động lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật tham gia diễn tập đủ số lượng, đạt chất lượng tốt. Tập trung tổ chức huấn luyện, luyện tập cho các lực lượng theo kế hoạch, phương án đã xác định và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí trang bị.