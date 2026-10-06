Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Chính quyền

Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ trao mô hình sinh kế, khánh thành nhà tình nghĩa

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Chương trình trao tặng mô hình sinh kế, xây dựng nhà ở cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn là hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo", góp phần hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” ở Hà Tĩnh.

bqbht_br_ct.jpg
Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai.

Sáng 6/10, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao mô hình sinh kế phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai của 9 xã và dự lễ khánh thành nhà tình nghĩa ở xã Cẩm Xuyên.

Cùng dự có lãnh đạo Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện các ban, ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương.

bqbht_br_1.jpg
Tại chương trình, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh đã trao biểu trưng hỗ trợ 104 mô hình sinh kế với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng cho 9 xã, gồm: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Kỳ Xuân, Cẩm Duệ, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Yên Hòa và Thiên Cầm.
bqbht_br_2.jpg
Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và đại diện chính quyền địa phương trao biểu trưng hỗ trợ 12 mô hình sinh kế bò sinh sản cho các hộ dân ở xã Cẩm Xuyên.
bqbht_br_bo-3405.jpg
Chương trình trao mô hình sinh kế được triển khai từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Cứu trợ tỉnh, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 với mục tiêu hỗ trợ mô hình sinh kế - một trong những giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ổn định đời sống người dân và thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.
bqbht_br_3-3060.jpg
Cũng trong sáng nay, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và đại diện chính quyền địa phương đã tới dự lễ khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Công Nhân (thương binh 4/4, ở thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên).
bqbht_br_6.jpg
Căn nhà mới của gia đình ông Nhân có giá trị gần 400 triệu đồng, trong đó, chính quyền xã Cẩm Xuyên hỗ trợ 80 triệu đồng, số tiền còn lại huy động từ các đơn vị, cá nhân hảo tâm và ngày công xây dựng của người dân địa phương. Trong ảnh: Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn trò chuyện với ông Nguyễn Công Nhân.
bqbht_br_4.jpg
Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Công Nhân là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức, cá nhân đối với công tác an sinh xã hội. Đồng thời, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, huy động các nguồn lực xã hội chung tay chăm lo các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng. Trong ảnh: Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và chính quyền địa phương trao quà cho ông Nguyễn Công Nhân nhân dịp khánh thành nhà.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hoạt động được triển khai đồng loạt tại 8 cụm xã từ ngày 2 - 8/10/2026, góp thêm nguồn lực để người dân có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Cùng với đó, ủy ban MTTQ các cấp cũng tích cực huy động, kết nối nguồn lực để xây dựng nhà ở, tặng quà và triển khai các hoạt động an sinh xã hội khác cho người nghèo; góp phần hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tin liên quan

Tags:

#Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh #Trao mô hình sinh kế #Hộ nghèo #Vì người nghèo #Tháng vì người nghèo ở Hà Tĩnh

Chủ đề Phan Thiên Định

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Chiều 28/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III năm 2026. Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương, các viện, trường, doanh nghiệp, quỹ đầu tư.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Sáng 26/9, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri cụm xã khu vực Thạch Hà trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Sớm ban hành kế hoạch, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống

Sớm ban hành kế hoạch, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết, nhất là các chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp...
Cấp bách chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất

Cấp bách chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất

Ngày 21/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia đoàn công tác Chính phủ thăm các công trình, dự án hợp tác hữu nghị Việt - Lào

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia đoàn công tác Chính phủ thăm các công trình, dự án hợp tác hữu nghị Việt - Lào

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia đoàn công tác Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu, đã đến thăm một số công trình, dự án hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào tại Thủ đô Vientiane.
Đồng Lộc đưa dịch vụ công đến gần người dân

Đồng Lộc đưa dịch vụ công đến gần người dân

Mô hình “Ngày thứ 7 vì dân phục vụ” và “Ngày thứ 5 không giấy hẹn” được triển khai ở Đồng Lộc hướng đến hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026

Sáng 17/9, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.   
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!