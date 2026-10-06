Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ trao mô hình sinh kế, khánh thành nhà tình nghĩa

(Baohatinh.vn) - Chương trình trao tặng mô hình sinh kế, xây dựng nhà ở cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn là hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo", góp phần hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” ở Hà Tĩnh.
Sáng 6/10, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao mô hình sinh kế phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai của 9 xã và dự lễ khánh thành nhà tình nghĩa ở xã Cẩm Xuyên.
Cùng dự có lãnh đạo Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện các ban, ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương.
Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Hoạt động được triển khai đồng loạt tại 8 cụm xã từ ngày 2 - 8/10/2026, góp thêm nguồn lực để người dân có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo.
Cùng với đó, ủy ban MTTQ các cấp cũng tích cực huy động, kết nối nguồn lực để xây dựng nhà ở, tặng quà và triển khai các hoạt động an sinh xã hội khác cho người nghèo; góp phần hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
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