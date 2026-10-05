Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh dự gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh.

Chiều tối 5/10, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 22 năm ngày Doanh nhân Việt Nam. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đại biểu theo dõi phóng sự những dấu ấn nổi bật của Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh thời gian qua.

Đến tháng 10/2026, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh có 150 hội viên, gồm 130 hội viên chính thức và 20 hội viên danh dự.

Từ đầu năm đến nay, Hội tiếp tục có nhiều nỗ lực trong củng cố tổ chức, đồng hành cùng hội viên, kết nối doanh nghiệp và phát huy trách nhiệm với cộng đồng. Các hoạt động cập nhật chính sách, nâng cao năng lực quản trị được chú trọng, tiêu biểu như các chương trình tập huấn về chính sách thuế, pháp luật doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ hội viên chủ động hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Trình khai mạc chương trình.

Hoạt động kết nối, đối thoại và hỗ trợ doanh nghiệp được tăng cường. Điểm nhấn là Diễn đàn Phát triển Kinh tế tư nhân - không gian để cộng đồng doanh nghiệp trực tiếp trao đổi, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước. Cùng với đó, các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và mô hình "Cà phê doanh nhân" tiếp tục được duy trì, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội phát triển cho hội viên.

Tinh thần trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục được lan tỏa qua những hoạt động an sinh xã hội thiết thực, lan tỏa hình ảnh doanh nhân trẻ Hà Tĩnh năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh và giàu trách nhiệm, sẻ chia, đồng hành cùng cộng đồng.

Với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, chủ động đổi mới và khát vọng vươn lên, cộng đồng doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò, vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội và tạo ra những giá trị mới cho doanh nghiệp và quê hương. Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tiếp tục là cầu nối tin cậy, đồng hành cùng hội viên; cùng nhau xây dựng một cộng đồng doanh nhân trẻ đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi tới toàn thể cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trẻ Hà Tĩnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đội ngũ doanh nhân Hà Tĩnh nói chung và doanh nhân trẻ nói riêng đã ngày càng khẳng định vai trò, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phân tích những thời cơ, thuận lợi và thách thức đặt ra trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đội ngũ doanh nhân trẻ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường liên kết, thích ứng với yêu cầu mới. Chủ động nắm bắt cơ hội, từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị và không gian phát triển mới của tỉnh.

Đối với Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối chuyên gia, doanh nhân có kinh nghiệm với hội viên; thúc đẩy chuyển đổi số; đẩy mạnh hình thành các mối quan hệ hợp tác bền vững, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng các hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển, xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ có khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà.