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Kinh tế

Doanh nhân Hà Tĩnh góp sức nâng tầm sản vật quê hương

Ngọc Loan
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(Baohatinh.vn) - Từ những sản vật gắn với nghề truyền thống, nhiều doanh nhân Hà Tĩnh mạnh dạn đầu tư, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, từng bước đưa đặc sản quê hương hiện diện ở những hệ thống phân phối quy mô lớn và hiện đại.

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Từ nghề truyền thống gia đình, chị Trần Thị Huyền đã đưa thương hiệu cu đơ Lệ Phương vươn ra thị trường rộng hơn.

Từ nghề truyền thống nấu kẹo cu đơ của gia đình với mô hình hộ kinh doanh nhỏ lẻ, năm 2021, chị Trần Thị Huyền thành lập Công ty CP Sản xuất, xuất nhập khẩu Lê Phương (xã Thạch Hà), mở hướng đi mới cho sản phẩm đặc sản quê hương.

Thay vì chỉ làm sản phẩm và chờ khách tìm đến, khi chuyển sang mô hình doanh nghiệp, chị Huyền bắt đầu tư duy bài bản hơn về sản xuất, thị trường và thương hiệu. Chị đầu tư nâng quy mô sản xuất, chủ động tìm kiếm đầu ra, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, tìm cơ hội kết nối với các đơn vị phân phối. Cùng với các kênh bán hàng truyền thống, chị tích cực khai thác lợi thế các nền tảng số để giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương.

Bên cạnh cu đơ truyền thống, Công ty CP Sản xuất, xuất nhập khẩu Lê Phương đã đưa ra thị trường, các sản phẩm cu đơ ít ngọt, cu đơ mặn, đáp ứng nhu cầu đa dạng hơn của người tiêu dùng.
Bên cạnh cu đơ truyền thống, Công ty CP Sản xuất, xuất nhập khẩu Lê Phương đã đưa ra thị trường, các sản phẩm cu đơ ít ngọt, cu đơ mặn, đáp ứng nhu cầu đa dạng hơn của người tiêu dùng.

Cách làm ấy từng bước mở rộng “đường đi” cho những hộp cu đơ mang thương hiệu Lệ Phương hiện có mặt tại các cửa hàng đặc sản vùng miền ở các tỉnh, thành phố, các siêu thị, trạm dừng nghỉ, quầy hàng tại sân bay - nơi có lượng khách lớn, đặc biệt là khách có nhu cầu tìm mua sản vật địa phương làm quà. Không dừng lại ở việc mở rộng thị trường, doanh nghiệp còn chủ động nghiên cứu thị hiếu để làm mới sản phẩm. Bên cạnh cu đơ truyền thống, các sản phẩm như cu đơ ít ngọt, cu đơ mặn được đưa ra thị trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng hơn của người tiêu dùng. Nhờ đó, sản lượng bán ra đạt gần 10.000 bánh/ngày, cao gấp 3 lần so với trước khi thành lập doanh nghiệp.

Chị Huyền chia sẻ: “Để một sản phẩm từ nghề truyền thống có thể đi xa hơn phạm vi địa phương, giữ được sức sống trên thị trường, không chỉ cần bảo đảm chất lượng mà còn phải thay đổi cách nghĩ, cách làm trong kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm, trong tôi vẫn luôn trăn trở với mong muốn nối nghiệp gia đình, đưa sản phẩm quê hương vươn xa. Vì vậy, tôi đã quyết định rời môi trường làm việc Nhà nước để tập trung sản xuất, kinh doanh món kẹo đặc sản quê hương”.

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Chị Phan Thị Hoài giới thiệu các sản phẩm nhung hươu Huso với Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung - Tây Nguyên năm 2026.

Là Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ An Phong (phường Trần Phú), chị Phan Thị Hoài đã phát triển thương hiệu nhung hươu Huso từ một sản phẩm vốn đã quen thuộc với người dân Hà Tĩnh trở thành hàng hóa có mẫu mã, cách sử dụng phù hợp với những nhu cầu của thị trường.

Chị Phan Thị Hoài chia sẻ: “Nhung hươu là sản vật có thế mạnh của địa phương, nhưng để thị trường mở rộng, sản phẩm không thể chỉ dừng ở cách sử dụng truyền thống. Từ suy nghĩ đó, năm 2022, vợ chồng tôi thành lập doanh nghiệp, chuyên chế biến sâu và phát triển các dòng sản phẩm nâng cao giá trị từ nhung hươu. Chúng tôi đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, từng bước phát triển các dòng sản phẩm chế biến như nhung hươu thái lát sấy thăng hoa, bột nhung hươu, rượu nhung hươu, canh dưỡng sinh nhung hươu... Cùng một nguồn nguyên liệu, nhưng qua chế biến, đóng gói và xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng, giá trị của nhung hươu được nâng lên rất nhiều”.

Song song với đầu tư sản xuất, chị Hoài chú trọng quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường. Nhờ đó, các sản phẩm mang thương hiệu Huso được tiêu thụ rộng rãi hơn; trong đó, có những đơn hàng lớn từ các doanh nghiệp lựa chọn sản phẩm nhung hươu làm quà tặng vào các dịp lễ.

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Từ nhung hươu truyền thống, thương hiệu Huso đã đa dạng hóa sản phẩm, nâng giá trị nguyên liệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Còn với anh Lê Văn Duẩn - Giám đốc HTX Sản xuất thương mại và dịch vụ Nguyên Lâm (xã Kỳ Anh) hành trình đưa món bánh đa vừng giản dị vươn ra thị trường quốc tế được mở ra từ quá trình chuyên nghiệp hóa sản xuất. Thành lập năm 2018, HTX từng bước sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, cải tiến bao bì và mở rộng các kênh phân phối. Từ một sản phẩm phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh, năm 2021, những mẻ bánh đầu tiên được xuất khẩu, mở thêm cánh cửa để sản vật địa phương đến với người tiêu dùng quốc tế. Đến nay, Nhật Bản và Hàn Quốc là những thị trường xuất khẩu của HTX, với sản lượng hơn 700.000 bánh/năm.

Anh Duẩn cho biết: “Để đảm bảo cho những đơn hàng lớn, nhất là đơn hàng xuất khẩu cần số lượng nhiều trong thời gian ngắn, HTX từng bước đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Năm 2023, HTX đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng xây dựng hệ thống sản xuất khép kín, nâng công suất, chủ động nguồn hàng và duy trì chất lượng, sản lượng ổn định quanh năm. Trong 9 tháng năm 2026, chúng tôi đã bán ra thị trường hơn 4 triệu bánh”.

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Bánh đa vừng Nguyên Lâm hiện nay đã xuất khẩu đi Hàn Quốc và Nhật Bản.

“Đi xa” không đơn thuần là bán được sản phẩm ở nhiều tỉnh, thành. Đó còn là quá trình đưa một sản phẩm từ quy mô nhỏ sang sản xuất ổn định, chuyên nghiệp; từ thị trường quen thuộc đến những kênh phân phối rộng hơn; từ món đặc sản quê nhà trở thành hàng hóa có thương hiệu, được lựa chọn trong những không gian tiêu dùng hiện đại. Trong hành trình ấy, doanh nhân là cầu nối đưa giá trị truyền thống đến với thị trường bằng tư duy sản xuất, kinh doanh hiện đại.

Mỗi bước tiến của một sản vật địa phương phản ánh phần nào năng lực của doanh nghiệp, trách nhiệm và tâm huyết của doanh nhân trong tổ chức sản xuất, chinh phục thị trường. Nguồn nguyên liệu, bí quyết làm nghề hay giá trị bản địa chỉ mới là điểm khởi đầu. Để tạo thành sản phẩm có giá trị kinh tế và có chỗ đứng trên thị trường, cần những doanh nhân dám đầu tư, dám đổi mới và có khả năng nhìn xa hơn về thị trường. Đó cũng là cách doanh nhân góp phần nâng tầm sản phẩm "made in Hà Tĩnh", đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

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Tags:

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