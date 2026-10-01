[Infographic] Chi tiết 3 dự án đường bộ cao tốc qua Hà Tĩnh được ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư

Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ tạo cơ hội kết nối, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm Hà Tĩnh và các tỉnh trong khu vực.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị làm rõ những khó khăn về vốn, đất đai, thị trường, nhân lực, công nghệ và thủ tục hành chính, qua đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.
Dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan trên diện rộng. Vì vậy, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo nguồn cung thực phẩm, ổn định thị trường những tháng cuối năm.
Chất lượng vượt trội, giá bán cao cùng nhu cầu lớn từ thị trường đang là những lợi thế giúp xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) mở rộng diện tích trồng cam giòn, từng bước khẳng định vị thế sản phẩm nông nghiệp chủ lực.
Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) đã hoàn thành hơn 97% khối lượng. Các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện những hạng mục cuối, phấn đấu đưa công trình về đích vào cuối tháng 10/2026.
Hàng trăm sản phẩm đặc trưng của khu vực Bắc Trung Bộ đang hội tụ tại Hà Tĩnh, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, nhà phân phối và doanh nghiệp xuất khẩu, góp phần kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm địa phương.
Hà Tĩnh đã tập trung, tích tụ hơn 15.100 ha đất sản xuất nông nghiệp, từng bước khắc phục tình trạng manh mún, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.
Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình trung tâm mua sắm hàng thương hiệu giảm giá (outlet) tại Việt Nam. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Nhu cầu lưu trú tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) tăng nhanh, trong khi việc phát triển các cơ sở lưu trú ở khu vực phía nam còn thiếu định hướng đồng bộ. Sớm hoàn thiện quy hoạch, xác định rõ không gian và khu vực xây dựng sẽ tạo cơ sở để thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng tăng.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm, đồng thời có thể nhận voucher để giảm một số chi phí. Quy mô hỗ trợ từ chính sách miễn thuế ước khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.
Các tập đoàn, doanh nghiệp FDI đầu tư dự án công nghiệp quy mô lớn tại Hà Tĩnh đã mở cơ hội để doanh nghiệp địa phương bước vào chuỗi cung ứng, từ cung cấp vật liệu, thiết bị đến sửa chữa, bảo dưỡng máy móc và dịch vụ hậu cần.
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