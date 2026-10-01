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Kinh tế

[Infographic] Chi tiết 3 dự án đường bộ cao tốc qua Hà Tĩnh được ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Trong số 29 dự án đường bộ cao tốc được Bộ Xây dựng xác định ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP trong giai đoạn 2026 – 2030, có 3 dự án đi qua địa bàn Hà Tĩnh.

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Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

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