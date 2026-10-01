[Infographic] Chi tiết 3 dự án đường bộ cao tốc qua Hà Tĩnh được ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư

Cạnh tranh huy động vốn - không chạy đua lãi suất bằng mọi giá 01/10/2026 05:18 Cuối tháng 9, lãi suất tiền gửi tại một số ngân hàng thương mại ở Hà Tĩnh vượt 9%/năm, tạo sự phân hóa khá rõ giữa các tổ chức tín dụng.

Hơn 80 doanh nghiệp, cơ sở tham gia hội nghị kết nối giao thương Bắc Trung Bộ 30/09/2026 17:48 Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ tạo cơ hội kết nối, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm Hà Tĩnh và các tỉnh trong khu vực.

Gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển doanh nghiệp 30/09/2026 17:22 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị làm rõ những khó khăn về vốn, đất đai, thị trường, nhân lực, công nghệ và thủ tục hành chính, qua đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Hà Tĩnh khống chế dịch tả lợn châu Phi trong diện hẹp, ổn định nguồn cung thịt cuối năm 30/09/2026 15:00 Dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan trên diện rộng. Vì vậy, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo nguồn cung thực phẩm, ổn định thị trường những tháng cuối năm.

Nhân rộng diện tích cam giòn, nâng tầm giá trị kinh tế vườn đồi ở Đồng Lộc 30/09/2026 15:00 Chất lượng vượt trội, giá bán cao cùng nhu cầu lớn từ thị trường đang là những lợi thế giúp xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) mở rộng diện tích trồng cam giòn, từng bước khẳng định vị thế sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Cận cảnh dự án hơn 350 tỷ đồng nâng cấp hồ Kẻ Gỗ sắp hoàn thành 30/09/2026 13:59 Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) đã hoàn thành hơn 97% khối lượng. Các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện những hạng mục cuối, phấn đấu đưa công trình về đích vào cuối tháng 10/2026.

Kết nối thị trường, mở đường cho các loại sản phẩm khu vực Bắc Trung Bộ 30/09/2026 12:43 Hàng trăm sản phẩm đặc trưng của khu vực Bắc Trung Bộ đang hội tụ tại Hà Tĩnh, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, nhà phân phối và doanh nghiệp xuất khẩu, góp phần kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm địa phương.

Bảo vệ thi công dự án nâng cấp quốc lộ 1 qua khu vực trung tâm Hà Tĩnh 30/09/2026 10:05 Các lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ thi công khu vực vỉa hè từ số nhà 111 đến số nhà 125, đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen thuộc dự án nâng cấp quốc lộ 1 đoạn qua trung tâm Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh tập trung, tích tụ hơn 15.100 ha đất sản xuất nông nghiệp 30/09/2026 09:03 Hà Tĩnh đã tập trung, tích tụ hơn 15.100 ha đất sản xuất nông nghiệp, từng bước khắc phục tình trạng manh mún, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Tài chính thị trường ngày 30/9: Sắp triển khai trung tâm mua sắm hàng thương hiệu giảm giá 30/09/2026 07:45 Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình trung tâm mua sắm hàng thương hiệu giảm giá (outlet) tại Việt Nam. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc 30/09/2026 05:10 Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.

Gỡ nút thắt quy hoạch, mở không gian lưu trú ở phía nam Thiên Cầm 29/09/2026 15:50 Nhu cầu lưu trú tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) tăng nhanh, trong khi việc phát triển các cơ sở lưu trú ở khu vực phía nam còn thiếu định hướng đồng bộ. Sớm hoàn thiện quy hoạch, xác định rõ không gian và khu vực xây dựng sẽ tạo cơ sở để thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng tăng.

“Quả ngọt” trong phát triển kinh tế vườn đồi ở xã Vũ Quang 29/09/2026 14:41 Từ lợi thế vườn đồi, nông dân xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống.

Nâng cao năng lực quản trị và kỹ năng số cho cán bộ hợp tác xã 29/09/2026 10:33 Trang bị kiến thức chuyển đổi số và kỹ năng quản trị hiện đại giúp các HTX ở Hà Tĩnh chủ động xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn.

Hơn 30 triệu tấn hàng hóa qua cảng biển Hà Tĩnh 29/09/2026 10:05 9 tháng năm 2026, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng biển trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 30 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng giảm sâu, người mua từ đỉnh lỗ 52 triệu đồng/lượng 29/09/2026 08:57 Áp lực từ giá dầu tăng vọt và đồng USD mạnh khiến kim loại quý quốc tế giảm mạnh. Kéo theo đó, giá vàng trong nước tụt dốc, khiến nhà đầu tư mua từ vùng đỉnh chịu khoản lỗ nặng nề.

Tài chính thị trường ngày 29/9: Đề xuất miễn thuế 3 năm, cấp voucher hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu 29/09/2026 07:50 Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm, đồng thời có thể nhận voucher để giảm một số chi phí. Quy mô hỗ trợ từ chính sách miễn thuế ước khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh 29/09/2026 05:12 35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.

Chợ Bình Hương loay hoay giải bài toán "thừa" gần 100 ki-ốt 29/09/2026 05:02 Đầu tư hơn 140 tỷ đồng, chợ đầu mối nông sản Bình Hương (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) hiện chỉ có hơn 150/250 ki-ốt hoạt động sau 6 năm đưa vào sử dụng, còn lại vẫn bỏ trống.

Hướng tới giảm nghèo bền vững ở Việt Xuyên 28/09/2026 15:04 Từ hỗ trợ con giống, vốn sản xuất đến hướng dẫn cách làm ăn, xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) từng bước giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện tạo sinh kế, nâng cao thu nhập.